Как вспомним, так вздрогнем!

Плеяда главных конфузов началась с избрания президентом США Дональда Трампа, с которым, в общем-то, были связаны все надежды на улучшение российско-американских отношений.

«Трамп наш!» — неслось из каждого утюга на излете 2016 года. — «Трам-пам-пам!» - словно идиоты напевали мы, предвкушая, как Обама освободит кабинет и санкции, словно чары злой волшебницы Гингемы, уйдут в небытие.

Анекдоты о том, как победивший на выборах Трамп заходит в фешенебельный магазин Вашингтона, покупает матрешки и рассчитывается картой Сбербанка, звучали тут и там. Понимание того, что Владимир Путин руководит не Россией, а миром, вселяло в нас гордость.

В своем стремлении ниспровергнуть в тартарары старуху Хилари мы так болели за победу обещавшего улучшить отношения с нашей страной дядюшку Дональда, что не услышали голосов, тихо, но внятно предполагавших: «После выборов риторика Трампа изменится. Все будет иначе!».

Взаимные изгнания дипломатических работников, аресты имущества, угроза новых санкций – все это походит на «улучшение взаимоотношений» едва ли! Скажем больше: шансов на то, что в 2018 году Трампу удастся разобраться не то что в своих чувствах к России, а, хотя бы, уладить дела с собственным конгрессом и избирателями, несколько стесняющимися теперь, судя по социологическим опросам, своего выбора, практически нет.

Фото: Zvuki.ru

Юлия Самойлова… «Евровидение» давно перестало быть конкурсом музыкального толка, превратившись в плацдарм для политических баталий.

Наверное, Юлия Самойлова, российская певица из Ухты, с детства страдающая спинальной амиотрофией Верднига — Гофмана, была самым подходящим кандидатом для представления России на «Eurovision-2017» в стольном граде Киеве. И, конечно же, местная «хунта», пришедшая к власти в результате неконституционного переворота, ее не пустила, так как еще в июне 2015 года Юля блестяще выступала в Керчи (стало быть, в аннексированном, с точки зрения украинских властей, Крыму).

Европейский вещательный союз, было, вступился за девушку-инвалида. СМИ запестрили заголовками «EBU за Юлю!». Но «Незалежная» оказалась непреклонной, выставив себя в очередной раз в самом неприглядном виде.

По факту, Юлия оказалась разменной монетой в российско-украинской политической игре. И сколько бы мы не округляли глаза от неслыханного свинства бывших «братьев», но сами оказались не менее «хороши», подставив под удар именно Самойлову с ее более чем ограниченными возможностями. Стыдно, Константин Львович, стыдно.

Фото: соцсети

Мария Максакова и Денис Вороненков. Он — бывший военный прокурор, бывший работник ФСКН, бывший сотрудник аппарата Верховного суда, экс-депутат, настойчиво боровшийся со «всероссийским злом» — мобильной «антиправославной» игрой «Pokemon Go». Ну и по совместительству делец, замешанный, по мнению следствия, в рейдерских захватах зданий в центре Москвы. Она… ну а что – она? Тоже депутат. Можно сказать, любимец Госдумы и публики.

Фото: Ридус

Когда запахло жаренным, Вороненков, в отношении которого возбудили уголовные дела, предложив снять депутатскую неприкосновенность, и Максакова переметнулись в единственную страну, где рады любым отбросам российского общества – на Украину. Но, как говорил Великий Комбинатор: «У нас длинные руки». Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева.

«Российский след!» - раздавалось на Украине тут и там. Но, надо отдать должное, даже следователи Генпрокуратуры «Незалежной» пришли к выводу, что Вороненкова заказал бывший гражданский муж Максаковой – криминальный авторитет Тюря (в миру — Владимир Анатольевич Тюрин).

Вороненков упокоился на Зверинецком кладбище. Но… за Госдуму обидно. Соотечественники, кто заседает в нашем парламенте? Бандитские марухи, рейдеры и «сладкоголосые певцы», облысевшие еще в 60-х, которые сегодня поют на свадьбах у отдельных краснодарских судей. Что-то не так? Или я ошибаюсь?

Фото: news.rambler.ru

Когда убивают, давят, режут взрослых, переспавших не с той женщиной или укравших у страны или у кого-то из кубышки «пару ярдов зелени» — это, конечно же, досадно. Но когда под колесами бандитской жены гибнет 6-летний мальчуган, над памятью которого полгода глумится «компетентный эксперт», выставляющий ребенка и его дедушку собутыльниками, имевшими по 2,7 промилле в крови, становится неимоверно жутко.

Ведь это наши дворы. И это наши люди, которые хоть на Тверской, хоть в микрорайоне Павлино, разовьют ту скорость, которой мог бы позавидовать прикованный ныне к постели Шумахер. И при помощи денежных знаков эти «люди» любому сотруднику ГИБДД объяснят, как именно «имели они его и ПДД в виду».

Фото: соцсети

Ольга Алисова, сидевшая за рулем, получила три года колонии. Но… потребовала у Руслана Шимко, отца погибшего мальчика, выплатить ей 10 млн рублей за шумиху, поднятую в СМИ, и ее «оклеветанное честное имя».

Я не удивлюсь, если в этом году Ольга Алисова выйдет на свободу по УДО.

Фото: КП

Зверьки из банды GTA, в которую входили 15 выходцев из Средней Азии, грабившие и убивавшие водителей в Подмосковье, легко и очень позорно разоружили конвоиров в здании Мособлсуда. А дело было так. Пятерых особо опасных преступников доверили конвоировать двоим полицейским, один из которых (вероятно, по причине нехватки кадров и чрезмерно низкой зарплаты) оказался женщиной.

Ну как тут не вспомнить Красавчика из фильма «Зеленый фургон»: «Вы мне дали бабу-конвоира и хотели, чтобы я не сбежал?».

Кадр из к/ф «Зеленый фургон»

Далеко, впрочем, сбежать не удалось. Троих ликвидировали на месте. Двое других ранены и задержаны. Но до этого им удалось не только «покуролесить», завладев табельным оружием и взяв заложника, но и в очередной раз дискредитировать отечественные правоохранительные органы, подтвердив мнение, что лучше всего у реформированной полиции получается бороться с честными гражданами.

Фото: соцсети

Под арестом оказался легендарный режиссер Кирилл Серебреников, который, по мнению следствия, создал злосчастную «Седьмую студию» и самозабвенно пилил государственные субсидии, львиную долю державных средств отправляя «не туда».

Как бы там не сложилась судьба талантливого, по мнению многих, режиссера, за которого лично перед президентом России ходатайствовали лучшие представители театральной и кинематографической общественности, правда куда более нелицеприятна, чем мы можем подумать.

На протянутых нам через решетку пальцах режиссер и его друзья объяснили народу, что снять в России кино или поставить театральную постановку, не обворовав родное государство и не преступив закон, нельзя. Сие — «священная традиция и производственная необходимость».

Имея опыт работы в театре и на съемочной площадке, подтверждаю: дело обстоит именно так. Воруют и мастерски уходят от налогообложения все режиссеры и продюсеры, с которыми мне приходилось работать. А сидит один Серебреников. Парадокс?

Такое кино.

Фото: vz.ru

Весь этот год нам внушали, что где-где, а в космической сфере нам нет равных. На экраны вышли замечательные фильмы «Время первых» и «Салют-7», провозгласившие наши победы, которым мы по-детски радуемся последние несколько лет.

Но в 2017 году неприятные метаморфозы происходили «яко на земли, так и на небеси». Второй в истории запуск с космодрома «Восточный», патронаж над которым был доверен одному из самых ответственных людей в России – вице-премьеру Дмитрию Рогозину, оказался неудачным.

Из-за проблем на участке разгонного блока «Фрегат» новейший гидрометеорологический спутник и все его 18 микроспутников, по одной из версий, мертвым камнем легли на дно Атлантического океана.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин. Фото: ampravda.ru

Спустимся, однако, с небес на Землю. Туда, где, не помышляя о высотах, спешат на работу рядовые граждане. В самом конце года жителей Москвы шокировали «взбесившиеся автобусы».

25 декабря в 14.45 на Славянском бульваре автобус, управляемый 58-летним Виктором Тихоновым, внезапно сорвавшись с места, съехал в подземный переход.

Фото: Mash

В рождественский предновогодний день этот вопиющий случай унес жизни четырех человек, в том числе, 17-летней девушки, направлявшейся на занятия в музыкальную школу.

«Я подъехал на конечную остановку «Славянский бульвар». Сзади был другой автобус, я хотел подвинуться и уступить ему место. Когда снял с «ручника», автобус поехал (прим. авт. – в транспортном средстве была установлена коробка-автомат»), я делал все, чтобы его остановить, но машина не остановилась, - рассказывал позже водитель 58-летний Виктор Тихонов.

Не прошло и 4-х дней, как 29 декабря на Сходненской улице вылетел на остановку автобус, следовавший по маршруту 267.

Находившийся за рулем водитель Раджабали Судоуров пояснил, что его подрезал таксист из «Daewoo Nexia». Когда в этой «критической» ситуации, в которой по сто раз на дню оказывается любой водитель в Москве, он уходил от столкновения, у него… вдруг отказали тормоза. От столкновения Раджабали уходил очень странно – не в столб, не в кусты, а прямиком на пешеходов. Итог – трое пострадавших. На сей раз обошлось без жертв.

Но очень хотелось бы, чтобы не обошлось без «посадок» тех, кто ответственен за техническое состояние маршрутных транспортных средств и допуск водителей к их управлению.

Таким был 2017-й и те события, о которых хотелось бы забыть, но нельзя. Потому что память и правильно сделанные выводы – единственная страховка от повторения аналогичных эпизодов в году 2018.

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