«Со взятками можно и нужно бороться»

3 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, которую в народе продолжают по привычке называть ГАИ (Госавтоинспекция). За последние годы в этом ведомстве произошли весьма крупные изменения. «Русская Планета» решила провести непредвзятый анализ результатов реформ.

Курс на нулевую смертность

Пожалуй, важнейшим достижением реформы ГИБДД стало снижение количества ДТП и смертности на дорогах. В 2016 году в РФ произошло 173,6 тысячи происшествий, жертвами которых стали 20,3 тысячи человек. В 2017 году было зафиксировано 168 тысяч аварий, а число погибших людей уменьшилось до 19 тысяч. За минувшие 10 лет смертности на дорогах по стране упала почти в полтора раза, а в Москве — вдвое.

Налицо — огромный прогресс благодаря вниманию властей к дорожным проблемам и более эффективной работе ГИБДД. Однако по качественным показателям Россия по-прежнему сильно отстаёт от Запада. На 100 тысяч наших граждан в ДТП гибнет около 13 человек. В развитых странах это соотношение в 2-4 раза ниже.

Согласно доктринальным документам правительства и Госавтоинспекции смертность в результате ДТП должна достичь 4 человек на 100 тысяч к 2024 году, а в 2030 году практически исчезнуть. Такая амбициозная цель заслуживает только самых лестных отзывов. Однако на практике нулевая смертность, конечно, останется своеобразной недостижимой планкой.

Эксперты связывают дальнейший прогресс с фигурой главы ГИБДД генерал-лейтенантом полиции Михаилом Черниковым, который возглавляет ведомство с 18 июня 2017 года. Начальник Госавтоинспекции (в отличие от многих других высокопоставленных офицеров и чиновников) не стесняется признавать факт активного заимствования западного опыта.

«Согласен, это очень амбициозный сценарий (нулевая смертность. –- РП). В качестве ориентира мы взяли программу Vision Zero, принятую в Швеции 30 лет назад. До нуля, конечно, шведы не дошли, но уровень социального риска — число погибших на 100 тысяч населения –- довели до 2,8. Такой результат сейчас только в трёх странах Европы», –- сказал Черников в апрельском интервью «Коммерсанту».

По его прогнозу, рывок в сфере безопасности России удастся совершить благодаря в том числе широкому распространению беспилотных автомобилей. Он напомнил, что в 2040 году количество транспорта, которым не управляет человек, может перевалить за 50% (сегодня слова Черникова кажутся фантазией, поэтому оставим их без комментариев).

Текущее снижение смертности вызвано намного более осязаемыми причинами. В первую очередь имеет смысл отметить улучшение (хоть и не кардинальное) качества дорожной инфраструктуры. Отчасти это вызвано масштабными международными мероприятиями, которые принимала Россия (саммиты АТЭС, ШОС, Зимняя Олимпиада-2014, Чемпионат мира по футболу-2018). Где-то с 2012 года в РФ заметно выросло количество оборудованных шоссе и освещённых магистралей.

Вторая основная причина падения смертности –- это общий рост качества управления автомобилем в первую очередь в связи с ужесточением экзаменов на право вождения. Правда, переоценивать прогресс по столь умозрительному показателю не стоит, так как на этом пути России предстоит ещё многое сделать. В то же время неразумно отрицать, что сложность (пусть и порой до глупости чрезмерная) в получении прав отсекла некоторую часть лихачей и «тормозов».

Исключить «человеческий фактор»

Ложкой дёгтя, которая сводит на нет многие достижения последних лет, является сохраняющаяся проблема коррупции. Согласно опубликованным 1 июня 2018 года результатам опросам ВЦИОМ, ГИБДД, полиция наряду с медициной и ЖКХ остаются самыми коррумпированными сферами общества.

И всё же ситуация улучшается: в 2016 году о взяточничестве среди инспекторов говорили 26% опрошенных, в 2017 году –- 22%, сейчас –- 16%.

Стремление обуздать (о полном искоренении этого зла речь пока не идёт) уровень коррупции подталкивало руководство ГИБДД на достаточно серьёзные меры по совершенствованию надзора. Акцент был сделан на том, чтобы с помощью новых технологий максимально исключить «человеческий фактор».

На дорогах появились автоматизированные системы наблюдения и видеофиксации, а в машинах ГИБДД –- камеры, снимающие происходящее в салоне. Радикальным образом была усовершенствования система начисления и уплаты штрафов. За своевременное внесение платежа по отдельным нарушениям автолюбителям полается скидка. Сам процесс оплаты стал намного удобнее.

Ещё одна революционная мера –- сокращение штата инспекции с 40 до 10 тысяч человек. Сейчас разбор обстоятельств мелких ДТП (если не возникают разногласия) происходит без участия инспекторов. Обратной стороной урезания численности сотрудников ГИБДД стало чрезвычайно долгое ожидание инспекторов и исчезновение будок в местах оживлённого движения, где чаще всего происходят аварии.

В беседе с «Русской Планетой» управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов заявил, что, несмотря на усилия руководства ГИБДД, в ближайшее время коррупция останется одной из самых актуальных проблем. Причём, речь идёт не только о даче взяток инспекторам за уход от ответственности при нарушении ПДД, но и о подкупе за должность или за повышение по службе.

«Со взятками можно и нужно бороться путём введения повсеместной видеосъемки всех действий сотрудников ГИБДД и более массовым установлением камер на дорогах. Это повысит прозрачность работы ведомства. Что касается внутренней коррупции, то здесь, как и в любом другом ведомстве, эффекта можно добиться только путём изменений «сверху»: руководители должны реагировать на любые коррупционные проявления, а не быть их инициаторами. Достижения по этому направлению есть, но до разрешения проблемы ещё далеко», –- сказал Бишенов.

Эксперт констатировал, что ГИБДД проходит постепенный процесс реформирования. Административную нагрузку на инспекторов пытаются снизить за счёт увеличения числа установленных на дорогах камер. При этом Бишенов уверен, что сотрудники ГИБДД с дорог не исчезнут, так как комплексы видеофиксации могут выявить не все виды нарушений (например, вождение в пьяном виде).

«Не стоит забывать и об оформлении ДТП с помощью европротоколов, что, в свою очередь, способствует снижению нагрузки на сотрудников ГИБДД. В планах также перевод всех документов в электронный вид, когда почти любые документы можно будет сделать онлайн. Пока, правда, это самые отдалённые изменения, но рано или поздно это приведёт к упрощению всей структуры ГИБДД», –- подчеркнул собеседник РП.

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