«Ювеналка» наступает

История с изъятием десяти детей из зеленоградской семьи Дель может вызвать перемены в семейной политике государства. На данный момент сложно оценить масштаб грядущих последствий, но инцидент заставил московские власти и федеральное правительство задуматься о необходимости создания четкого правового механизма по регулированию спорных ситуаций с детьми.

13 февраля источник ТАСС сообщил о том, что Минобрнауки раздумывает на тему законодательного ограничения числа приемных детей в семьях. Чуть позже ведомство опровергло утечку:

«Министерство всегда открыто к поступающим предложениям от экспертного сообщества, а данная идея обсуждается экспертами далеко не первый год. Вместе с тем, вопрос об ограничении количества детей в приемных семьях в Министерстве к настоящему времени не обсуждался и никаких решений на этот счет не принималось».

15 февраля вице-мэр Москвы по вопросам медицины и социального развития Леонид Печатников заявил о том, что не слышал о подобной инициативе. По его мнению, суть любых решений должна заключаться в том, что усыновление или опекунство не должно быть бизнесом.

«То, чего мы не хотели бы — мы бы не хотели, чтобы на детях делался бизнес, но это совершенно понятно. Но в то же время заведомо считать приемные семьи, априори считать виновными в том, в чем они могут быть не виновны, а абсолютно искренне собираются детей опекать или усыновить, это тоже неправильно. Здесь крайности очень опасны, мне кажется, что эксперты должны очень внимательно, не торопясь эту проблему решить», — сказал Печатников.

Бессвязное выражение мыслей вице-мэра на столь важную тему, как нельзя лучше демонстрирует кашу в головах российских чиновников, привыкших рассуждать в русле спущенных сверху распоряжений. Ювенальная юстиция в России не победила, но и не выбросила белый флаг. Руководство РФ не определило отношение к «ювеналке» и потому Печатников, видимо, чтобы не попасть под раздачу, апеллирует к неким «экспертам», которым сам по идее должен быть в качестве куратора социальной политики.

Красивые слова о заботе

На самом деле в законодательстве РФ существует норма рекомендательного характера, которая ограничивает количество детей в семье до восьми человек, отмечает член попечительского совета при правительстве РФ, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

«Поскольку эта норма носит рекомендательный характер, к ней могут прислушаться, а могут и нет. Но, если мы сейчас ратуем за то, чтобы сокращалось количество детей в детском доме, потому что у воспитателя не хватает на всех внимания и сил, то ведь в новой семье тоже ограниченный ресурс. Поэтому прежде чем передать очередного ребенка в приемную семью, нужно быть уверенными, что каждому из них хватит должного внимания», — цитирует ТАСС Альшанскую.

Эксперт уверена, что число приемных детей с инвалидностью необходимо однозначно ограничивать. «Каждому такому ребенку нужна серьезная реабилитация, внимание и уход. Передавая в семью несколько тяжелобольных детей, мы потенциально создаем ситуацию риска, связанных с адаптацией ребенка и эмоциональным выгоранием приемных родителей», — пояснила Альшанская.

По ее словам, дети не должны страдать, когда «родитель переоценивает свои ресурсы». «Как минимум, любой многодетной приемной семье должна быть предоставлена серьезная помощь, в том числе и по уходу. И, конечно, надо мониторить ситуацию в семье, нужно в формате поддержки, а не контроля без поддержки», — сказала Альшанская.

2 февраля департамент труда и социальной защиты Москвы заявил о возможном пересмотре регламента проведения обследований условий жизни детей в приемных семьях из-за разбирательства вокруг семьи Дель. Как отметило ведомство, практика передачи в приемные семьи большого числа детей-инвалидов показывает, что ресурсов на заботу о несовершеннолетних не всегда хватает.

Департамент собирается добиваться введения обязательного сопровождения семей, принявших трех и более детей-сирот. Речь идет об оказании психологической, педагогической и правовой помощи. В конце 2016 года в органах опеки и попечительства числилось 2661 приемная семья. При этом только 73 семьи воспитывали 6-9 приемных детей, а в 15 семьях находятся 10 и более детей.

Дискуссия о составе семьи

Таким образом масштаб проблемы невелик. Однако многодетная семья в России достаточно большая редкость и требует к себе особого отношения. Согласитесь — странно выглядит, когда небогатая семья, живущая в обычной квартире, набирает себе более трех приемных детей. Еще более странно, когда все эти дети инвалиды или тяжелобольные.

Светлана и Михаил Дель при одном кровном ребенке взяли себе 12 детей — восемь приемных и четверо усыновленных. Некоторые из детей были ВИЧ-инфицированы. В общей сложности чета получала от государства 600 тысяч рублей ежемесячно. То есть на каждого ребенка выходило в среднем 50 тысяч рублей.

Может сложиться впечатление, что чета Дель не бедствовала, но это не совсем так. В Зеленограде семья снимала квартиру, которая была заставлена мебелью-трансформерами. По словам Михаила, неподалеку от временного пристанища был куплен дом, но туда они собирались переезжать летом.

В каком бы жилище ни разместилась семья с таким количеством детей — это всегда будет мини-интернат без достаточного количества персонала. А учитывая диагноз некоторых ребятишек, — еще и мини-профилакторий. Присматривать за 13-ю детьми это адский труд, на который готов только фанатично любящий детей человек.

Однако поводом к изъятию детей из семьи Дель послужил синяк, который якобы обнаружила воспитательница детского сада у мальчика Сережи. И сейчас дискуссия идет не о побоях, которые, кстати, декриминализировали. Власти раздумывают о том, насколько нормальным является такой состав, но почему-то не поднимают вопрос — о чем думали органы опеки, которые позволяли «выдавать» столько детей, а потом решили их забрать.

Инициатива об ограничении числа приемных и усыновленных детей, включая инвалидов и тяжелобольных, лишь на первый взгляд выглядит здравой. Дети, спящие на кроватях-трансформерах, лишены какого-либо личного пространства и ютятся в относительно небольших квартирах или домах. Однако в таких условиях, им в любом случае лучше, чем в детском доме. Здесь нет какого-либо лучшего выбора. Главное, что дети в семье, какой бы большой она кому-то ни казалась.

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