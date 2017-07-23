Зачем России Конституционный суд?

23 июля 1994 года вступил в силу Федеральный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Формальное создание КС (де-факто он существовал до подписания президентского указа как КС РСФСР) стало окончанием конституционной реформы, которую начал первый президент РФ Борис Ельцин 21 сентября 1993 года.

Справка «Русской Планеты»:

Конституционный Суд — независимый судебный орган, осуществляющий контроль за соответствием законодательства РФ Основному закону. КС вправе требовать отмены или внесения поправок в законы или не вступившие в силу международные договоры, если противоречат Конституции. Конституционный Суд разрешает споры между органами власти, гражданином и государством.

КС является абсолютно независимой инстанцией, в том числе в финансовом отношении. Судьи КС назначаются Советом Федерации по представлению президента РФ. Тем не менее, Конституционный суд может давать свои заключения по поводу обвинений Госдумы в адрес президента «в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления». Состав КС включает 19 судей под председательством Валерия Зорькина (1991-1993, с 2003-по н.в.)

Как известно, Конституция — основной закон государства, который утверждает принципы его функционирования, закрепляет правоотношения между органами власти и провозглашает права и обязанности граждан. Именно поэтому такой документ всегда принимается в первую очередь при образовании государства.

После распада СССР процесс принятия Конституции затянулся. Конечно, отделение советских республик законным назвать тоже невозможно (на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года 77,85% граждан высказались за сохранение единой страны), однако в 1992 году в результате заключения Беловежских соглашений у экс-граждан РСФСР не было иного выбора как строить собственное государство.

Непоследовательность Ельцина, а также сопротивление оппозиции и общества навязанным президентом демократическим переменам привели к острому политическому кризису. Россия едва не оказалась на грани гражданского конфликта. Апогеем кризиса стал силовой разгон Верховного Совета в начале октября 1993 года, который сопровождался гибелью манифестантов.

По официальным данным, в те дни погибли не менее 158 человек, по неофициальным — до полутора тысяч. В стане противников режима Ельцина принятый 12 декабря 1993 года Основной закон получил прозвище «Конституция на крови». Отметим, что в тексте Конституции сложно найти какую-либо политическую подоплеку, хотя некоторые принципы кажутся более чем спорными.

Наибольшее негодование у общества и части политической элиты вызывал пункт о приоритете международного права над внутрироссийским. Статья 15 пункт 4 говорит о следующем: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

«Русская Планета» неоднократно писала о том, что с 2014 года РФ не может позволить себе подчиняться требованиям международных органов, которые явно подыгрывают западным государствам и утратили объективность (яркий пример — распложенные в Гааге международные судебные органы, Европейский суд по правам человека).

Для аннулирования данного пункта требуется созыв Конституционного собрания, но федеральный закон об этом институте в российском праве отсутствует до сих пор. Процедура разработки и принятия ФЗ вкупе с работой Конституционного собрания — процесс, который может растянуться на долгие месяцы.

Но выход из ситуации был найден и огромную положительную роль в этом сыграл Конституционный суд, мгновенно превратившись в нерукопожатный для либеральной интеллигенции орган. 15 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин наделил КС правом игнорировать решения международных инстанций, включая Европейский суд по правам человека.

В итоге пункт о приоритете международного права остался, но теперь Конституционный суд вправе отменять обязательный характер исполнения предписаний из-за рубежа, если они противоречат Основному закону. Естественно, что такое положение дел пришлось не по душе внесистемной оппозиции, некоторые представители которой (в частности, Алексей Навальный) зарабатывают десятки тысяч евро на решениях ЕСПЧ.

За 23 года своего формального существования КС, в отличие от других судебных органов, проявил себя как действительно независимая от властей инстанция. Например, первым решением Конституционного суда РСФСР под председательством Валерия Зорькина стало признание неконституционным указа Ельцина об объединении МВД и органов госбезопасности.

Чуть позже КС попытался воспрепятствовать проведению референдума о суверенитете Республики Татарстан. А в сентябре 1993 года в разгар политического кризиса Конституционный суд признал неконституционными некоторые действия Ельцина. Так, неконституционным был признан его указ о поэтапной конституционной реформе.

После этого на Зорькина посыпались обвинения в политической ангажированности, и в итоге он был вынужден уйти в отставку.

Наверное, невозможно дать конкретную оценку антиельцинским документам КС и определить степень их политизации. Вероятно, инстанция просто не могла игнорировать откровенное желание первого президента РФ расчистить правовое поле для утверждения собственной власти.

Сам Зорькин сделал множество неоднозначных заявлений, которые свидетельствуют о его консервативных политических взглядах. За свои убеждения председатель КС нередко подвергается критике в СМИ и соцсетях. Однако не стоит делать вывод о том, что антилиберальные убеждения Зорькина якобы оказывают какое-либо влияние на деятельность КС.

В беседе с РП Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры», отметил важность толкований Конституции, которые предоставляет КС, для юридической практики и последующего изменения законодательства РФ.

«Так, например, очень значимым оказалось решение по жалобе гражданина Маслова, в котором КС указал, что для обеспечения подозреваемому гарантий его прав имеет значение его фактический статус, а не процессуальный», — сказал Старинский.

«Однако можно выделить и определенные проблемы, связанные с практикой конституционного судопроизводства. Так, далеко не все решения КС доходят до судей и учитываются ими. В этом плане они очень сходны с решениями ЕСПЧ, на которые также суды ссылаются очень редко. С этой задачей намного лучше справляется Верховный суд, постановления Пленума которого прочно вошли в судебную практику и оказывают большое воздействие на ее формирование», — заключил Старинский.

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