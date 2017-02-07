«Утки» подорожают
«Утки» подорожают

Государство вводит серьезные штрафы для медиа, публикующих непроверенную ложную информацию

С 6 февраля 2017 года вступил в силу приказ Роскомнадзора, вводящий санкции для новостных агрегаторов за распространение непроверенной «фейковой» информации – в народе, «уток».

Постановление (доступно на официальном портале ведомства) предусматривает право пострадавшей от «напраслины» стороны – как юридического, так физического лица -  через суд обязать стереть недостоверную информацию из базы агрегатора. До сих пор именем Российской Федерации можно было обязать удалить лишь только информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию.  Впрочем, как видим, и теперь каждый случай недостоверности изложенных данных станет судебным – одного лишь простого обращения в «дорогую редакцию» с убедительной просьбой «исправить неточность» может оказаться недостаточно.

Правда, предусмотренная документом сетка штрафов должна будет, как очевидно предполагается, привить СМИ нехитрое житейское правило, выраженное пословицей «семь раз отмерь, один раз отрежь» - досконально проверять на фактическое соответствие не только сами свершившиеся события, но и их предысторию, детали. Критичнее относиться к внешним свидетельствам, наконец. 

К примеру, написал, что такого-то  чиновника «выгнали взашей» со службы, а он, оказывается, по собственному желанию ушел и счастливо продолжает трудиться на благо Отечества на новом месте.  Достаточно вспомнить серию публикаций, «приправивших» уход генерала Владимира Маркина с поста пресс-секретаря Следственного Комитета России. Тональность публикаций оставляла у пораженного неожиданной новостью однозначное ощущение, что многолетний глашатай СКР именно «слетел» со своей должности и, видимо, за дело. 

И даже на «Русской Планете» - каемся – не обошлось без такого недоразумения. Общее иррационально-нигилистическое отношение общества и, конечно, журналистов (как его части) к чиновникам как к классу, без различения полутонов, дало о себе знать: ну не может госслужащий просто «устать» и, действительно, согласуясь лишь с собственным желанием, безо всяких кавычек, перейти на другую работу. И даже если новая должность представляет собой явное повышение – что-то тут, дескать, не чисто. 

Но если с кадровой историей вокруг нынешнего замглавы компании «РусГидро» Владимиром Маркиным недоразумение, как минимум для «РП», оказалось исчерпанным, то другим народным и государевым слугам, оговариваемым – нечаянно или же намеренно – не позавидуешь. 

Легион им имя – особенно тем, кто, к примеру, оказался под следствием, но... уже получил свой приговор. Да не судебный, а информационный. Такой-то и такой-то растратил имущество на столько-то. Выдержки из следственных протоколов заботливо очищаются от всяких «подозревается» и волшебно превращаются в цитаты из приговоров. И неважно, что суд оправдает или изменит обвинение. Коллективный «яндекс» найдет все – что было, чего не было и чего не могло случиться…

Невнимательное отношение к фактам и пренебрежение нужными вводными словами теперь может быть чреватым для прессы серьезными финансовыми издержками.  Для юридических лиц штраф, согласно новому приказу Роскомнадзора, составит от 600 тысяч до миллиона рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, для граждан – от 50 до 100 тысяч. За рецидив увеличение составит до 300 тысяч рублей для физических лиц, до 700 тысяч для должностных и до 3 миллионов для юридических. 

Серьезное испытание для бюджета даже хорошо ротируемого СМИ – и прекрасный повод для публицистов достать с полки запылившийся со студенческих годов томик «Этика СМИ».

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