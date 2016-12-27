Вход - рубль, выход - два!

Что было модным в 2016 году? Риск того, что фразеологизм «дым из ушей» станет нашей реальностью, был очевиден! Вайперы, словно огнедышащие драконы, блуждали повсюду. На платформах метро и в магазинах, в поездах и самолетах импортированный дым иностранного отечества (а также его российские аналоги) был многим сладок и приятен.

Вайперы курят? Попробуйте это сказать кому-нибудь из них! Хлопот не оберешься. Они «парят» над реальностью, как и предписывает им «модное самоопределение», ведь «vapor» в переводе с языка Шекспира – пар.

Откуда взялось «вайперство»? Ведь в любой (даже самой сумасшедшей!) модной тенденции прослеживается «железная» логика. Ответ прост: реалии нашего времени выносят на обочину бытия тех, чье здоровье измотано годами приверженности к пагубным привычкам.

Интуиция человека, легкие которого изнывают от очередной атаки смол, «шепчет» о необходимости поиска альтернативы табачному дыму. А предусмотрительный вот уже 100 лет Миндзрав миллиметр за миллиметром увеличивает размер своих «многообещающих» надписей на пачках сигарет.

Ну, как тут не утешить себя мыслью, что «пар» достойная замена «табаку»? И как пройти мимо вайпер-бутика, аксессуары для «парения» в котором можно выбрать на любой вкус? Вейпинг-индустрия развернулась в 2016-м с беспрецедентным размахом. Производители наперегонки предлагают потребителю всевозможные чехлы для электронных сигарет, бутылочки для жидкости, омметры, подвесы и, конечно же, портсигары, щегольнуть которыми можно (при случае) во взрослой компании или даже школе. Это не шутка!

Директора и заучи школ в году уходящем «бьют в набат»! И настаивают на принятии неотложных мер по искоренению новомодной привычки. Ведь любовью к ней прониклось даже подрастающее поколение. Справедливости ради следует сказать, что били они в него и в 2013, правда, воз и ныне там. Авторитетный центр CDC, занимающийся контролем и профилактикой заболеваний и расположенный не где-то, а в Атланте, давно огорошил любителей «здорового и модного курения» отчетом, в котором черным по белому сказано, что «электронный никотин» убивает ничуть не менее эффективно, чем тот, который впитан с махрой и «Беломором» отцами и дедами.

Но когда, собственно, желание быть здоровым побеждало стремление быть модным? Вопрос риторический. Будем ли дымить в 2017 так, как дымили в году ушедшем? «Не подвернется ли более здоровая, но все же, модная привычка?» - спросите Вы. Подвернется! Причем не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле слова!

В 2016-м подворачивал не только Навальный. И не только рукава рубашки. Встретив на излете января или в разгар февральских заморозков человека, который идет по Арбату с голыми щиколотками, подвернув джинсы, не спешите звать врача! Это не жертва наводнения на Клязьме, а человек, который не уберег себя от этой модной сентенции. Год «подвернулся» тот еще – закатывали даже рукава футболок! Как в этих условиях на полках модных магазинов не появились специальные «закаточные» машинки? Науке это неизвестно. Но то, что это тренд, обрушившийся на россиян из наиболее модных точек мира сего, — сомнений нет.

Подвернутые джинсы? Короткий носок? Нет носка вовсе? Все это останется навсегда милым «опознавательным маячком» 2016-го. Перекочует ли в «революционный 17-й»? Как знать! Но если перекочует, знайте, подворачивать джинсы можно мужчинам и женщинам абсолютно в любом возрасте. Детям, подросткам и работникам полиции (в целях усиленной конспирации) это велел делать сам Бог! Но ни в коем случае не заворачивайте джинсы до колена (если, конечно, Вы не хотите напоминать окружающим сбежавшего с Канатчиковой дачи Буратино).

Приоткройте миру щиколотку настолько, чтобы Ваш отворот был в 2-3 см от верха обуви. Не пытайтесь достичь безукоризненной филигранности – пусть все будет выглядеть немного небрежно. И… шагом марш! Главное помнить: даже в кошмарном сне не подворачиваются брюки от делового костюма. А что же любой «кэжуал»? Милости просим на эксперимент!

Как насчет растительности на лице? Любовь Кончиты Вурст к ношению бороды спустя два года, наконец, была разделена российскими мужчинами, которые стали реже пользоваться бритвой, отдавшись на милость природе!

Итак, что будем носить? Едва уловимая щетина? Легкая небритость? Или борода а-ля «Александр Солженицын»? Смелее! Вчера бородатый мужчина в штатском воспринимался нами как «православный священник под прикрытием». А сегодня? Это признак мужественности, брутальности и наличия тестостерона в организме.

Как узнать, нужно ли вам носить бороду в 2017-м? Перво-наперво определиться с гендерной принадлежностью, и – если Вы мужчина! – не бриться 1-2 недели. За этот период можно оценить свой «апгрейд» в зеркале. Вы будете в тех «зарослях», когда еще не поздно вернуться назад, взяв в руки бритву.

Что делать, если борода не растет или растет не совсем так, как Вам хотелось бы? Купить хороший фен и запастись воском. Спозаранку наносите воск на щетину, хорошенько «взгревайте» ее феном и, как говорил сын турецкоподданого: «Пройдет немного времени!..» — к сезону отпусков Вы станете обладателем добротной бороды и сможете покорять сердца женщин на пляже, а к следующим декабрьским праздникам сможете подрабатывать Дедом Морозом. Будет ли борода модной в 2017? Кто знает! Одно можно сказать совершенно точно: мужчины с хорошими «вторичными половыми признаками», в число которых входит и борода, никогда не выйдут из моды.

Вы до сих пор не решились нанести тату?! Хотелось бы искренне Вас поздравить. Это говорит о том, что Вы не подвержены стадному инстинкту, так как в последнее время россияне не увидели тату, разве что, у первых лиц государства. Впрочем, не нужно преувеличивать, относя модность татуировок на баланс одного лишь 2016-го. Тату — тренд, который не выходит из моды не первый год. Для кого-то татуировка – верх пикантности. Кто-то (по-хитрому) пытается скрыть с помощью тату те или иные дефекты кожи. Решаться на татуировку или нет — персональное дело каждого, но если «время пришло», то постарайтесь выбрать татуировку, в которой есть хотя бы какой-то смысл!

Набить на плече летучую мышь и быть «живой рекламой ГРУ» может каждый, а вот сделать татуировку если не визуальной квинтэссенцией, то хотя бы референсом внутреннего мира… Для этого, как минимум, нужно иметь внутренний мир! Теряясь в широчайшей палитре экзотических кельтских картинок, которые сегодня предложит любой салон, лихорадочно массируя левую половину груди и разрываясь между анфасом Трампа, профилем Ленина и Микки-Маусом в полный рост, помните, что нанести татуировку легко, а вот вывести не так-то просто.

Что поделаешь? Мода! Вход рубль. Выход два.

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