Абау эффект Татарстана

В Татарстане состоялась презентация нового брендового маршрута «Татарстан: 1001 удовольствие»
По словам Председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергея Иванова, - новый маршрут отвечает идеологии всего туристического бренда Visit Tatarstan.
Это качественное сочетание всего современного и лучшего, что республика может предложить в настоящее время туристам.
Цель проекта - показать с нестандартной стороны самые известные достопримечательности Татарстана при помощи «Абау» – эффектов.
«Абау» – эффект: по аналогии с «wow» - мелочи и детали, которые создают у гостей хорошее настроение и эффект неожиданности.
«В современном мире люди не хотят быть просто туристами, они хотят быть путешественниками», - уверен Сергей Иванов.
«Люди стремятся изучать местный опыт, уклад, жить как местные жители. И наш брендовый маршрут создан опираясь на эти тенденции.
Основная задача, - чтобы эмоции и переживания человека от маршрута остались надолго, чтобы он, вернувшись из Татарстана, рассказывал, что такого он нигде и никогда не видел, не чувствовал и не ощущал.
Мы надеемся, что маршрут будет нравиться туристам, что они будут его рекомендовать и наша республика раскроется новыми красками».
В разработке маршрута участвовали ведущие компании и эксперты Татарстана в сфере внутреннего туризма, в том числе директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова и шеф-повар ресторана «Мархаба» Алекс Галимов.
Авторы также учитывали результаты анализа пожеланий и комментариев туристов, приезжающих в Татарстан.
В целом было отмечено, что «Татарстан: 1001 удовольствие» — это новые стандарты гостеприимства.
Так, группы до 10 человек будут сопровождать внимательные атташе. При этом каждый путешественник почувствует заботу и индивидуальное отношение к себе словно в персональном туре.
Туристы узнают легенды о Казани из уст царицы Сююмбике, пересекут Казанку на яхте, увидят, как устроен быт на острове-граде Свияжск и в Великом Болгаре.
Гости попробуют главные блюда национальной кухни в лучших ресторанах республики, станцуют «Апипу» с эбикой и бабаем в Старо-Татарской слободе, поучаствуют в дегустациях фирменных татарстанских настоек и получат подарки от туристического бренда Visit Tatarstan.Далее в рубрике Спортивный субботникМеждународный турнир по сквошу SUBBOTNIK PSA OPEN 2018 – соревнования мирового уровня состоятся в Москве на уникальном стеклянном корте Читайте в рубрике «Культура» Эхо братвыКак старейшее кладбище российской столицы превращали в бандитский скотомогильник
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