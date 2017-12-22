«Вите» надо выйти?

Источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что грядущая отставка Виталия Мутко с поста главы РФС уже давно ни для кого не является секретом!

Предположительно Виталий Леонтьевич в течение недели освободит свое место для более перспективного во всех отношениях управленца Алексея Сорокина, который сегодня занимает пост генерального директора оргкомитета Чемпионата Мира.

Многих такой «инсайд» приятно удивил, даже воодушевил! Кажется, вот уйдет «треклятый Мутко», назначенный громоотводом во всех наших спортивных неудачах, и серия феерических побед моментально «обрушится» на российский футбол!

Но так ли это на самом деле? Всем нам (и авторам этой статьи – в первую очередь) кажется, что мы идеально разбираемся, как минимум, в двух вещах. Больше всего, конечно же, в политике (дай нам власть – и мы покажем!). Ну и, конечно же, в футболе. Тут мы специалисты: «Нам бы шашку, да коня!».

А вот имя капитана национальной сборной России назвать может далеко не каждый. Но это мелочи! Ведь и мы узнали о том, что Виталий Мутко является, на деле, Виктором «буквально вчера».

Так надо ли «Вите» выйти? В последнее время Виталий (Виктор) Леонтьевич превратился в эдакого «шута горохового», «любимца» публики. Его без устали «осыпают цветами» и на Родине, и далеко за ее пределами. Создается впечатление, что именно Мутко варил допинг вместе с неугомонным Родченковым. И — с ним на равных! — виноват в отстранении от участия в Олимпиаде сборной России.

Хозяева мирового спорта (США, иже с ними) давно ведут против России «ядерную войну информационного типа». На головы российских спортсменов и чиновников летят бомбы атомной сокрушительности и, нередко, атомной глупости.

Оно и понятно. В бою все средства хороши! Но вряд ли стоит питать себя иллюзией по поводу того, что во всех бедах виноват лишь один Мутко.

Любой человек (и даже человек с портфелем) всего лишь разменная монета (или пешка) в глобальной геополитической игре. А кто восседает за шахматным столом? Совсем другие! Те, кто находится «вне зоны обстрела».

Обратим внимание на весьма значимый факт: последний бастион спортивной независимости (ФИФА) на сегодняшний день практически полностью обескровлен мощнейшими нападками и уголовным преследованием «дядюшки Сэма» и его прихлебателей.

Однако в отличие от Международного олимпийского комитета именно функционеры ФИФА, работающие с Виталием/Виктором Мутко в тесном контакте, все еще сохраняют профессиональную честь и достоинство, не спеша «прогибаться под изменчивый мир», где правила игры задают американцы.

И это при том, что за последнее время «в мире футбола» последовало немало отставок. «Ушли» Блаттера, попросили «Платини», покинули свои посты чуть менее именитые чиновники из мира футбола.

На фото: Экс-глава УЕФА Мишель Платини и экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер

А что же «треклятый Мутко»?

Он остался. Потому что при всем негативном отношении к России ни у кого не нашлось хоть сколь-нибудь значимых аргументов, чтобы лишить ее права являться страной-хозяйкой Чемпионата мира по футболу.

Как ни старались на западной «Фабрике правды», но фактов массового поедания допинга российскими футболистами, так и не смогли изыскать.

Мутко остался. Вопрос все тот же: должен ли он уйти? Если да, то почему?

Сегодня ему вменяют введение пресловутого лимита на «легионеров». С подачи РФС формула 7/4, в которой всего лишь четверо спортсменов в российской команде были обязаны иметь российские паспорта, заменена формулой 6/5, при которой гражданами России должны быть уже пять членов футбольной команды.

Оппоненты Виталия Мутко, «лимитировавшего» количество иностранцев в российском футболе, говорят, что своими действиями он чуть ли не «убил футбол в стране, развратив получающих ныне по 6 млн у.е. топовых российских футболистов».

Фото: соцсети

Кому принадлежат эти голоса? Как правило, больше всех негодуют владельцы некоторых футбольных клубов, резонирующие их идею журналисты, а также агенты, получающие деньги с купли-продажи игроков.

Их логика прозрачна и ясна! Прибрав к рукам клубы-бренды, они, конечно же, не хотят вкладывать ни копейки в развитие отечественной футбольной школы. Зачем?! Проще пригласить дешевенького серба, который будет работать с должной отдачей.

«Критиканы», понимая в каких «предлагаемых обстоятельствах» они существуют, «стесняются» говорить лишь об одном! Идея с лимитом вряд ли возникла у Мутко. В стране есть человек, не раз выражавший обеспокоенность положением вещей в отечественном футболе, который является, на поверку, не таким уж российским! Зовут его Владимир Владимирович Путин, почтовый адрес Ильинка, д. 23. И, судя по всему, он против того, чтобы российская школа футбола окончательно канула в Лету.

Лимит на «иностранщину» введен вовсе не для того, чтобы Кокорин или Дзюба получали миллионы долларов, а для того, чтобы мелирующих в перерывах между таймами свою челку чужестранцев было чуть меньше, а Стрельцовых, Шестерневых, Яшиных и Блохиных — чуть больше.

Для многих — не будь лимита! — все было бы значительно проще. Конечно же, в «Зените» по-прежнему играли бы топовые зарубежные футболисты. Но разве остались бы в нем россияне? «Безлимитный кошелек» владельцев питерского клуба подсказывает нам, что… увы. Весь «Зенит» был бы «от пола до потолка» укомплектован иностранцами класса «люкс».

А что же другие, менее «зажиточные» клубы, не подключенные напрямую к газовой трубе? В них гоняли бы мяч по полю зарубежные спортсмены, чей «профессионализм», явно, находился бы за гранью понимания болельщиков.

Тем временем, плоды лимита уже созрели! Именно благодаря ему буквально ожили российские спортивные школы. И тренеры клубов уже не боятся доверять мяч молодым воспитанникам-россиянам. Это Александр Головин и Роман Зобнин, Георгий Джикия и Александр Селихов, братья Миранчуки и другие талантливые футболисты.

Их имена уже пишут на майках. Это россияне, которые — во многом благодаря лимиту! — стали настоящими профессионалами и занимают сегодня достойное место в клубах.

Если источник «Коммерсантъ» не врет, и решение «в верхах» уже принято, Виталий Мутко уйдет. И придет Алексей Сорокин. Никто не спорит! Это человек, который заслуживает самого искреннего уважения!

В том, что он сможет изменить многое, никто не сомневается, как никто не сомневается в том, что поменять положение вещей сможет только тот, кому разрешат это сделать.

Будет ли Алексеем Сорокиным получен «карт-бланш» на борьбу с лоббистами клуба с неограниченным финансовым лимитом, «агентами-деньгососами», разного рода прилипалами, которые пытаются заработать на футболе, не имея, по сути, к нему ни малейшего отношения, и – более того! — не желающими развивать этот вид спорта в общенациональном масштабе… Вопрос!

Для того чтобы работа Виталия Мутко была оценена объективно и по заслугам, должны пройти годы. Кто знает! Может быть, когда-нибудь, кто-нибудь вспомнит, что именно при нем на небосклоне отечественного футбола появились спортивные звезды, чьи имена, как ни крути, давно стали нарицательными. Это Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Вспомнят и то, что во многом благодаря усилиям этого спортивного функционера наша страна получила право на проведение Чемпионата мира по футболу, которое у нас никто так и не смог отнять. Значимым является и то, что в городах России появились ультрасовременные стадионы и поля для молодежи. Ну и… что бы там не говорили, это мы выиграли Олимпиаду в Сочи. Опять-таки, в бытность Мутко министром спорта России.

Стадион "Ростов-Арена". Фото: Денис Демков

Так надо ли «Вите» выйти?

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