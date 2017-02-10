Зараза из Европы

Ряд поправок к десятой статье закона о потреблении будут внесены в Госдуму в ближайшее время. Согласно предложениям (есть в распоряжении РП), подготовленных депутатом Иваном Сухаревым, производители должны будут сообщать о возможно вреде товара по аналогии со спиртными напитками и табаком. Парламентарий обратил внимание на добавки из Европы, которые вызвали общественный резонанс во Франции, где хотят запретить добавку в зубную пасту и жвачку Е171.

Ученые акцентируют внимание на том, что Е171(диоксид титана) вполне может представлять собой канцероген. Это означает, что его регулярное употребление способно вызвать заболевание раком. Столь неутешительные выводы были доказаны после того, как были произведены эксперименты с участием крыс. Подопытным грызунам 100 дней подряд давали добавку Е171. В результате у них сразу на 40 процентов увеличивалось количество предраковых заболеваний.

«Я подготовил запрос в Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку этой пищевой добавки и принять меры реагирования. Если говорить глобально, то дело в том, что многие продукты имеют в своем составе элементы потребления которых вредно для здоровья. Я считаю, что потребитель должен быть предупрежден, что в таком-то продукте содержится вредная добавка. По сути мы даем право выбора – хотите покупайте, а хотите нет, но вы должны знать, какие риски за собой несет потребление того или иного продукта. Ведь на сигаретах и алкоголе эта информация есть», - пояснил Иван Сухарев.

Консерванты и антиокислители – наиболее вредные добавки, вызывающие мутации в организме, хронические заболевания, раковые опухоли. А в США, Канаде, Германии, Англии и Франции уже заговорили о том, что потребление пищевых добавок в большом количестве наносит сильный урон здоровью.

Наиболее вредное влияние на организм имеет формальдегид (Е240). Запрещенные как особо опасные вещества есть и среди красителей: Е121, Е123 (встречаются в газировках и ярких сортах мороженого). А чтобы заболеть гепатитом, порой, достаточно только 6 месяцев регулярного употребления продуктов с подсластителем Е968 (ксилит). Фактически безвредными (хотя и их не советуют детям) называют только натуральные добавки: Е100, Е363, Е504, Е957.

Смертельный сюрприз

К сожалению, очень часто вредные добавки встречаются в товарах предназначенных детям. Ранее эксперты организации по защите прав потребителей Foodwatch нашли в составе шоколада Kinder ароматические масла MOAH. Они попадают на шоколад с обертки и могут вызывать онкологическое заболевание.

Foodwatch предупредила об этом производителей шоколада и призвала их отозвать продукцию из магазинов. Однако компания проигнорировала призыв.

«Производитель виновен в грубой небрежности. Вместо того чтобы убрать опасные конфеты с полок и оповестить об этом потребителей, они заявили, что все было согласовано на законных основаниях», — сообщил представитель Foodwatch Джон Хиг.

В компании Ferrero, которая производит этот шоколад, в ответ заявили, что вредные вещества «присутствуют практически повсеместно в окружающей среде, а больше всего их содержится в чернилах на упаковке. Это не является новостью для производителей продуктов питания. В кондитерском холдинге заявили, что ищут способы минимизировать попадание вредных веществ в свою продукцию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) уже отреагировала на исследование немецких правозащитников и направила в Евросоюз письмо с просьбой дать разъяснения по данному вопросу.

«Предупрежден – значит вооружён»

Это далеко не первый случай, когда заграничные продукты питания представляют реальную опасность. Так, летом 2013 года молочная компания Fonterra (Новая Зеландия) объявила, что некоторые из ее продуктов могут содержать бактерии, способные вызвать ботулизм — тяжелое заболевание, поражающее нервную систему. Роспотребнадзор запретил поставки этих продуктов в Россию. Аналогично поступил и Китай.

А в апреле прошлого года вступили в силу временные ограничения Россельхознадзора на ввоз арахиса из США. Российское ведомство было вынуждено пойти на такие меры в связи с превышением максимально допустимого содержания токсичного элемента кадмия в данном продукте, хроническое отравление которым приводит к анемии и разрушению костей. Кстати, Соединенные Штаты неоднократно использовали российский рынок для реализации опасных продуктов: знаменитые «ножки Буша», зараженные сальмонеллой, почти десятилетия не сходили с российских прилавков.

«Нельзя позволить, чтобы российский рынок использовали под реализацию пищевого мусора — некачественного, второсортного или попросту опасного. На это в первую очередь должен обратить внимание Роспотребнадзор. Мы со своей стороны должны сделать так, чтобы потребитель знал о возможных рисах, -отметил депутат Иван Сухарев, - Предупрежден - значит вооружен!».

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