Так WADA и надо
Так WADA и надо

Международное антидопинговое агентство должно ответить за свою лицемерную двуличную политику

Вслед за Россией в допинг-скандал в самое ближайшее время могут быть втянуты США. Сайт группировки хакеров Fancy Bear разместил сообщение, в котором говорится о злоупотреблении допингом именитых американских спортсменов с согласия Международного антидопингового агентства (WADA). Такой вывод они сделали на основе данных, полученных в результате взлома сервера WADA.

Fancy Bear намерена рассказать публике о подлинной цене завоеванных олимпийских медалей. Хакеры обещают опубликовать правду о других национальных сборных, но первым номером в списке разоблачений оказались Соединенные Штаты, «которые опозорили себя нечестными победами». Свое желание поквитаться с заокеанской державой Fancy Bear объясняет тем, что именно сборная США с большим отрывом победила в общекомандном зачете на Олимпиаде-2016 (121 медаль: 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых).

«После детального изучения взломанных баз данных WADA мы выяснили, что у десятков американских спортсменов были обнаружены положительные допинг-пробы. В Рио олимпийские медалисты регулярно употребляли запрещенные сильнодействующие препараты в терапевтических целях. Иными словами, они просто-напросто получили лицензии на употребление допинга. Это еще одно доказательство того, что WADA и Департамент медицинских и научных исследований Международного олимпийского комитета коррумпированы и лживы», - утверждает Fancy Bear.

В списке нарушителей допинговых правил оказались всемирно известные теннисистки Винус и Серена Уильямс, которые принимали целый букет препаратов: оксикодон, гидроморфон (опиоиды), преднизон, преднизолон, метилппреднизолон, триамцинолон и формотерол. У четырехкратной олимпийской чемпионки гимнастки Симон Байл был обнаружен метилфенидат, а у баскетболистки Элена Делле Донн - амфетамин. Хакеры уверяют, что опубликованные данные - лишь «вершина айсберга».

Дефицит допинга

Американские спортсмены и международные организации сделали вид, что ничего страшного из разоблачений Fancy Bear мир не узнал. «Я с разочарованием узнала, что мои личные медицинские данные попали в руки хакеров и опубликованы без моего согласия. Я соблюдала правила, установленные в рамках антидопинговой программы в теннисе, когда запрашивала и получала разрешения в «терапевтических целях в порядке исключения», - заявила Винус Уильямс.

«У меня СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Я с детского возраста принимала препараты. Пожалуйста, знайте, что я верю в чистый спорт, всегда следовала правилам, и буду продолжать это делать, так как честная игра имеет решающее значение для спорта и очень важна для меня. У меня нет никакой боязни и стыда за то, что я принимаю лекарства от СДВГ», - сказала Симон Байлз.

Объяснения Уильямс и особенно Байлз хоть и выглядят наивно, но вполне правдоподобны. В профессиональном спорте атлет доверяет тренеру и врачам, регулирующим прием препаратов. Только почему-то в случае с Марией Шараповой международные чиновники проигнорировали «оправдательные» доводы по поводу употребления злополучного мельдония. В марте российская теннисистка говорила о том же самом: проблемах сердцем и терапевтической необходимости приема мельдония. Однако WADA на ее сторону не встало

Федерация гимнастики США (USAG), Американское антидопинговое агентство (USADA), Международная федерация тенниса (ITF) заступились за американских спортсменок, заявив о беспочвенности обвинений. WADA не стало комментировать обвинения в свой адрес. Кроме сожаления о взломе, ничего по существу генеральный директор агентства Оливье Ниггли не сказал. Однако хакеры бросили вызов, и WADA каким-либо образом придется выкручиваться из неудобного положения.

Кремль дотянулся

В западных СМИ новость о взломе сервера WADA вышла с интерпретацией: «Русские взломали». Собственно об этом заявили и в самом WADA. Fancy Bear приобрела известность из-за скандала вокруг утечки данных Демократической партии США. Вашингтон обвинил во взломе «подконтрольные Кремлю» Fancy Bear и Cozy Bear. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков регулярно опровергает причастность российских властей к атакам хакеров.

«Однозначно можно сказать, что о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью. Подобные голословные обвинения - они не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным. Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями», - сказал Песков.

Ни Песков, ни WADA доказательств своих утверждений не привели. Вопрос о причастности или непричастности Кремля остается открытым. Эксперты калифорнийской компании CrowdStrike полагают, что Cozy Bear оказывает «услуги» ФСБ, а Fancy Bear - креатура Главного разведуправления (ГРУ). На сайте Fancy Bear написано, что группировка входит в интернациональную cеть Anonymous, которая объявила войну сопернику демократки Хиллари Клинтон Дональду Трампу.

2 сентября в интервью агентству Bloomberg Владимир Путин окончательно спутал карты в деле «российских хакеров»: «Разве имеет значение, кто взломал? Главное – предоставленная обществу информация». По его мнению, «не стоит отвлекать внимание общественности от истинной проблемы, поднимая малосущественные вопросы, связанные с поиском тех, кто это сделал. Одновременно президент РФ повторил, что «на государственном уровне Россия не имеет к этому никакого отношения».

В названиях «российских» хакерских группировок несложно увидеть оттенок насмешки. На Западе бурый медведь - общепризнанный символ России. Если попытаться перевести на русский, то Cozy Bear будет означать «Плюшевый мишка», а Fancy Bear - «Модный мишка». Подобное отчетливое заигрывание с западной публикой является либо продуктом иронии хакеров Anonymous, либо частью «изощренной путинской пропаганды».

Возмездие для WADA

Эксперт в сфере информационных технологий Игорь Ашманов не исключил, что за Cozy Bear и Fancy Bear действительно может стоять российское правительство. «Однако я хочу подчеркнуть, что никаких доказательств тому нет и вряд ли они появятся. Более того, все обвинения на счет того, что кто-то на кого-то напал, голословны. Вычислить источник атаки - технически невозможно. Опытные хакеры следов не оставляют. Cozy Bear и Fancy Bear - это чисто медийные явления», - рассуждает собеседник «Русской Планеты».

Ашманов уверен, что правительства не брезгуют пользоваться услугами хакеров, но на данный момент не существует достоверных сведений, что Москва вступила в «клуб кибердержав». «Не вызывает сомнений, что методы кибервойны давно используют США. Яркий пример - вирус Stuxnet, который был направлен на уничтожение иранских центрифуг для обогащения уранового топлива. В коде вируса был, кстати, тоже обнаружен «русский след». Хотя Stuxnet - проект Израиля и США. Просто часть работы могли делать программисты - выходцы из России», - указывает Ашманов.

Эксперт обратил внимание, что обвинения в кибератаках превратились в инструмент политических разборок. На его взгляд, крайне опасным выглядит намерение Хиллари Клинтон приравнять атаки хакеров к нападению на страну. «Мы будем готовы к серьезным политическим, экономическим и военным мерам», - заявила в конце августа кандидатка от Демократической партии. «Если США примут соответствующий закон, то они получат мандат на безосновательное нападение или введение санкций против любого неугодного государства. Раньше «доказательством» была пробирка, а теперь может стать ничем не подкрепленное обвинение», - резюмирует Ашманов.

Кто бы ни стоял за Fancy Bear, инцидент с взломом сервера WADA внешне напоминает некую операцию возмездия со стороны Москвы. Антидопинговое агентство приложило максимум усилий, чтобы лишить российскую олимпийскую сборную права участвовать в Играх в Рио-де-Жанейро. В результате в Бразилию отправились около три четверти россиян. С паралимпийской сборной WADA обошлось еще хуже - права выступать лишился весь состав национальной команды.

Российские власти не смогли должным образом отстоять честь полноценных атлетов и паралимпийцев. Вполне вероятно, что Москва, выражаясь дипломатическим языком, решила принять «зеркальные меры» в отношении WADA путем дискредитации американских спортсменов. Очевидно, что организованный Fancy Bear скандал - это попытка продемонстрировать коррумпированность и двуличие международных чиновников, которые только на словах борются за чистый спорт.

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