Александр II – освободитель России и балканских стран

Вечер 3 апреля в Государственном историческом музее был оживленным: звучали военные марши Российской империи, между почтенной публикой, среди которой были потомки царственного рода Романовых, сновали официанты, разносившие шампанское, все с нетерпением ожидали торжественного открытия выставки «Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения».

Для Государственного исторического музея, по словам его директора Алексея Левыкина, этот проект стал одним из самых важных в выставочном году. Во-первых, дата является юбилейной, во-вторых, Александр II – москвич, из Всероссийских императоров он второй, кто родился в Москве, в-третьих, именно он принял решение об открытии Государственного исторического музея.

Фото: РП Автор: Кирилл Брагин На фото (слева направо): Дмитрий Рогозин, Сергей Нарышкин, Александр Кастравец и Алексей Левыкин

В торжественном открытии выставки приняли участие Сергей Нарышкин, Дмитрий Рогозин, Владимир Аристархов, Александр Кибовский и Александр Кастравец.

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации на открытии выставки емко охарактеризовал основные достижения императора Александра II: «Должен сказать, что реформы Александра II по праву поставили его в первый ранг самых выдающихся правителей России. И открывающаяся в стенах Государственного исторического музея выставка, это наглядное подтверждение вклада Александра II в развитие и укрепление нашего Отечества.

В перечне достижений Александра II целый список фундаментальных реформ, совершенных им в различных сферах государственного управления, государственной власти, экономики и общественной жизни нашей страны. Это, конечно же, судебная реформа, которая создала независимый суд, адвокатуру, институт независимой прокуратуры, реформа, которая утвердила и внедрила фундаментальный принцип состязательности в судебном производстве. Это, безусловно, реформа местного самоуправления, так называемая земская реформа. Это кардинальная модернизация армии, реформа школьного и университетского образования. Это устроение государственной системы финансов и бюджета. И, конечно же, это отмена крепостного права. Надо сказать, что отмена крепостного права в России произошла за 4 года до того, как в США было отменено рабство. Находясь в Государственном историческом музее, не могу не сказать, что Александр II учредил и Русское императорское историческое общество, и создал Исторический музей и тем самым заложил прочные основы для отечественного исторического просвещения.

Внешняя политика Александра II вновь поставила Россию на 1-е место в европейских и международных делах. Выигранная русско-турецкая война освободила Сербию, Румынию, Грецию и Болгарию. Благодаря вкладу Александра II в освобождение балканских стран, он получил титул Царя-Освободителя. Освободителя не только России, но и всех балканских стран. 25 лет правления Александра II стали мощным рывком практически во всех сферах государственного строительства, экономики и общественной жизни. Александр II оставил после себя мощную передовую страну с непререкаемым международным авторитетом, страну, по-настоящему устремленную в будущее».

Дмитрий Рогозин, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества, вице-премьер правительства Российской Федерации на открытие выставки приехал с семьей. В своем слове он выразил «большую благодарность тем великим государственным деятелям, которые закладывали основы российской государственности».

Владимир Аристархов, первый заместитель культуры Российской Федерации отметил, «что всё, что сделано Александром II, является актуальным для нашей эпохи: создание независимого суда, создание сильной армии, основанной на призыве, создание местного самоуправления. Это всё то, что было сделано Александром II и то, что делалось в новой России после 1991 года. Отмена крепостного права, создание финансовой системы и другие достижения, делают его фигурой уникальной в истории нашего государственности, фигурой самого большого масштаба. Государь-император Александр II был убит террористами. К сожалению, в годы советской власти было приложено очень много усилий, чтобы объявить террористов героями, и стереть память о государе-императоре». Владимир Аристархов выразил надежду, что открытие этой выставки «будет шагом на пути восстановления исторической справедливости».

Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы отметил, что очень многое в Москве было сделано при Александре II: «Многое, чем мы сегодня пользуемся в городе и думаем, что это само собой разумеющееся, всё появилось в период его правления. Он славен не только победами, политическими реформами, но и гигантскими изменениями в жизни и быте москвичей. Электрическое освещение на улицах города появилось при Александре II».

Александр Кастравец, советник председателя совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК), выступившей финансовым партнером выставки, назвал правление Александра II временем большого промышленного подъема и промышленной революции. Достижения российской промышленности этого периода получали мировое признание. Так, на международной выставке в Париже в 1867 году более 370 российских экспонатов получили высокие награды выставки.

О выставке:

Фото: РП Автор: Кирилл Брагин

Основу выставки составляют портреты и картины с изображением самодержца и его личные вещи. Например, посетители смогут увидеть гусиное перо, которым был подписан эпохальный манифест о крестьянской реформе 1861 года. Картины и предметы кроме ГИМа предоставили Государственный Эрмитаж, Государственный музей-заповедник «Царское село», Егорьевский историко-художественный музей, Государственный архив Российской федерации, Частное собрание А.Г. Егорова.

«Русская Планета» поинтересовалась у директора ГИМа Алексея Левыкина, имеются ли произведения искусства, связанные с императором Александром II и его личные вещи в зарубежных собраниях.

«Живопись, безусловно, имеется и в зарубежных музеях и в частных собраниях, возможно, есть какие-то личные предметы, ведь происходил обмен подарками. Формируя выставку, мы работали с точки зрения определенной достаточности в рамках выработанной концепции. То, что хранится в российских музеях, намного превосходит по своей силе и ценности то, что есть за рубежом. А просто везти их из-за рубежа ради какой-то престижности, зачем? Разве за рубежом есть такие предметы, какие есть в Эрмитаже или музее «Царского села»?», - ответил Алексей Константинович.

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