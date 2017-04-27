Выселять не разрешается

Президент России Владимир Путин решил вступиться за жителей московских домов, приговоренных к сносу, и поручил правительству проработать закон так, чтобы защитить права граждан. То есть – никакого принудительного выселения.

«Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может», - сообщил президент. «Безусловно, это должно быть сделано таким способом и такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан - прежде всего, право на собственность».

Крупномасштабная программа реновации жилого фонда, которая планируется в российской столице, не сходила с верхних строк рейтинга горячих тем всю последнюю неделю, когда стали известны первые подробности грядущего переселения. Изначально благая идея о сносе ветхого фонда к моменту обсуждения ее деталей во властных кабинетах превратилась в нарушение всех мыслимых и немыслимых законов РФ, начиная от права частной собственности и заканчивая вопиющими противоречиями с Конституцией. Что, разумеется, вызвало взрыв гнева горожан и заставило говорить даже о начале нового протестного движения.

Сперва ловким движением рук понятие «пятиэтажка» превратилось в «дома со сходным конструктивом», и под это определение попали и вполне себе крепкие кирпичные пятиэтажные дома с потолками под 3 метра, жители которых, разумеется, и не подумали бы быть снесенными. Далее, под программу реновации попадали и соседние дома – мол, если уж «реновировать», то весь квартал целиком.

В обсуждаемом законопроекте, который готовится под программу, появилось новое для москвичей слово – равнозначное, вместо равноценное. То есть была у вас трехкомнатная квартира в центре Москвы в пяти минутах от метро условной стоимостью 20 миллионов рублей. Трешка ближе к Третьему транспортному кольцу в 20 минутах от метро считалась бы по такому закону вполне себе равнозначной, только вот несколько миллионов рублей стоимости прежней квартиры при этом волшебным образом куда-то делись. И ведь все в точности в соответствии с наказом мэра Москвы Сергея Собянина расселять горожан в пределах их районов. Ну а что, районы большие, промзоны везде найдутся. Причем вариантов для переселения предлагалось всего… всего один. Не согласны – ваши проблемы.

Больше всего жителей возмутила идея города выкупать у застройщиков нераспроданное жилье в бетонных муравейниках под переселение. Многие были готовы жить в малогабаритных квартирах, зато в центре – либо в хорошем и приятном спокойном районе с развитой инфраструктурой. Вместо этого – пожалуйте на выселки, на бывшие колхозные поля, нормальные люди уже не желают покупать такое жилье, от того и встали продажи. Не удается застройщикам втюхать гражданам бетонный неликвид без инфраструктуры и в вечных пробках – каким-то неведомым образом впарили его мэрии.

Масла в огонь подливали застройщики, которые отправились по квартирам пугать население тем, что, если они откажутся выселяться добровольно – будут выселены принудительно. Представители города хранили молчание, чем еще больше злили людей. Снова вошел в обиход термин с протестных митингов 2011-2012 годов, «рассерженные горожане». Только вот теперь горожане были не просто рассержены, а очень даже злы, потому что, по их мнению, власти покусились на самое святое: на дом.

Конечно, во всей этой истории вокруг скандальной программы по сносу пятиэтажек пока что слишком много шумихи. Законопроекты еще не приняты, опрос граждан еще не проведен – предлагается каждому дому голосовать поквартирно, хотят они расселения или нет. Разумеется, в конечном итоге правила расселения будут куда более гуманными. Однако в последовательности событий вокруг этой программы нельзя не заметить одну маленькую деталь, после которой и разговоры о переселении потекли по несколько иному руслу, а власти вспомнили о наличии в стране Конституции и права частной собственности.

Выяснилось, что во многих домах были квартиры, находящиеся в ипотеке. Купить жилье на вторичном рынке с помощью банков – довольно распространенная практика. Разумеется, будь программа запущена в том виде, в котором она гуляла по интернету – права кредиторов были бы нарушены, пусть даже таких квартир было не так много. Вот и решили пойти навстречу банкирам. Обидно только, что если бы не они – о правах граждан, скорее всего, никто бы, кроме президента, и не вспомнил.

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