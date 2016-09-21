Ювенальное бревно
Шествие

Шествие "В защиту детей", Москва / фото Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Осуждая очередную свинскую выходку финской опеки, мы должны серьезно править и собственные ювенальные «перегибы» в законодательстве

О том, что государству, оказывается, виднее, как воспитывать детей на этой нынче удалось узнать еще одной матери – гражданке России Виктории Медведевой. Ее троих малышей - также граждан России -  финская служба опеки «изъяла» прямо из детского садика в городе Сейнайоки. Формальное основание – «побои», а попросту говоря - обычный воспитательный шлепок, за что, как читатель уже вероятно знает, в странах с развитой ювенальной системой родителю можно получить наказание посильнее уголовного…   

Десятилетняя Екатерина и двойняшки Ульяна и Григорий пяти лет от роду были отобраны у Виктории еще в начале сентября, но реакцию российского МИДа, увы, молниеносной точно не назовешь и только сейчас эта тема вышла в «топы» новостных лент, ибо – бинго! – официальная реакция российской стороны все же последовала. «Выясняем ситуацию», — уведомил всех интересующихся  уполномоченный внешнеполитического ведомства по правам человека Константин Долгов.

Но как относиться к этой пустой словесной формуле, когда фабула случившегося и не скрывается самими ювенальщиками? Когда можно однозначно говорить, что никакого криминала в действиях Виктории по отношению к своим детям не было. Обвиняемая в «шлепке» россиянка – не из социальных низов, не алкоголик и не наркоман, имеет работу, детей содержит достойно – на обратном финские ювенальщики и не настаивают. Более того, как рассказал журналистам известный финский правозащитник Йохан Бекман, Виктория Медведева зарегистрирована в Петрозаводске, а на территории Финляндии находится по рабочей визе.  

Причем, как уточнила корреспонденту ТАСС сама россиянка, в Сейнайоки она проживает уже пять лет и за все время местные органы опеки ни разу не предъявляли ей претензий. Теперь же с детьми ей позволяют видеться не чаще трех раз в неделю, а обращения за помощью к российским властям пока ничего не дали. Впрочем, если верить самым последним новостям, определенное шевеление в чиновничьем лагере уже обозначилось.

Для новоназначенного детского омбудсмена Анны Кузнецовой этот драматический «кейс» стал первым на новой должности, но правозащитница уже пообещала разобраться в произошедшем и внимательно изучить другие случаи изъятия российских детей властями Финляндии. Последнее обещание, кстати, скорее озадачивает – чего ж там изучать, когда алгоритм работы ювенальной системы в целом и, конкретно, в Финляндии предельно ясен.

О нем, на правах урожденного финна, рассказал журналистам тот же Йохан Бекман. «Финское законодательство позволяет изымать детей без суда, без ордера и без объективных причин. В законе написано, что основанием изъятия ребенка являются не объективные причины, а субъективное чувство беспокойства у сотрудника социальных служб. Когда нет объективных причин, нет решения суда, обжаловать фактически невозможно», — приводит слова правозащитника издание «Газета».

Но, как говорится, и это еще не все: «Есть официальные рекомендации финского минздрава, где написано, что русские родители якобы регулярно избивают своих детей, поэтому, финские власти должны уделять им "особое внимание"», - добавил господин Бекман.

То есть все «по закону» и по некоторым внутренним «рекомендациям», которые моментально превращают событие для самой финской стороны в некоторую заурядность и существенно ограничивают маневр нашим дипломатам повлиять на ситуацию дипломатическими же методами. Мы же не американцы какие-нибудь и свято чтим все суверенные законодательства. И потому пока что речь идет об отосланных в Хельсинки «официальных запросах» российского МИДа. Предугадать официальный ответ несложно: нашим дипломатам непременно вежливо и со всеми надлежащими реверансами расскажут о том, что у органов опеки, очевидно, были веские основания для такой реакции, четко вписываемой в нормы финского законодательства.

И ведь хорошо еще если не напомнят при этом, что у нас же совсем-совсем недавно появилась вполне себе ювенальная поправка в статью 116 УК РФ, о чем ранее писала «Русская Планета» . Конечно, сенатор Елена Мизулина едва ли не сразу же пообещала нелепость с уголовным преследованием за «неоднократные» родительские шлепки и подзатыльники убрать, но по факту – пока имеем то, что имеем. По сути, Виктория Медведева рисковала попасть «под раздачу» и у себя на Родине.

И в этой связи, как бы кощунственно сказанное далее не прозвучало (заранее просим прощения у Виктории), нынешний инцидент с ее детьми должен стать в итоге серьезным тестом для нового думского созыва, стать ситуационным толчком, удобным и убедительным поводом для того, чтобы еще раз вернуться к «декриминализованной» статье и хорошенько подумать, что же в ней не так.

Финны своим далеко уже не первым ювенальным свинством дали нашим законотворцам прекрасную возможность посмотреть на допущенную нелепость со стороны. Если не сказать жестче – диверсию против семьи. Ведь и наши органы опеки в своей работе руководствуются действующими  законами, а помимо оных еще и другими неопределяемыми в праве моральными материями – тем же «субъективным чувством беспокойства»…

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