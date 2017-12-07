Мир с высоты птичьего полёта

«Русская Планета» (РП): Как пришла идея организовать компанию (интуиция, совет знакомых)?

Денис Зайцев (ДС): Свой первый дрон я купил, чтобы поиграться. Он стоил около ста тысяч рублей, игрушка не дешевая. Друзья узнавали о квадрокоптере и просили организовать им съёмку с воздуха.

Естественно, это занимало время, и я с них просил символическую сумму. Со временем пришло понимание, что такого вида деятельность очень востребована, поэтому решил организовать компанию по аэросъемке.

РП: Насколько выгодно заниматься таким бизнесом в России?

ДС: Я бы не назвал этот род деятельности бизнесом, скорее хобби, за которое платят деньги. Каждый раз, когда я начинаю летать, получаю удовольствие. До сих пор не прошел задор, с которым я взлетел в самый первый раз.

Также это выгодно: съемка с применением квадрокоптера всё более актуальна, а порог входа достаточно низкий (можно купить дрон за 30-40 тысяч рублей). На первом плане качество полёта оператора −дрожат ли руки, как плавно он делает облёт, подлёт и т.д.

РП: Ваша фирма существует уже более двух лет. Помните ли Вы свой первый заказ?

ДС: Да, помню. Мой первый заказ ─ съемка для буклета Саввино-Сторожевского монастыря. Я волновался, так как это был первый коммерческий заказ (хотя, честно говоря, волнение всегда есть перед любым взлетом).

Сейчас я снимаю со своего второго дрона DJI Phantom 4 Pro, а первый просто улетел. Он потерял связь, полетел в неизвестном мне направлении. Каждый раз, когда я собираю коптер, всегда вспоминаю тот случай.

РП: Расскажите о самой необычной аэросъёмке в Вашей практике.

ДС: Совсем недавно, я помог найти людям квадроцикл, используя беспилотник. Ребята ночью застряли в лесу, не могли его вытащить и решили пешком дойти до деревни. В течение пяти дней, с помощью егерей они прочесывали лес, но безрезультатно. На шестой день они обратились ко мне, и я благополучно нашел его. Радости моей не было предела.

РП: Какие преимущества и недостатки съёмки с использованием дронов?

ДС: Преимущества – позволяет взглянуть на мир с высоты птичьего полета. Если брать свадебное видео и т.д., то это сравнимо с хорошей приправой. Да, можно снимать только с земли, но кадры будут постными. А если заказать ещё и съемку с воздуха, то воспримите ваше свадебное видео масштабнее.

Недостатки – трудно летать в Москве, канал 2.4 ГГц достаточно загрязнен (на этой частоте работают все модемы, роутеры и т.д). По этой же частоте коптер передает изображение на пульт.

Также огромное количество оптоволокна растянутого между зданиями. Если человек не связан с аэросъемкой, то он этого не замечает. Когда начинаешь этим заниматься, то видишь, как Москва будто накрыта паутиной (особенно район Хорошёво-Мнёвники), поэтому летать достаточно трудно и здесь уже требуются определенные навыки.

РП: Есть ли у Вас постоянные клиенты? Пользуются ли они привилегиями от Вашей компании?

ДС: Да, конечно, мы делаем свою работу быстро и качественно. При этом берём совсем символические деньги. Если человеку понадобилась съемка ещё раз, то почему не обратиться к нам повторно?

РП: Можете ли Вы назвать в процентном соотношении, на мероприятиях какого вида аэросъёмка пользуется большим спросом (свадьбы, съёмки клипов и рекламы, художественная съёмка)?

ДС: Тут нужно брать в расчет время года: летом преобладают свадьбы, осенью и зимой ─ съемки для риэлтерских компаний, а весной очень много художественной съемки.

РП: Кто больше обращается в вашу компанию: частные лица или юридические?

ДС: Чаще всего частные лица, но мы хорошо себя зарекомендовали и для крупных компаний. Сейчас мы сотрудничаем с несколькими риэлтерскими агентствами.

РП: В чём уникальность именно Вашей компании?

ДС: В компании всего несколько человек, чаще всего снимаю объекты и монтирую в основном я. Мы делаем свою работу за небольшие деньги в отличие от компаний, где есть офис, штат операторов, человек, монтирующий это всё и владелец, который получает прибыль. В нашем случае я один выполняю все эти задачи, поэтому наша компания отличается очень привлекательной ценой для клиентов.

РП: В последнее время СМИ писали о необходимости контроля за квадрокоптерами. Нужно ли разрешение на запуск дронов?

ДС: Да, конечно нужно. Использование квадрокоптера без получения разрешения на его полет ─ нарушение правил использования воздушного пространства и влечет ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 11.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

РП: В настоящее время дроны очень популярны и любой желающий может приобрести их в личное пользование за небольшую сумму (до 70 тысяч рублей). Если не секрет, сколько стоит ваше профессиональное оборудование? Почему вы выбрали именного его?

ДС: Мой дрон DJI Phantom 4 Pro стоит более ста тридцати тысяч рублей с учетом дополнительных аккумуляторов. Почему я выбрал именно его? Сейчас это самая лучшая модель для тех задач, которые я выполняю. Есть еще линейка дронов DJI Inspire , но они стоят неоправданно дорого и их покупают для съемки высокобюджетных фильмов и т.д.

РП: На Ваш взгляд, каково будущее квадрокоптеров?

ДС: Мне кажется, со временем многие товары, заказанные в интернет - магазине, доставлять будут именно дроны. Такой вид доставки быстрый, удобный и дешевый. Сейчас множество компаний работают над этим и уже есть готовые прототипы.

Скорее всего, через несколько десятилетий над нашей головой будут кружить неимоверное количество дронов, которые будут выполнять десятки разных задач. На данный момент это все не так сильно развито. Каждый раз, когда я собираю свой дрон на людях, они удивляются, подходят и задают десятки вопросов. Всё- таки такая техника ещё в диковинку.

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