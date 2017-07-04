Как воспитать настоящее гражданское общество?
Собрание российского исторического общества, Большой зал Государственного исторического музея / фото:

Собрание российского исторического общества, Большой зал Государственного исторического музея / фото: "Русская Планета"

Участники собрания Российского исторического общества решали, как помочь гражданам правильно и ответственно относиться к истории своей страны.

Юбилейные пять лет воссозданному Российскому историческому обществу пришлись на год, когда наша страна отметит столетие Октябрьской революции. Это событие и отношение к нему стали одной из ведущих тем прошедшего накануне в Историческом музее собрании Общества.

Взяв вступительное слово, председатель Российского исторического общества, он же глава Службы внешней разведки РФ Сергей Евгеньевич Нарышкин «с места в карьер» призвал собравшихся коллег достойно и  взвешенно оценивать события столетней давности и их значение для истории.

«Радикализм вообще вреден, а историческому знанию он просто противопоказан, - напомнил собравшимся в лекционном зале ГИМа Сергей Нарышкин. -  Столь масштабные и судьбоносные для нашей страны, Европы и всего мира потрясения нельзя рисовать в одних черно-белых тонах. Их содержание гораздо сложнее и многограннее. Важно, чтобы это понимали не только ученые, но и все наше общество».  Председатель РИО также отметил важность воспитания у подрастающего поколения умения «видеть в своей истории не источник раздора, а общее, объединяющее начало». Общество, способное так относиться к собственной истории можно назвать зрелым, подчеркнул Нарышкин.

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества / фото: "Русская Планета"

Распоряжение достойно отметить круглую дату, буквально перевернувшую  былой мир не только в границах бывшей Российской Империи, но и за ее пределами, еще в конце прошлого года отдал Президент России Владимир Путин. В первом пункте документа «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России» глава государства рекомендовал Российскому историческому обществу создать оргкомитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В начале нынешнего года распоряжение было исполнено, рабочую группу возглавил ректор МГИМО и сопредседатель РИО Анатолий Торкунов.

Анатолий Торкунов, сопредседатель РИО, ректор МГИМО / фото: "Русская Планета"

В своем выступлении он отметил, что созданный оргкомитет своей работой призван объединить общество на основе глубокого деполитизированного осмысления революционных событий. Ближайшей осенью состоятся порядка 120 культурно-просветительских событий, в том числе намеченная на октябрь крупная международная научная конференция в Москве.  

Впрочем, большая тема юбилея Октябрьской революции на минувшем собрании Российского исторического общества стала по сути поводом для куда более важного и принципиального разговора о том, каким должно быть вообще историческое образование в России – в том числе и чтобы не допускать того самого деструктивного радикализма во взглядах и оценках, о которых предупредил в своем вступительном слове Сергей Нарышкин.

Понимание этого у РИО имеется. По мнению его председателя, серьезная работа педагогами-историками должна проводиться в области формирования исторической культуры, что подразумевает в первую очередь настоящий бой дилетантам и «беллетристам», а то и прямыми фальсификаторами от исторической науки и формирование единой концепции исторического знания.

Минобрнауки РФ уже внесло свой важный вклад в решение этой важной задачи, о чем на заседании сообщила глава ведомства Ольга Васильева. Так, тридцать восемь учебников не выдержали проверку на соответствие историко-культурному стандарту, который был разработан как раз Российским историческим обществом. Вместо отсеянного «брака» на парты российским школьникам попадут 14 учебников, включенных в три новые методические линейки. Министр также согласилась с ранее высказанным председателем РИО Сергеем Нарышкиным пожеланием, чтобы учебники конкурировали между собой качеством подачи материала, а не его «сенсационностью».

Ольга Васильева, министр образования и науки РФ / фото: "Русская Планета"

Помимо этого, в планах главного образовательного ведомства введение обязательного (наравне с математикой и русским языком) Единого государственного экзамена по истории, тем более, что согласно проведенному в мае нынешнего года опросу социологами «Левада-центра», более половины (52%) опрошенных среди школьных предметов, которым государству стоило бы уделять наибольшее внимание, назвали Историю. 

К слову, на собрание РИО были приглашены и учителя российских школ, со всем вниманием преподающие детям этот важный и, как оказалось, очень востребованный предмет. За качество и инновационность подходов в образовании они были награждены Грамотами Российского исторического общества.

российские учителя истории, отмеченные дипломами Российского исторического общества / фото: "Русская Планета"

В беседе с «Русской Планетой» спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории.

- С моей точки зрения, обязательный Единый государственный экзамен по истории нам необходим.  И речь вовсе не о том, допускается ли вариативность в преподавании истории – это отдельный вопрос.  Но и в рамках единого стандарта разные подходы в преподавании, в том числе и самые творческие, возможны.

Приведу пример. Все мы заканчивали советские школы, где существовали очень жесткие стандарты преподавания предметов. Значит ли это, что они и преподавались одинаково? Вовсе нет -  всякий раз все зависело от преподавателя. Из разных школ выходили люди не с разным пониманием истории, но с разным отношением к этому предмету – от полного безразличия, до жадного желания глубже изучать события прошлого, искать закономерности в нем.

Обязательный экзамен по истории необходим еще и ввиду тревожащих лично меня определенных процессов в нашем обществе, когда предпринимаются попытки осветлить, а то и оправдать далеко не самые славные эпизоды нашей недавней истории, вместо того, чтобы дать им честную оценку.

Без широкого понимания процессов, происходящих в мире с позиций гуманитарного знания просто невозможно поднять, в том числе, и экономику.

- При этом историческое сообщество продолжает спорить, нужно ли «унифицировать» преподавание истории, путем создания, к примеру, единого учебника истории.

- Тут  проблема другого свойства. Представим ситуацию, что ребенок, проживавший в Красноярске переезжает с родителями в Томск, поступает там в школу и выясняется, что История в этом учебном заведении преподается по совсем другим учебникам -  это, прямо скажем,  не очень хорошо с точки зрения методики обучения предмета.

 Будучи далеко не сторонником единого жесткого идеологического подхода, я признаю, что в случае, когда мы говорим о преподавании настолько важного для формирования гражданского общества предмета, в обучении ему должны быть определенные общие базовые методологические вещи.

Теги:
События: общество
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