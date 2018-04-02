Зловонный бунт

Прошедший в минувшее воскресенье митинг в Волоколамске был не совсем про мусор. Участники – а их, по разным оценкам, было от 4 до 6 тысяч человек – скандировали политические лозунги и требовали отставки губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. «Тулеев ушел. А ты?» - вопрошал один из транспарантов. Многие наблюдатели отметили прекрасную организацию митинга: профессиональное звуковое оборудование, одинаковые воздушные шарики. Очевидно, что в протест жителей задыхающегося от вони Волоколамска кто-то удачно инвестировал. Поможет ли это решить одну из самых серьезных проблем в современной России?

По сообщениям очевидцев, во время выступлений тема мусора - а именно он должен очень беспокоить горожан - практически не поднималась, пишет «Царьград». Это было похоже не на народный сход, а на более профессионально подготовленную акцию, в которую вовлечены политтехнологи.

Возможно, в этом есть свой плюс. По старой привычке, власть начинает реагировать на какие-либо проблемы не тогда, когда пахнет свалочными газами с мусорного полигона, а когда начинает попахивать политикой. Предыдущие митинги, на которые приходили местные жители и активисты в попытках донести свой гнев до властных кабинетов, обошлись без задержаний, несмотря на то, что митинги не были санкционированы. К последнему митингу полиция как следует подготовилась: проверяла документы у всех прибывавших на электричке в Волоколамск и, как сообщал корреспондент BBC, иногородних просили пройти в специальный автобус «для установления личности».

Не обошлось и без задержаний: после митинга, как сообщал портал «ОВД-инфо», были задержаны 10 человек, а по дороге в Волоколамск был задержан Артем Любимов, которого называют одним из организаторов прошедшего в воскресенье митинга и где он должен был выступать с речью в качестве основного спикера. Слишком типичен он для представителя либеральной общественности: флаг Украины на странице Facebook, поддержка гей-движения… в Истринском отделении полиции, куда Любимова доставили после задержания, он успел объявить голодовку и собрать кучу публикаций с поддержкой от основных оппозиционных СМИ страны.

Ранее на теме мусорного полигона «Ядрово» успела отметиться Ксения Собчак. Она приезжала в Волоколамск 21 марта, уже после президентских выборов, выполнив данное еще во время предвыборной кампании обещание помочь жителям Волоколамска решить проблему с полигоном. Ксения Анатольевна, к слову, не обманула: посетила городскую больницу и добилась того, чтобы у детей начали брать кровь для проверки на интоксикацию, а также поговорила с Андреем Воробьевым по телефону и убедила его публично пообещать закрыть полигон для ввоза новых партий мусора.

А вот Алексея Навального, который попытался оседлать столь благодатное протестное поле, местные жители не приняли. Его внедорожник был замечен 21 марта под Волоколамском, однако на месте он пробыл не долго: по сообщениям очевидцев, местное население было настроено по отношению к нему негативно и не понимало, чем именно Навальный мог бы помочь в решении их беды.

Перехват протестной повестки либеральной оппозицией у жителей Волоколамска, не первый год пытающихся добиться от властей решения проблемы полигона, говорит о том, что проблема полигона Ядрово перешла критическую черту и получила огромный резонанс, а на таких резонансных темах очень удобно делать политическую карьеру. Причины, по которым тема так сильно всколыхнула российское общество, в общем-то, банальны: многолетнее нежелание или неумение местных властей чутко и своевременно реагировать на просьбы граждан. Итог – настоящая экологическая катастрофа, десятки (по некоторым данным – даже сотни: 150) отравившихся детей, местные жители, вынужденные снимать жилье в более чистых районах Подмосковья, чтобы не дышать отравленным воздухом… и, как это часто бывает, реакция властей последовала лишь тогда, когда народ, устав от пустых обещаний, был готов буквально взорваться от гнева. Был отправлен в отставку глава района Евгений Гаврилов, тот самый, которого чуть было не избили разгневанные жители Волоколамска на одном из митингов; власти пообещали решить проблему с полигоном путем рекультивации и открытия нового сегмента полигона, но эти планы местным жителям не очень-то и нравятся: свалка ведь никуда не денется. Как и весь мусор, которого по всему Подмосковью, да и по всей стране, становится слишком много.

Для решения этой сложнейшей и крайне опасной проблемы потребуется нечто большее, чем просто отставки местных чиновников, которые, положа руку на сердце, и не смогли бы с ней справиться – просто в силу масштаба экологической катастрофы, которая зрела не одно десятилетие. Необходим комплексный подход, причем на федеральном уровне: запуск в масштабах страны программы по переработке мусорных отходов, организация – на деле, а не точечно – сбора сортированного мусора, строительство новых современных полигонов и мусоросжигательных заводов, а также рекультивация старых захоронений. Это все потребует больших, если не сказать, огромных инвестиций. Но они необходимы, иначе в потенциальные протесты вокруг каждой свалки будет вкладываться кто-то еще. Понятно, с какими целями.

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