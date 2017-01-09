Запретить нельзя, курить

В политической культуре России крайне развит запретительный подход. Чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на многочисленные инициативы парламентариев и госведомств. Если в стране существует какая-либо проблема, то первым делом отдельные законотворцы, министерства или влиятельные лица предлагают достаточно радикальные меры.

В итоге они нередко сглаживаются в процессе обсуждения, а масса законопроектов отклоняется. Но угловатость, примитивность и порой очевидное безумие некоторых идей поражает воображение. К сожалению, в России на федеральном уровне нечасто происходит детальный разбор острых и давно существующих социальных язв, а мнения экспертов кладутся в стол.

Государственная машина работает на выполнение плана и показателей. Как следствие, проблема по сути не решается. Ограничительные и запретительные меры дают быстрый, но преимущественно «бумажный» эффект. Бюрократический подход не всегда приводит к катастрофе и иногда действительно улучшает ситуацию. Однако рывка вперед, который возможен и без лишенных смысла инициатив, естественно не происходит.

Безтабачное поколение

По информации «Известий» министерство здравоохранения РФ подготовило антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Полное название документа выглядит так: «Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу».

Концепция направлена на выполнение вполне благородной цели — снижение к 2025 году доли курящих до 25% населения. Такой показатель предусмотрен статьей 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ). Кроме того, Минздрав намерен создать условия для дальнейшего устойчивого снижения потребления табачной продукции.

Как многие документы государственных ведомств или депутатские законопроекты, концепция Минздрава рисует в голове обывателя картину прекрасного будущего: в России будут меньше курить и отравлять жизнь окружающим. Можно сказать, святая цель. Главное — поддержать нашу инициативу и не задавать вопросов, которые всегда возникают у общества и всех вменяемых людей.

Минздрав предлагает бороться с курением с помощью запрета на продажу табака лицам, родившимся после 2014 года. Речь идет не только о недавно родившихся и не родившихся пока детках. Суть в том, что с 2033 года, когда малыши будут достигать совершеннолетия, им все равно не будут продавать сигареты.

То есть планируется вырастить эдакое безтабачное поколение, которое будет свободно от этого пагубного пристрастия и, видимо, будет воспитывать в этой безтабачной культуре своих детей. Глядишь, к 2060 году Россия окончательно бросит курить, потому что те, кто сейчас курит, до этого времени, вероятно, не доживут.

Документ был подготовлен по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой командой директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая. Оба — профессионалы, которые получили блестящее образование и, казалось бы, их компетентность не должна вызывать вопросы. Но они невольно возникают….

Эффект от запрета

В последние годы государство приняло ряд мер, направленных на борьбу с табакокурением. Был введен строгий запрет и установлен жесткий контроль на продажу табака несовершеннолетним. Было запрещено курить практически во всех общественных местах, включая все кафе и рестораны. Также была ограничена продажа табака вблизи школ, университетов и медучреждений, а на упаковках появились картинки загубленных органов.

Это несколько повысило культуру табакокурения в России, но не привело к радикальному снижению доли курильщиков. Социологические опросы свидетельствуют, что с 2009 года году распространенность потребления табака среди взрослых упала с 39 до 33%.

Принятые государством меры снизили потребление табака у подростков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 2006 по 2014 годы на 10% упало число 15-летних мальчиков-подростков, которые курят раз в неделю (с 27 до 17%). Вдвое снизился показатель для 13-летних подростков обоих полов (с 18 до 9% — у мальчиков и с 17 до 7% — у девочек).

Вполне вероятно, что ресурс принятых ранее запретительных и ограничительных мер себя исчерпал и положительная динамика остановилась. Чтобы ее поддержать и достичь плановых показателей, Минздрав ратует за новые более жесткие меры.

Например, концепция предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах и собственном жилье, если кто-то против. Также курение может быть запрещено в личных автомобилях в присутствии детей, общественном транспорте и остановках, и на расстоянии трех метров от входов в торговые центры и пешеходные переходы.

Данные инициативы являются логичным продолжением предыдущих и, наверное, будут иметь некий положительный эффект в виде снижения доли курильщиков на 1% в год. Однако очевидно, что курс на ведение только запретов и ограничений не дает прорывных результатов. Курильщика не останавливают даже повышение цен на сигареты и шокирующие сознание изображения прокуренных внутренних органов.

В чем причина? Как неоднократно указывали эксперты, курение — это прежде всего психологическая зависимость, способ получения удовольствия и своеобразная форма протеста, актуальная, как для детей, так и для взрослых. Поэтому ужесточение законодательства будет всегда давать ограниченный положительный эффект. К тому же курение куда меньшее зло, чем алкоголизм и наркомания, — основные драйверы бытовой преступности.

Наряду с запретами и запугиванием обществу необходимо демонстрировать некую альтернативу того, что дает курильщику табак. Это может быть социальная реклама, разнообразная пропаганда здорового образа и демонстрация успехов людей, которые избавились от пагубной и глупой привычки. Минздрав, как и другие ведомства, действует топорно и идет по самому примитивному пути.

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