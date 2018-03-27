Закручивание гаек не поможет

Приезд в Кемерово Президента РФ Владимира Путина является ярким свидетельством бессилия властей субъектов нашей бескрайней федерации. В ближайшие дни для нас, простых русских людей, региональных чиновников, бизнеса и самого национального лидера будут только плохие новости. Гибель 64 человек на глазах у всей страны — апофеоз разгула коррупции, трусости, некомпетентности и обычного человеческого разгильдяйства.

Привычными методами, вроде пресловутого закручивания гаек, «посадок», смены выборных и должностных лиц, такие проблемы не решить. Уже зазвучали голоса, дескать, лучше вообще торговые центры не посещать. Но, как правильно отметил президент, глупо демонизировать ТЦ, которые давно (хотим мы того или нет) стали неотъемлемой частью досуга горожан. В том же Кемерово мест культурного отдыха практически нет, особенно, в холодное время года.

«Это все нормально, если правильно все организовано. Если люди пришли за покупками, то ничего в этом нет, если они оставляют детей в надежных руках», — заметил Путин.

Суть в том, что куда бы ни пошел гражданин РФ, он везде должен чувствовать себя в безопасности. И в ситуации с причинами пожара в «Зимней вишне» необходимо разбираться с холодной головой, без вреда интересам потребителей и честного бизнеса.

«Где мэр-то?»

Бесхозяйственность, царящая в Кемерово, и взгляд Путина на трагедию, отчетливо проявились на совещании под его председательством с участием главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, полномочного представительства президента в СФО Сергея Меняйло и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Президент заслушал сначала доклад Пучкова, который отметил, что проверки «Зимней вишни» не проходили с 2016 года, хотя рекомендации властей города по обеспечению безопасности (как выяснилось сейчас) администрация ТЦ не выполнила. Формальная причина состояла в том, что «Зимняя вишня» относилась к когорте предприятий малого бизнеса(!). Сложно поверить, но по бумагам годовой оборот четырехэтажного торгового центра составлял 68 миллионов рублей, а численность персонала не превышала 100 человек.

Конечно, в такой ситуации необходимо заслушать ответ мэра Кемерово, Ильи Сердюка, но на совещании его почему-то не оказалось. Путин резонно спросил: «А мэр-то где? Где мэр?». Правда, обращался президент, судя по направлению взгляда, к Меняйло. Куда логичнее было бы бросить недружелюбный взгляд на Амана Гумировича Тулеева, заправляющего Кемеровской губернией с 1997 года.

Естественно, что президент не получил ответ от федеральных чиновников, которые, наверное, даже не представляют, как выглядит этот трусливый мэр. К стыду самих кемеровчан, Сердюк получил на выборах 2016 года «путинские» 78% голосов.

Кемеровский мэр — приближенный к Тулееву человек — это видно даже из его официальной биографии. После окончания вуза в 1997 году он сразу же начал карьеру в администрации области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, а затем недавний выпускник был чудесным образом назначен советником первого заместителя губернатора. Совпадение?

Очевидно, что Тулеев — второе должностное лицо после Сердюка, которому должно было влететь по шапке от президента (после этого Тулеев и Сердюк вместе с силовиками должны были поднять на уши всех управленцев и владельцев ТЦ). Однако тональность обращения Путина к кузбасскому губернатору оказалась на удивление мягкой. Сам Тулеев попросил прощения у главы государства за то, что «случилось на нашей территории».

«На ровном месте разгильдяйство, халатность, попустительство», — разбрасывался громкими и пустыми фразами Тулеев. Причина страшного пожара, по его мнению, могла заключаться в фейерверках в детской игровой зоне. Вместо отчета о том, чем занят Сердюк и почему «Зимняя вишня» стала неожиданно «предприятием малого бизнеса», он начал рассказывать про некую «оппозиционную силу», которая раскачивает ситуацию в городе. Свою бессодержательную речь Тулеев закончил благодарностью Путину за «опыт работы на Распадской» (взрыв на шахте «Распадская, унесший жизни 91 человека 8-9 мая 2010 года).

Кто виноват?

В поведении Тулеева очень ярко проявился образ типичного российского губернатора. Он назначается АП (формально — президентом) и потому просит прошения не у жителей области, у которых погибли родственники в «Зимней вишне», а у работодателя, который приехал разбираться в причинах трагедии, и потому может наказать любого, включая его самого.

«Мягкость Путина по отношению к Тулееву на фоне трагедии я могу объяснить не только хорошими личными отношениями. Президент понимает, что Тулеев — это человек, который может сдать всю мафию в регионе, облегчив работу силовикам. Публично критиковать Тулеева в нынешней ситуации было бы неразумно. К тому же в его скором уходе у меня сомнений нет», — пояснил РП близкий к Кремлю политолог.

Как сообщил Бастрыкин, Штенгелов является «главным спонсором» «Зимней вишни». Через компанию «Кондитерус ком» он контролирует 78% капитала ТЦ. Кстати, на месте злополучной «Зимней вишни» был раньше кондитерский комбинат, который также принадлежал структурам Штенгелова.

Бастрыкин заявил, что намерен «разбираться с администрацией города», однако немало вопросов стоит задать и самому Штенгелову, который вместе с семьей не первый год проживает в Австралии.

Как сообщил источник РП, близкий к властным структурам Кемеровской области, Тулеев и Сердюк закрывали глаза на агрессивную форму ведения бизнеса Штенгелова (об этом чуть ниже), так как рассчитывали уговорить его перенести штаб-квартиру «КВД Групп» из Томска в Кемерово. Задумка проста — «перебазирование» юридического адреса означает дополнительный существенный приток налогов в местную казну.

«Именно по этой причине «Зимняя вишня» оказалась «малым бизнесом». Вдумайтесь в цифры — годовой оборот ТЦ якобы составляет 68 миллионов рублей! Смешно слушать подобные цифры. Здесь же налицо —махинации с налогами и не оформление сотрудников в штат, то есть нарушения трудового законодательства. Естественно, ради перевода КВД в Кемерово закрывались глаза и на столь «незначительные» вещи, как исправность системы пожарной безопасности и эвакуации. Понятно, что такие мелочи не волновали и Штенгелова с его приближенными», — отметил собеседник РП.

«Штенгелов стал теневым магнатом, эдаким русским кондитерским королем. Он непубличный человек, не любит общаться с прессой. А если говорить цинично, то Штенгелов немного похож на Порошенко: народ его не любит, но с удовольствием поглощает продукцию его заводов, другой же нет. Поэтому бороться надо не только с коррумпированностью властей, но и с такими вот предпринимателями, которые перевезли семью подальше от того бардака, из-за которого гибнут люди», — подчеркнул источник РП.

Сам Штенгелов в интервью изданию Ведомости отметил, что ТЦ «Зимняя вишня» не имеет отношения к основному активу бизнесмена «КДВ групп».

«Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежат мне через компанию «Кондитерус ком», владельца Кемеровского кондитерского комбината, на которого и записаны эти площади. В этой связке нет «КДВ групп». У «КДВ групп» есть другие акционеры, и к этой ситуации они не имеют отношения.» - Рассказал миллиардер, который также пояснил, что не занимался оперативным ведением бизнеса.



Он также отметил, что независимо от результатов расследования, компания «Кондитерус ком» заплатит семьям погибших компенсацию в 3 млн рублей, за каждого умершего во время пожара в торговом центре, кроме того поможет с физической и психологической реабилитацией.

Чего не делать

Напомним, после теракта в аэропорту в «Домодедово», который произошел в 2011 году, на владельца аэропорта Дмитрия Каменщика завели уголовное дело. Ему инкриминировали выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц.

Под предлогом того, что менеджмент аэропорта не сделал все возможное для предотвращения теракта, у Каменщика попытались захватить бизнес, писала «Медуза» ссылаясь на источники в бизнес-сообществе и силовых ведомствах.

Разумеется, похожая история может случится и со Штенгеловым. Важно чтобы силовые структуры занимались поиском виновных в этой трагедии, а не заботились о своем благосостоянии, и не забрали под шумок себе бизнес миллиардера.

Что делать?

«Нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Нельзя прикрываться какими-то каникулами. Справку не получить без денег. Деньги заплатил — все, что угодно подпишут. Вот в чем беда, и плевать хотели на безопасность людей», — справедливо заметил Путин на совещании, но что же последует дальше?

«Мне кажется, что трагедия в Кемерово откроет глаза многим в АП на то, что практика ручного управления регионами, которая фактически ликвидировала федеративное устройство России, не оправдала себя. Вдоль и поперек лояльные губернаторы могут только выслуживаться, а на нужды людей им плевать, потому что граждане их, по сути, даже не выбирают. Вот они и шлют в Кремль благостные бумажные рапорты и иногда совершают дежурные визиты, рассказывая о том, как все хорошо. Тут зелеными папочками (сборники жалоб граждан с Прямой линии) ничего не исправить», — отметил политолог.

По мнению собеседника РП, губернаторы зачастую чувствуют себя «наместниками государя», считая, что назначение президентом дает им карт-бланш на любые действия, не нарушающие непосредственно интересы Кремля. При этом на мэрские должности губернаторы выдвигают таких протеже, как Сердюк, превращая выборы городского главы в формальность.

«Поведение Сердюка — это поведение типичного бесхребетного назначенца, пусть и номинально получившего 78%. Когда случилась трагедия и приехал президент, он растерялся и не решил ничего лучше, чем затаиться. Я думаю, что гибель 64 человек в Кемерово позволит осознать необходимость кардинальной смены курса в сторону наведения порядка в регионах», — прогнозирует источник РП.

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