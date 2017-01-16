Вернуть Исаакий

Питерская интеллигенция встала горой на «защиту» Исаакиевского собора. Акция у стен собора собрала немало рассерженных горожан с плакатами, требующих отменить возвращение собора Церкви. Также был организован сбор подписей под петицией об отмене данного решения, под документом уже поставили подписи более 160 тысяч человек. По мнению членов Петербургского Союза музейных работников, передача собора Русской православной церкви и вовсе приведет к ликвидации музея.

«Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, - сомнений нет, так как работа любого музея - это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», - вот такое признание было опубликовано сотрудниками организации на официальном сайте.

Разговоры о том, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге может быть возвращен Русской Православной Церкви, начались летом 2015 года. Запрос епархии о возможной его передаче вызвал протесты в самых различных кругах. А скандал вокруг возможной передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви вызвал очередную волну споров вокруг возвращения церковного имущества. В ситуацию вмешался министр культуры Владимир Мединский, заявив, что собор должен остаться музеем.

Спустя полтора года власти города приняли верное решение: собор будет передан Русской Православной церкви. Правда, в аренду на 49 лет, при этом он останется в собственности города. Тем не менее, «культурная» общественность продолжает изрыгать тонны желчи на просторах интернета и кричать о засилье алчных попов, которым все мало. По мнению противников передачи храма РПЦ, у церкви не хватит сил и средств на содержание такого объекта — при этом стыдливо забываются прежние тезисы, что РПЦ, мол, сказочно богата.

Между тем, возвращение, пусть и частичное, храма Церкви — естественное и логичное развитие ситуации с конфискованным у Церкви имуществом в начале ХХ века. При этом храм будет возвращен не сколько РПЦ, сколько людям: Русская Православная церковь уже заявила, что плата за вход в собор будет отменена, и он будет доступен для всех желающих. Музей также никуда не денется: Церковь заинтересована в сохранении культурного наследия в лучшем виде. Правда, сотрудников придется искать более сознательных — тех, для кого важнее культурное наследие своего народа, а не порицание от либеральной псевдокультурной тусовки.

Музейщиков, с одной стороны, понять можно. На протяжении долгих безбожных десятилетий именно благодаря самоотверженному труду музейных работников были сохранены, а порой и спасены уникальные образцы православного искусства. Жертвуя своими жизнями, сотрудники музеев буквально спасали древние реликвии от большевистских костров и топоров, а затем обеспечивали их сохранность. Но этот период завершился. Пришло время отдать Богу Богово, а Кесарю — Кесарево.

Публицист Егор Холмогоров, комментируя споры вокруг возвращения Исаакиевского собора, считает, что, аппелируя к 14 статье Конституции России, где сказано, что РФ — светское государство, противники возвращения храма откровенно лукавят.

«Трактовать светское государство как государство, в котором запрещено публичное выражение религиозности, где законно лишь молиться тайком под одеялом и закрытых дверях, где ничто не должно напоминать «чувствительным» атеистам о религии – нельзя», - полагает Холмогоров. «Светское государство – это государство, которое не берет на себя религиозных функций и не передает конфессиям функций государственных». Иными словами, светскость — не означает атеизм.

Слишком хорошо видно на примере западных стран, чем именно оборачивается подобная трактовка «светскости»: по сути, ликвидация Рождества как христианского праздника, негласный запрет на упоминание Христа как главной его фигуры и даже борьба с рождественскими елками — а то вдруг «мультикультурные граждане» или атеисты оскорбятся. При этом здания храмов пустуют, сдаются в аренду под бутики, рестораны и магазины. В России же — обратная ситуация. То, что один из самых красивых соборов нашей страны теперь будет использоваться в первую очередь по прямому назначению, то есть для службы Богу — хороший знак.

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