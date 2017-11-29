Зеленая доктрина российских производителей
Зеленая доктрина российских производителей

В Год экологии в России «ЛокоТех» инвестировал полмиллиарда рублей в развитие «Зеленой доктрины»

В 2017 году, который объявлен Годом экологии в России, группа компаний «ЛокоТех» инвестировала более 500 млн руб. в «Зеленую доктрину» - концепцию  развития предприятия в области охраны окружающей среды.

По словам управляющего директора по производственной безопасности и взаимодействию с контрольно-надзорным органами «ЛокоТех» Павла Морозова, производственная деятельность многих крупных компаний оказывает негативное воздействие на окружающую среду. И они, как социально ответственная компания, понимают это.

«Своей целью мы поставили минимизацию такого воздействия. И решили инвестировать серьезные средства в нашу экологическую политику. Ведь «зеленые инвестиции» окупаются хорошей репутацией»

В частности, в этом году в сервисных локомотивных депо была реализована целевая программа «Зеленые инвестиции» на сумму более 42 млн руб. по очистке производственных территорий и железнодорожного полотна от нефтезагрязненного грунта. Было приобретено 354 контейнера для накопления отходов – это обеспечит их безопасное хранение и защитит почву.

«В сфере охраны атмосферного воздуха нами ведется строгий контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу, что обеспечило снижение доли выбросов в атмосферу на 1,5% от уровня прошлого года», - добавляет Морозов.

«Также в 2017 году был проведен аудит 34 локальных очистных сооружений. По его итогам реагенты, используемых при работе очистных сооружений, заменили на более эффективные. Также были подготовлены изменения и дополнения к действующему технологическому регламенту работы очистных сооружений. Кроме того, в ряде депо проведена очистка локальных очистных сооружений и нефтеуловителей»

На производстве серьезное внимание уделяется грамотному обращению с отходами. Для этого часть отходов вовлекается обратно в хозяйственный оборот, выступая дополнительными источниками сырья. То, что невозможно использовать вторично, передается в специализированные организации для обезвреживания.

Опираясь на прогрессивные мировые практики, предполагается сортировка и раздельное хранение отходов по видам с дальнейшей передачей их на утилизацию. Это позволит отказаться от размещения отходов на полигонах и приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду не менее чем на 10%.

Помимо «зеленых инвестиций» в производственную деятельность, «ЛокоТех» заботится о воспитании подрастающего поколения. Так, в 2017 году по всей сети прошли субботники и было высажено 3,7 тыс. деревьев и кустарников, проведены конкурсы детского рисунка «Здоровье планеты в моих руках», экологические игры и конференции.

Сотрудники производства также приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним Байкал», в ходе которой собрано и вывезено более 3 тонн мусора.

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