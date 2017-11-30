Зачем художник сжигает русскую деревню
Данила Ткаченко. «Родина», 2017

Данила Ткаченко. «Родина», 2017

Выходка современного художника вызвала негодование общественности

Что такое современное искусство, отлично объясняет уже ставший бородатым анекдот. Если вы наложили большую кучу фекалий перед чьей-то дверью, позвонили и убежали – это инсталляция. А если сначала позвонили, а потом наложили – то это уже перформанс. Даже если вы не разбираетесь в искусстве, можете блеснуть эрудицией в любой компании и не ошибетесь, назвав современным искусством все то, где затрагивается тема фекалий, гомосексуальных отношений, инцеста, глумления над религией, словом – любой эпатаж.

Так что же, неужели все, что пахнет сортиром, теперь следует называть искусством? И куда катится человечество, спросите вы? Что ж, есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с плохой. Да, почти все современное искусство использует главным творческим орудием эпатаж, причем в любых формах. Главное – привлечь внимание зрителя, возбудить реакцию, включая негативную: чем сильнее эмоции – тем лучше. Вот зачем все эти голые задницы в театрах, дурнопахнущие перформансы и прибивания мошонки к брусчатке. Да, оно такое, и это нужно просто как-то пережить, пока человечество не найдет новые, менее эпатажные художественные выразительные средства. Хорошая новость: в редких случаях художнику действительно есть что сказать, и за голыми задницами может скрываться стоящая идея, пусть и выраженная таким вот современным способом. Как отнестись к молодому человеку, о котором пойдет рассказ ниже – решать вам.

Фотограф Данила Ткаченко – довольно известная фигура в своем кругу. Молодой человек в очках, смахивающий на нелепого студента, уже успел получить один из главных призов в фотомире – первое место World Press Photo в 2014 году за серию об отшельниках, которые живут вдали от цивилизации в лесах. Следующий проект под названием «Закрытые территории», запечатлевший наследие советской эпохи в снегах, получил ряд международных призов. Потом Ткаченко уехал почти на два года бродить по опустевшим русским деревням, проецировал арт-объекты на разрушенные храмы, а затем – поджег несколько старых деревенских домов, заснял это на камеру и назвал все это словом «Родина», чем вызвал бурю негодования в сети. Переплюнув, пожалуй, по степени накала страстей известную выходку Павленского с прибиванием собственной мошонки к брусчатке на Красной площади. «Почто Данила русскую деревню сжег?» - набросились на фотографа. «Очередной художник-дегенерат покусился на святое», «Это же наследие наших предков!» - негодовала общественность.

Что ж, сам Ткаченко попытался объяснить свои действия в интервью порталу Colta так. «Вот ты попадаешь в деревню, в которой жили люди, видишь их вещи — письма, фотографии, кучи журналов и газет, и вся эта трухляшечка начинает тебя захватывать, очаровывать. Можно засесть на чердаке и сидеть там сутками. Я провел много времени в этих домах. Там нет электричества, но есть нормальная постель и печь. И вот ты там сидишь, копаешься целыми днями и погружаешься в некое замутненное состояние. Такую тарковщину. Есть у него это состояние сновиденческого блуждания. В какой-то момент я решил расстаться с этим радикальным образом. Конечно, это по-русски: взять и на хрен сжечь. Нелогично и неправильно, но я и не претендую на какую-то правильность. После двух лет для меня это был самый логичный выход из ситуации».

Что ж, возможно, для самого Ткаченко «сжечь все на хрен» и было единственным выходом из ситуации. По его словам, он подпалил лишь разрушенные дома, которые уже было невозможно восстановить, а хорошие – не трогал. За это, видимо, стоит сказать «спасибо»? Оставим рассуждения о моральности этого поступка в стороне, равно как и о правовой стороне вопроса – ведь это были чьи-то дома, пусть и разрушенные. Очень больно осознавать две вещи: огненные стрелы, выпущенные фотографом, попали в цель. И «Здесь уже ничего не исправить, Господь, жги!» - похоже, становится главным рецептом для молодого и либерального поколения, что же нам делать с Россией.

Гибель русской деревни прочно заняла свое место в списке самых трагических событий России ХХ века. Когда-то деревня кормила всю Россию, была источником не только пищи, но и людских ресурсов, местом, где на протяжении столетий сохранялась «исконно-посконная» Русь – традиции, обряды, песни, сказки и предания… Культурный код нации формировался именно там. Теперь же по всей центральной части России там, где когда-то кипела жизнь, стоят опустевшие дома, и в пустых глазницах их окон гуляет лишь ветер, а вместо полей колосятся молоденькие леса.

Конечно, не Ткаченко виноват в смерти деревни. Спасибо за это можно сказать много кому, начиная от советской власти и заканчивая ельцинскими экспериментаторами. Да и сейчас, несмотря на то, что Россия вроде как встает с колен, деревню спасать никто особо не спешит. Заявленные инвестиции в сельское хозяйство чаще касаются лишь крупных агропромышленных холдингов, а поднимать село за свой счет энтузиастов слишком мало, чтобы это переломило ситуацию.  А 15 миллионов человек, до сих пор живущих на селе, так вообще «лишние» и для производства сельскохозяйственной продукции не нужны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время дискуссии с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме.

Но мы все же верим, что когда-то русская деревня возродится и снова станет источником жизни. Что в пустующие дома вернутся люди, смахнут вековую пыль, а над окоченевшими трубами вновь затянется сизый дымок. Правда, им лучше поспешить – пока нынешнее молодое поколение не сожжет все дотла. Потому как в противном случае это будет уже не русская деревня. Не секрет, что в глухих районах, в пустующих деревнях уже вовсю обживаются гости из бывших советских среднеазиатских республик. Свято место, как говорится, пусто не бывает. И раз мы неуважительно относимся к наследию своих предков – чему удивляться, что и к нам отношение точно такое же?

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