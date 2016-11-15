Воду не надо охлаждать — ее надо считать!
Воду не надо охлаждать — ее надо считать!

На прошлой неделе Роспотребнадзор предложил снизить минимальную температуру горячей воды в квартирах россиян сразу на 10 градусов – до 50 градусов Цельсия. Авторы инициативы оправдывают изменения тем, что они позволят снизить или хотя бы сохранить на прежнем уровне тарифы на ЖКХ.

Сегодня общая задолженность в отрасли жилищно-коммунального хозяйства составляет более 1 триллиона рублей. 40% этой суммы вызвано отсутствием четкого и прозрачного учета ресурсов.

Дело в том, что у некоторых компаний, управляющих многоквартирными домами (МКД), расходы на общедомовые нужды (ОДН) могут ежемесячно превышать 20% среднего значения по холодной воде, а по горячей — доходить и до половины всего объема! Жители «оплачивают воздух», так как потери ресурсов — огромны. Получается, что чиновники заменили системный подход, требующий вдумчивой законодательной работы, на «костыль» — временное и примитивное решение. Которое, к тому же, вызвало резкое отторжение у граждан, и так раздраженных некачественными услугами и высокими тарифами ЖКХ.

Кто виноват

В первую очередь, высокие расходы на ОДН вызваны несвоевременным и неточным сбором показаний — редко, когда данные со счетчиков сдают хотя бы 8 собственников из 10. Другие жильцы либо «скручивают» показания магнитом, либо занижают их. Учитывая, что УК распределяет общедомовое потребление воды, а иногда и электроэнергии на жильцов, проблема неактуальных показаний и должников сказывается на цифрах в квитанциях.

Что делать

Для того чтобы уменьшить расходы на ОДН, необходимо точно снимать данные с приборов учета, направлять их управляющей компании без искажений, запаздываний и, желательно, без участия человека.  То есть полностью автоматизировать процесс передачи, обработки и выставления платежей.
Вдобавок, для снижения расходов, организации, отвечающие за управление МКД, должны в прямом смысле найти и залатать «дыры» — ликвидировать протечки и неисправности в водопроводной сети, определить в какой из квартир «скручивают» показания электросчетчиков или выводят их из строя.

Как сделать

Для решения этих задач в России и СНГ используют систему интеллектуальной диспетчеризации «СТРИЖ» с использованием технологии Интернета вещей. «Умная» диспетчеризация позволяет быстро и точно снять показания с любого количества приборов учета в доме, квартале или в целом городе. Такое решение уже помогло управляющим компаниям «побороть» ОДН и автоматизировать учет ресурсов.

Беспроводное решение «СТРИЖ» популярно у застройщиков и коммунальщиков. Во-первых, штатные бригады сантехников или электриков самостоятельно устанавливают счетчики. Им не приходятся приглашать «айтишников» для программирования или калибровки приборов учета. Во-вторых, архитектура LPWA-сети позволяет обходиться без проводов и дополнительного оборудования: подключил и — работает.

От установки беспроводных систем учета выигрывают обе стороны: и жильцы, и управляющая организация. Как показывает практика, инновационные решения благосклонно воспринимаются жителями, если показать экономику в рублях. Когда строка ОДН уменьшается в 10 раз, с 500 до 50 рублей, аргументы больше не нужны.

Таким образом, пространство для снижения расходов в сфере ЖКХ есть. Не обязательно идти на такие радикальные и противоречивые шаги, как снижение минимальной температуры горячей воды сразу на 10 градусов. Достаточно использовать потенциал технологии Интернета вещей и сэкономить для людей миллиарды рублей, «утекающих» в «никуда». Практика показывает, что подключенные к Интернету приборы учета ЖКХ, сохраняют до 30% ресурсов в каждом многоквартирном доме и свыше 40 человеко-часов в месяц для небольшой управляющей компании.

Информация

«СТРИЖ» — полностью отечественная разработка, в основе которой лежит энергоэффективный беспроводной протокол связи LPWAN. Технология разрабатывалась специально для IoT и межмашинного «общения». Основные особенности протокола: работа смарт-устройств в течение 10 лет без внешнего питания, возможность передавать данные по радиоканалу на расстояние до 50 километров, высокая проникающая способность в самых сложных условиях (городская застройка, большие перепады высот и т.д.), высокая масштабируемость и низкая стоимость инфраструктуры в расчете на одно подключенное устройство.

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