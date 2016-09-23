Вечный Мутко

Виталий Леонтьевич Мутко показал большую фигуральную фигу всем тем своим «недругам», что все последние недели и месяцы грезили его отставкой. Не собирается нынешний министр спорта и, по совместительству, президент Российского футбольного союза (РФС) подавать в оставку с поста министра, да и стоящих конкурентов на выборах главы Российского футбольного союза он не видит. И настроен снова переизбраться.

В общем, утритесь, радетели за чистый спорт и ненавистники околоспортивной чиновничьей гегемонии. Мутко – он, как бы сам сказал, «форевер навсегда». Вечен, как и сам футбол.

И пусть, по мысли господина Мутко, утрутся те футбольные тренеры, что на днях выступили решительно против не только перспективы переизбрания нынешнего главы минспорта своим начальником, но и самого выдвижения его кандидатуры на выборах главы РФС. К чему эти разговоры про то, что «сам факт выдвижения действующего министра спорта РФ на пост президента РФС нарушает общемировые основополагающие принципы футбола», включая и устав ФИФА? Одни тренеры считают, что нарушает, а другие – не считают. Или тоже считают, но не говорят, потому что себе дороже выйдет в конечном итоге. Иные, например почетный президент РФС Вячеслав Колосков в своих комментариях делают акцент на том, что сам факт выдвижения Виталия Мутко на пост главы всероссийского футбольного союза сам устав ФИФА не нарушает. При этом дипломатично выводя за скобки свое отношение к этому факту.

Так или иначе, выборы главы РФС состоятся уже завтра, 24 сентября. Выборы эти, по масштабу своему и политической значимости, конечно, не думские, но с интригой. Пусть Мутко и хорохорится, что не боится конкуренции, но соперники у министра подобрались сильные – тут и поддержанный Объединением российских футбольных тренеров Валерий Газзаев, и президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

Соперники сильные качественно – сильнее бесхребетного Мутко на порядок. Но, вероятно, уступающие нынешнему главе Минспорта в аппаратном весе. Ведь когда в интервью «Р-Спорту» он прямо заявляет, что конкуренции не боится – надо понимать, что стоит за этой бравадой. Она отнюдь не пустословна, поскольку ничем иным, кроме как «административным ресурсом» невозможно объяснить сам факт сохранения за Мутко его министерского кресла. При фантастическом антирейтинге, заработанном им на фоне «допингового скандала». А уж последняя постыдная ситуация с фактической «сдачей» наших паралимпийцев, как казалось, просто не оставляла Виталию Леонтьевичу иного выбора кроме как с понурой головой просить об отставке. Вполне вероятно не получить ее, но просить! Не будем оригинальны и повторим мысль многих очень неглупых людей – шаг этот мог бы стать в некоторой степени реабилитирующим для самого Мутко. Которому есть за что просить прощения. Но он же не попал в тот самый злосчастный «доклад Макларена», а значит «вилки нашлись» и это главное, а на «осадочек» плевать. Как и на критику в свой адрес.

Пусть посмеется на этом месте читатель – дескать, ну о каком аппаратном весе Мутко приходится говорить, когда сам глава государства – было дело - высмеивал его английский? Но хорошо, тогда надо всего лишь понять, что же за силы такие неведомые держат господина Мутко на посту главы РФС? Почему отказываются его отпускать? Вот министр откровенничает перед журналистами: «Не очень большое желание возглавлять РФС у меня было: 2,5 миллиарда кредиторской задолженности, одной ногой мимо Евро-2016 были… Меня выдвинули 90% всех федераций, лиги, люди просто порой теряют ориентиры, от этого воздуха что ли… мы хоть и большая, но маленькая страна».

Знакомо?

Стандартная, избитая до невозможности, невыразимо пошлая в своей порочной простоте, но работающая веками формула «если не я, то кто». Мол и рад бы Мутко спихнуть с себя шапку Мономаха, мечтает скинуть оковы административные, да люди не дают. Не отпускают. А если даже и отпускают они – совесть не дает самому решиться на этот шаг. Ведь – опять же – самим же собой созданных проблем выше крыши и решать их будет «если не я, то кто?»

По сути Мутко на грядущих выборах главы РФС – это живое пособие для всей власти. Это превосходная, ценная возможность увидеть со стороны всю нелепость модели якобы отсутствия альтернативы при реальном ее наличии. Все тут по лорду Актону с его актуальнейшим афоризмом про абсолютную власть, которая и развращает абсолютно, смещает ориентиры и значительно притупляет зрение и обаняние, когда ни разглядеть, ни разнюхать конкурента не получается. Даже при всем искреннем желании. Похоже, тут господина Мутко и впрямь не упрекнешь – он действительно поверил в то, что спорт без него закончится.

А вылечить эту слепоглухоту могло бы и профессиональное сообщество, и простые болельщики, которым «не все равно» и, конечно, власть. Но первым, по большому счету, оказывается все равно, вторые довольствуются положением статистов, а третьи мыслят «рационально» - спорт еще жив? Жив! Ну и на здоровье.

И «пособие», при всей своей наглядности, в который раз остается непрочитанным.

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