Вячеслав Зайцев: В чудеса не верю!
Вячеслав Зайцев: В чудеса не верю!

Встреча Нового года в домашнем кругу – замечательная традиция!  Но не следует отмечать торжество в домашней одежде

Новый год я всегда справляю в узком кругу близких и друзей.  И признаюсь, - в чудеса не верю. Чудо – всегда дело рук человека.

Мы, конечно, же, украшаем дом, у меня в усадьбе несколько елок, которые мы декорируем в разных цветах. Очень важно, чтобы возникло праздничное торжественное настроение.

Можно устроить импровизированный маскарад, а надев красивые наряды – организовать свой светский ужин.

Когда есть возможность потанцевать, то форма одежды может быть более прилегающей и сексуальной. Очень хороши маленькие платья с открытой горловиной и платья-туники с поясом. Обладательницы хорошей фигуры могут себе позволить костюмы в стиле Thierry Mugler с баской. Но самый простой и самый нарядный комплект – белая блузка с загнутыми манжетами, черная юбка или брюки, на шее – красивый аксессуар или шелковый платок.

Мужчины могут облачиться в мягкие кардиганы и свободные брюки. Популярны брюки из джерси, как гладкие, так и  комбинированные по цвету.

Также, мужчины могут разнообразить цветовую гамму, - сегодня мода благоволит песочным, синим, зеленоватым оттенкам. Не только сорочки могут быть ярких цветов, но и пиджаки. В вечернем варианте очень элегантно смотрятся светлые пиджаки или кардиганы в комплекте с плотными черными брюками.

Всем россиянам я желаю, прежде всего, мира и спокойствия, душевного тепла, любви!

Желаю, чтобы люди больше ценили друг друга, не забывали о доброте и о щедрости. Еще очень важно не забывать оглядываться в нашей быстротекущей жизни и успевать наслаждаться красотой – будь то природа, живопись, театр, литература.

Это – огромный источник вдохновения, а именно под влиянием вдохновения мы совершаем самые лучшие поступки в своей жизни!

Теги:
События: общество
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