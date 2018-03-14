Вселенная Стивена Хокинга
Вселенная Стивена Хокинга

Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже

Семья ученого прокомментировала, что  они  «глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года»

Кстати, к этому надо отметить, что совсем недавно  Хокинг сделал громкое заявление о том, что людям осталось жить на земле от силы сто лет. И что если мы не покинем Землю, то человечество просто вымрет, как динозавры.  Так как со временем количество факторов, угрожающих Homo Sapiens, будет только увеличиваться.

К ним ученый относит падение астероидов, эпидемии, а также постоянный рост численности населения.

Знаменитый физик, который в последнее время изучал сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр, неоднократно отмечал, что для того, чтобы выжить, человечеству необходимо колонизировать другую планету, расселится по планетам и спутникам Солнечной системы, а затем и по более отдаленным участкам космоса.

Но вот стремиться устанавливать контакт с представителями иных цивилизаций торопиться не стоит. Так как это будет представлять для нас смертельную опасность. 

Страдающий амиотрофическим склерозом, почти полностью парализованный, он всю жизнь мечтал испытать на себе состояние невесомости. В 2007 году он совершил полет над Атлантикой на специально сконструированном самолете, а в 2009 –м планировал отправиться в космос, однако поездка не состоялась.

В 2015 году Хокинг поддержал проект российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни, а в апреле 2016 года он и Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого должна была стать отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра…

Стивен Хокинг родился 8 января  1942 года. С юных лет пристрастно занимался математикой и физикой. В 1962 году окончил Оксфорд, получил степень бакалавра гуманитарных наук и уже через 4 года получил образование в колледже Тринити-холл, который тесно сотрудничал с Кембриджским университетом.

Получив степень доктора философии, Хокинг занимался преподавательской деятельностью в авторитетнейших вузах Великобритании и мира, а благодаря своей книге «Краткая история времени» - прославился на весь мир.

В свое время, когда врачи диагностировали у молодого ученого тяжелое неврологическое заболевание, ему предрекали скорую кончину. Однако сам Стивен не собирался с этим соглашаться и продолжал свою привычную жизнь, изо дня в день посвящая себя науке. В итоге, благодаря буквально феноменальной вере в жизнь,  Стивен продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.  

Его научные заслуги отмечены множеством премий и наград. О нем снимали фильмы,  приглашали на телевизионные передачи и постоянно обсуждали как феномен его болезни, так и гениальность в области науки…

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Он имеет 12 почетных степеней и являлся членом Британского научного Королевского общества и Академии наук США.

Теги:
События: космос, наука
Персоны: ученые
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