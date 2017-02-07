Алексей Чадов: «Для безумия ради влюбленности я уже взрослый»

Актёр, которого привыкли видеть в образах хулиганов и простых парней, в новом фильме Владимира Бортко «О любви» питерским интеллигентом, молодым профессором, изучающим древнюю культуру Китая. Алексей Чадов рассказал в интервью, что было самым сложным в роли и что отличает его самого от героя фильма.

Конечно, у зрителя складывается свое впечатление о героях фильма, но всегда интересно услышать характеристику от актёра, воплотившего образ. Расскажите, что за человек – Александр?

Мой герой ​– молодой профессор, китаист-тангутовед. Людей, изучающих историю и культуру Китая, немного, а тангутоведов, вообще, чуть более 10 человек во всем мире. Один из них – сын Владимира Бортко, который, как я понимаю, стал прототипом образа моего героя. Я видел, как он преподает, как разговаривает на китайском – это очень эффектно и виртуозно. Владение китайским языком подразумевает приличный уровень интеллекта и цепкость ума. Это не английский, который каждый более-менее знает, не немецкий и, вообще, не европейский. Китайский язык очень сложный. Соответственно, мой герой – парень с интеллектом.

Насколько глубоко вам самому пришлось погрузиться в эту тему и изучить китайский язык?

Обстоятельно изучать язык не было необходимости, и это заняло бы все мое время. Чтобы выучить страницу текста на китайском потребовалось 2 недели! Я привык изучать языки ассоциативным методом, но применить этот способ здесь было невозможно, поэтому пришлось просто заучивать текст наизусть. Консультанты помогали справиться с произношением.

Знаете, артикуляция этих звуков похожа на медитацию. Язык совершенно вне органики русского человека, поэтому люди, которые столько глубоко погружаются в культуру другой страны, вызывают большой интерес и удивление. Мне сложно представить себя на их месте. Я, как говорится, где родился, там и пригодился, и не смог бы изучать неродную культуру. Поэтому мой герой, Саша, совершенно другой человек.

Другой не только в профессиональном смысле, но и личном? Насколько он вам близок чисто по-человечески?

Думаю, влюбляются все одинаково. Даже ученые! Есть стереотип, что если человек – профессор, то он этакий ботаник. Сейчас другое время: молодые прогрессивные профессора спортом занимаются, боевыми искусствами. Как раньше дворяне и танцевать умели, и за собой ухаживали, и на лошади скакали, и грозы не боялись. Современные молодые люди тоже стремятся быть разносторонними. Александр – не тот профессор, что сидит за книжками с утра до вечера. Он страстный, умеет любить, умеет постоять за себя. Это очень смелый человек, но при этом его главная сила – интеллект.

Как мне показалось, в начале фильма ваш герой очень прагматичный и высказывает довольно циничные взгляды, но позже его теория разбивается о реальность.

Да, он просто понимает, что не может жить без человека, которого любит. В нем был некий снобизм, высокомерие и, в какой-то степени, отцовский комплекс, проявляющийся в поучениях своей жене. Но в итоге Саша переживает трансформацию сознания и осознает силу любви.

Есть ли что-то в его поступках, с чем вы кардинально не согласны. Может быть поступили бы на его месте иначе?

Я вам сейчас расскажу! (смеется) У меня к любви другой подход. Намного спокойнее отношусь к женщинам. Стал, во всяком случае. Хотя я не менее эмоциональный и страстный человек, чем мой герой, но при этом рациональный. Никогда не буду насильно заставлять человека путешествовать со мной по жизни, не пойду на какие-то безумные поступки ради любви. На такое я способен только ради семьи и сына. Быть отчаянным могу, чтобы постоять за свою честь и, пожалуй, чтобы защитить Родину. А для безумия ради влюбленности я уже взрослый.

Значит ваш герой более молод эмоционально?

Да, похоже, он первый раз так влюбился. Первая стадия любви, конечно, прекрасна – сколько книг, фильмов ей посвящено! Но мне, как человеку, как личности, как Алексею Чадову, интересны уже другие ступени.

С таким рациональным мировоззрением вам не чужд жанр мелодрамы?

Мне нравятся многие мелодрамы. Например, советские фильмы: живые, эмоциональные и потрясающе сыгранные. Есть ряд удачных современных картин о любви. Вспомнился хороший фильм «Любовь и другие лекарства» с Энн Хэтэуэй и Джейком Джилленхолом, у которых получилось так тонко и чувственно сыграть, что зацепило даже такого циника, как я.

А в актерском плане? Читала в одном интервью, что вы были рады сыграть роль интеллигента, потому что обычно вам предлагают образы дворовых парней и хулиганов.

Да, образы «мужчин-пистолетов» в экшн-фильмах, боевиках, криминальных драмах – то, что мне предлагают чаще всего, если не считать некоторые комедийные подвиги. На мой взгляд, актер должен быть и интеллигентом, и хулиганом, уметь сыграть и сильного, и слабого человека. Не нужно отдавать предпочтение чему-либо одному: держаться за амплуа брутального жесткого самца или, наоборот, интеллигентного рафинированного семейного мальчика.

Смысл профессии заключается в том, чтобы быть разным, в том числе, и в жизни. Актёр должен уметь и плакать, и быть хладнокровным. Я в себе это воспитываю, но жаль, что не все режиссеры это замечают. Они видят на экране определенный образ, который актер создает на протяжении многих лет, и ассоциируют с ним его органику, талант, амплуа.

Вы уже сказали, что было непросто сыграть человека, увлеченного культурой Китая, а с учетом багажа ролей другого плана, почувствовали ли вы кардинальную смену амплуа? Может каким-то специальным образом вживались в своего персонажа?

Специальной подготовки не было. Единственное, работали над языком и произношением. Также я наблюдал, как ведут себя в жизни китаисты. Даже в бытовом общении они производят особенное впечатление, которое я и пытался поймать. В остальном мне было комфортно в этом образе, потому что всегда легко, если нравится персонаж.

Насколько удалось сработаться с Владимиром Бортко?

Владимир Владимирович – большой режиссер, который снял много шикарных фильмов, что, конечно, вызывает уважение. Он профессионал старой советской школы, и это, в хорошем смысле, отражается на его почерке и подходе. Мне нравится работать с советскими кинематографистами, у которых за плечами серьёзное академическое образование и «монументальный» опыт.

Сейчас режиссёры проще осваивают профессию быстрее, благодаря множеству открытых источников, а раньше люди доходили до всего самостоятельно. В их работе чувствуется совершенно другой принцип. Более того, Владимир Владимирович – человек страстный, выносливый и очень озарен своим фильмом.

Как вам в дуэте с Анной Чиповской?

Это прекрасная профессиональная актриса, чувственная и очень умная. Она сама строит свой образ, ведет его и отстаивает свое видение, объективное и логически выстроенное, на мой взгляд. Есть актеры, которым необходимо прибегать к помощи режиссёра, но Аня очень самостоятельная.

А вы сами контролируете свой образ?

Да, я тоже отношусь к той категории актеров, которые, например, в случае если увольняют режиссера, не впадают в панику, а спокойно доводят дело до конца. Возвращаясь к моей характеристике, я рациональный человек и точно знаю, где я прав, а где не прав. Не люблю заблуждаться.

Повезло значит режиссёру, как минимум, с двумя самостоятельными актёрами!

На самом деле, Владимир Владимирович любит, когда актёры вовлечены в его модель строительства. Ему так комфортнее, поэтому мы, конечно, артачились, спорили, но, в основном, принимали его правила. Когда снимаешь свою картину, точно знаешь, как хочешь видеть историю, которую сам написал. Мы все отнеслись с пониманием и уважением к видению автора.

Тем не менее удалось ли что-то привнести от себя? Были ли моменты импровизации?

Были и касались, в основном, таких тонкостей, как интонации. Если Владимиру Владимировичу нравится предложение, он его принимает. А в мизансценах у него все было четко выстроено, в железобетонной конструкции.

Фильм «О любви», конечно, не типичная мелодрама: посыл картины даже несколько циничен. На ваш взгляд, о какой любви этот фильм – о современной или вневременной?

Я думаю, что это зеркало современного человека в большом городе. Фильм про женщин, в первую очередь, которые зачастую ради комфорта своих детей отпускают эмоции и выстраивают отношения с надежными людьми. И не всегда в таком рациональном подходе находится место страсти. Конечно, это звучит грустно, но в прогрессивных странах так существует большая часть молодых пар.

Они создают семьи ради детей, разводятся и существуют сами по себе, но поддерживают общение, помогая друг другу. Консервативным людям это непонятно. Мой дедушка говорил, что разводиться раньше было просто стыдно. Супруги жили вместе иногда вопреки чувствам. Свободные женщины живут эмоциями, и именно в эмоциях рождаются дети, в любви, а не при холодном расчётливом подходе. Поэтому Господь Бог благосклонен к женщине и прощает ей ошибки, в то время как мужчинам нужно быть более ответственными.

Далее в рубрике