Восхождение на священную гору Мунку-Сардык

Альпинисты, проживающие в европейской части России, в основном стремятся попасть на Кавказ, здесь находятся самые высокие вершины России. В азиатской части, едут в основном покорять Алтай и гору Белуху. Альпинистские маршруты Саян – гор на юге Сибири известны в основном путешественникам, проживающим в этом регионе. А между тем, здесь находятся очень интересные и захватывающие альпинистские трассы.

Самый большой интерес для путешественников, пожалуй, представляет высочайшая вершина Саян – Мунку-Сардык, ее высота составляет 3491 метр. Буряты, монголы и сойоты эту гору считают священной.

Впервые восхождение на нее совершил русский географ Густав Радде в апреле 1858 года.

Сегодня эту вершину может покорить любой, даже начинающий альпинист.

Как лучше всего совершить восхождение на Вечный голец, так в переводе с бурятского называется Мунку-Сардык, читателям «Русской планеты» рассказала Нина Новикова. Она неплохо знает Саяны и четыре раза поднималась на Мунку-Сардык по разным ее маршрутам.

Как лучше всего добираться до места, откуда будет начинаться восхождение? Где останавливаться до и после восхождения?

Восхождение на Мунку-Сардык начинается с оформления пропуска через границу. Чтобы добраться до места старта, нужно пересечь пограничный пост, т.к. мы едем по тракту, который напрямую уходит в Монголию.

Документы желательно подавать за 2 месяца до начала восхождения, иногда можно успеть за 1 месяц. Необходимо заполнить небольшой бланк и отправить его вместе со сканом паспорта в управление ФСБ России по Республике Бурятия.

Другой вариант, оформить пропуск на сайте Госуслуг в режим онлайн. Если вы собираетесь совершать восхождение с гидом, лучше всего обратиться в фирму, там все сделают за вас, не нужно ни о чем беспокоиться.

Обычно добираются до отправной точки на своем автомобиле, его оставляют на реке Белый Иркут.

Если вы планируете совершить восхождение в майские праздники – это дни массовых восхождений, то в эти даты будет автобусный трансфер. Базовый лагерь, как правило, находится на Стрелке – это место слияния рек Белого Иркута и Мугувека. Здесь есть хорошая поляна и лес.

Второй вариант лагеря - на поляне после преодоления морены. Поляна большая, но когда дует ветер, здесь более ветрено, чем в базовом лагере.

Третий вариант лагеря - ночлег на озере под вершиной, идти туда дольше, и леса там нет, только снег и лед, вместо дров газ.

Альпинистка Нина Новикова

Самое подходящее время для восхождения

Комфортное время – это май, начало мая, майские праздники, можно взять конец апреля, середина мая уже не комфортная, потому как внизу сильно бежит река и есть опасность схода лавин. Осень и лето тоже очень интересное время для восхождений, но в это время походы тяжелее, поскольку нет снега и льда, только камни и вода, приходиться ходить бродом, либо идти через перевалы.

Гид. Где его брать? Можно ли обойтись без него?

Поскольку я занимаюсь альпинизмом, то свои первые восхождения я совершала в составе альпинистских сборов. И уже с опытом, мы компанией друзей-альпинистов совершали восхождения самостоятельно.

Если выбирать между гидом и фирмой, я порекомендую фирму, потому как фирма имеет гарантии и страховки, а гид нет. Он имеет лишь корочку гида. А многие гиды не имеют и такой корочки, просто ходили сами несколько раз.

Также вы можете поучаствовать в альпинистских сборах, которые проводят местные альпинистские школы. Здесь можно обучиться нужной технике и получить необходимый опыт.

Новички, совершающие восхождение с квалифицированным инструктором по альпинизму, получат свидетельство о восхождении.

Для этого нужно неделя отпуска. Можно пройтись по другим интересным и красивым маршрутам. В этом районе их достаточно.

Главные правила для новичков при походе в горы

Совершить восхождение на высоту 3491 метров – это не по парку прогуляться или на тренажере в фитнес-центре побегать. Помимо опыта восхождение требует физической и моральной подготовки. На такой высоте уже проявляется высотная болезнь, мы ее называем «горняшкой».

Если собрался идти на Мунку-Сардык, то должен знать, что такое альпинистские кошки, ледоруб, жумар, обвязка, веревка, само страховочный ус, должен уметь ими пользоваться, в общем, быть полностью компетентным в этом вопросе.

Были «смешные» истории, когда человек шел с ледорубом и не понимал, зачем он ему нужен. Не нужно ставить цель забраться как можно выше, нужно адекватно взвешивать свои силы и понимать, когда вовремя нужно развернуться.

Бывают ли здесь лавины? Какие нештатные ситуации возможны, и как из них выходить?

Лавины, конечно, бывают, как и везде в горах. В дни массового восхождения на маршруте дежурят спасатели, они докладывают об обстановке и в случае опасности просто никого не пускают на гору.

Что касается нештатных ситуаций, следует сказать, что в последние годы, в майские праздники во время массовых восхождений количество несчастных случаев увеличивается. Толпа неподготовленного народу на горе – это небезопасно, из под ног таких восходителей падают камни, которые сбивают находящихся ниже. Бывают ситуации, что человек при падении не знает, что ему делать, это может привести к самым печальным последствиям.

Другая ситуация - человек просто слепнет от того, что не надел солнцезащитные очки, эта слепота проходит, но не сразу, а эвакуировать такого альпиниста все равно приходится.

Если вы внимательно прослушали лекцию по технике безопасности, вы сможете избежать нештатной ситуации, а если она произошла, выйти из нее.

Гора Мунку-Сардык. Фото: Нина Новикова

Снаряжение

В первую очередь нужно взять с собой свою голову!

К личному снаряжению на восхождение по простому маршруту (1Б):

- каска, кошки, ледоруб, обвязка, самостраховочный ус, карабины (3+1)

На простом маршруте жумар не нужен. Там натянут трос, просто все цепляются за него самостраховочным.

Это список легий только по «железу» на восхождение.

Если брать полностью индивидуальный, не включая групповое снаряжение, то:

Ботинки альпинистские (треккинговые, если хорошие в минус) для восхождения – пара. Обувь для бивуака – пара. Обувь от моста до стрелки (запасные треккинговые или резиновые сапоги) – пара, по желанию. Носки тонкие – побольше, с учетом длительности пребывания. Носки шерстяные – побольше, с учетом длительности пребывания. Термобелье – комплект, можно сменный. Штаны флисовые – 1 шт. Штаны влаго-ветрозащитные – 1 шт. Толстовка флисовая – можно две пары, тонкую и толстую. Штормовка влаго-ветрозащитная с капюшоном – 1 шт. Пуховик с капюшоном – 1 шт. Перчатки флисовые (шерстяные) – минимум 2 пары. Варежки ветрозащитные (краги) – пара. Шапочка флисовая (шерстяная) – 2 шт. Балаклава (маска на лицо) – при наличии, по желанию. Бандана (панамка) – при наличии, по желанию. Гамаши – пара. Кошки – пара. Каска – 1 шт. Ледоруб – 1 шт. Система страховочная – 1 шт. Ус самостраховки – 1 шт. Карабины – можно 1, лучше 3 Палочки туристические телескопические (складывающиеся) – пара. Очки солнцезащитные – пара. Крем солнцезащитный. Фонарик налобный – 1 шт. с запасными батарейками. Предметы личной гигиены – на усмотрение. КЛМН (кружка-ложка-миска-нож) – можно палочками, конечно. Термос - 1 шт. Рюкзак туристический 80 литров и более – 1 шт. Рюкзак штурмовой – при наличии, по желанию. Коврик туристический – 1 шт., лучше 2. Поппер – 1 шт., по желанию. Очень-очень теплый спальник – 1 шт.

Это практически полный список.

Вариант восхождения первый, самый простой

Самый простой вариант это восхождение по Северо-Западному склону (1Б). По нему натянут специальный трос, за который цепляются самостраховочным усом. Маршрут несложный, иногда падают камни.

Второй, более сложный

Более сложный – это 2А. Это ледовый-снежный маршрут по северному склону (леднику). Угол наклона соответственно не такой как на 1Б, покруче. В некоторые годы маршрут получается по льду без снежной тропежки, разница соответственно отличается. К основному снаряжению добавляется веревка, оттяжки, буры. Перил там нет никаких, поэтому страховка организуется самостоятельно, идем в связках с перестежкой на станции – это все для тех кто в теме, не для новичков.

Третий, сложный, для «продвинутых»

Известно четыре возможных варианта восхождения:

По западному гребню от седловины пер.МНР -1Б* к.с.

По восточному гребню -1Б* к.с.

По северному ледовому склону - 2А к.с.

С юга от озера Хубсугул, со стороны Монголии.

Как следует относиться к местному поверью о запрете женщинам подниматься на Мунку-Сардык?

Честно говоря, никогда не слышала про такое поверье. Со мной и моими подругами все замечательно!

Ваша оценка восхождения на гору по степени экстремальности

На мой взгляд, экстремальность – это синдром стресса. Если человек подготовлен и физически и морально, и главное делает все осознанно, то степень этой экстремальности соответственно снижается на максимум.

Какие еще экстремальные и интересные маршруты имеются на Саянах?

Маршрутов в Саянах очень много и все они интересны собой и красивы, всех как говорится не перечесть, чтобы открыть Саяны, сюда нужно просто приехать и всё увидеть своими глазами.

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