“Утечка мозгов” из России на Запад – миф?

Некоторые СМИ и популярные интернет пользователи вещают со своих страниц о том, что огромное количество людей бежит из страны, наводят панику и приводят вроде бы убедительные цифры, но, на самом деле, они не свидетельствую о массовом бегстве специалистов. Эта ситуация вызвана существованием некого мифа: “самые умные” и продвинутые уезжают на Запад или хотят уехать. Цифры официальной статистики не подтверждают это, просто кому-то выгодно их искажать и трактовать по-своему.

Среди наиболее известных имен "беглецов" либеральные СМИ называют экономиста Сергея Гуриева, который был членом Совета по науке при президенте России, и основателя ведущей российской социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова. Очевидно, что страна в их лице потеряла ценных специалистов, но разве не в России они смогли добиться успеха? Разве не наше государство создало для них все условия? Почему-то эта тема не поднимается, но зато, приводят красивые цифры статистики. Посмотрите реально на вещи, ведь экономист сбежал от возможного уголовного преследования, а основатель соцсети после конфликта с другими акционерами. Вряд ли бы Дуров уехал из России, если бы его не кинули партнеры по бизнесу.

Никто не удивится, если будущих статьях о бегстве людей из России к этому списку выдающихся умов добавят и бывшего генерального директора Вымпелкома Михаила Слободина, который был вызван повесткой в правоохранительные органы, но понял, что это может закончиться плохо, и остался в Европе. Он тоже сбежал от тяжелых условий российской действительности?

Уезжают по разным причинам, кому-то не хочется отвечать перед законом за свои преступления, кто-то ищет более оплачиваемую работу. Из страны действительно уезжает на Запад определенное количество ценных специалистов, по словам президента Российской академии наук (РАН) Владимира Фортова, это вызвано тем, что «Наши зарплаты несопоставимы с теми, которые есть там, они отличаются в разы, и отличались до повышения курса доллара к рублю, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».​​ — За последние 1,5 года, этот отрезок для нас самый болезненный, я посчитал, что отток увеличился».

Это вполне объяснимо, людям всегда хочется получать зарплату больше, но стоит ли утверждать о массовом бегстве? Даже Владимир Фортов утверждает, что большинство остается в своей стране. Но, дело в том, что обычно прозападно настроенные СМИ приводят данные не уезжающих в другие страны ученых, а берут общие показатели и на их основании утверждают, что специалисты массово покидают Россию.

Вернемся к статистике, например, согласно новому опросу ВЦИОМ из России хотят уехать всего 11% процентов опрошенных, по данным за 2015 год эта цифра составляла 13.%. По статистике за 2013 год, этой же социальной службы, только 29% наблюдало рост эмиграции из страны, а в 2016 году уже 23%. Разница небольшая, но можно сделать вывод, что экономический кризис и противостояние Россия – Запад не становится негативным катализатором эмиграции, а наоборот.

Этой статистике и противоречат показатели Росстата, которыми так любят жонглировать разные издания. Так, в 2014 году из страны уехали около 300 тысяч человек, в 2015 г. — уже 350 тысяч. Серьезный показатель, даже во время, когда Ельцин был президентом, эти показатели были ниже (около 230 тысяч в 1998 г.). Но так ли всё плохо?

С развитием технологий у человека появилась возможность за короткий срок преодолевать большие расстояния. Сегодня не нужно месяцами преодолевать трудности и опасности, чтобы достичь Америки или любого другого континента. При наличии денег и желания совершить путешествие не составит никакого труда. Люди стали более мобильны и могут более свободно выбирать географию своего проживания. Поэтому не стоит сравнивать статистику эмиграции начала 20 века и 21 века, все-таки условия, немного другие.

При этом, многие страны всегда старались привлекать иностранных высококвалифицированных специалистов, создавая у себя в стране благоприятные условия для них. Например, эмигрант из России Владимир Зворыкин в 1933 году создал первый телевизор, а Игорь Сикорский, авиаконструктор, построил в США первый в мире вертолёт (геликоптер) в 1939 году. Перед началом, во время и сразу после окончания Второй Мировой войны в США перебрались около 100 тыс. европейских учёных, среди них отец» водородной бомбы Эдвард Tеллер, один из создателей теории игр Джон фон Нейман, один из разработчиков теории цепной ядерной реакции Лео Сциллард и многие другие. Сегодня иностранные таланты продолжают играть существенную роль в различных сферах науки и бизнеса США. Человек выбирает ту страну, которая создает необходимые для него условия.

С другой стороны, существует и некая внутренняя эмиграция, когда специалисты той или иной страны становятся сотрудниками иностранных компании, но не уезжают работать за рубеж (или уезжают в командировки), а все их научные и другие достижения становятся собственностью фирмы, юридически привязанной к другому государству.

Термин “утечка мозгов” возник не в России, после Второй мировой войны его стали использовать в Великобритании для описания процесса миграции ученых и инженеров в страны Северной Америки. Как и в середине прошлого века, эта проблема существовала в 90-е годы, когда США оставалось главным полюсом притяжения для иностранных квалифицированных рабочих. Так, с начала 1990-х годов по 2000, около 900 000 высококвалифицированных специалистов, в основном ИТ-работников, из Индии, Китая, России, включая Великобританию и Германию, мигрировали в Соединенные Штаты по программе временной визы H1B. То есть, нельзя утверждать, что эта проблема свойственна только для России, в других странах она тоже существенна.

Мы можем посмотреть и в более древнюю историю, так индийские научные сочинения («сиддханты», относятся к IV—V векам н. э.), особенно, математические термины – полностью скопированы с греческого. Считается, что многие из них были написаны греками-эмигрантами, которые бежали из Александрии и Афин от Римской Империи. Многие специалисты древности бежали от разных угроз, в эпоху монгольского нашествия из Восточной Европы часть квалифицированных ремесленников были проданы в рабство или ушли в более спокойные страны.

Тоже самое произошло и во Франции, когда в 1685 году была отменена политика веротерпимости и многим протестантам пришлось сбежать в другие страны. Можно вспомнить и бегство специалистов из Германии в 30-х года 20 века, когда люди преследовались по национальному принципу.

Если возвращаться к современности, то после вступления в Европейский союз около 100 тыс. поляков отправились в Великобританию на заработки, примерно 40% имели высшее образование, эта тенденция не исчезла до сих пор, хотя и поток на сегодняшний день уменьшился.

В 2006 было опубликовано исследование миграции специалистов Международного Валютного Фонда, в рамках которого было проанализировано 90 государств, Россия тут тоже не стала ведущей страной - больше всего специалистов уезжало из Ирана. По данным исследования Organisation for Economic Cooperation and Development Великобритания испытала сильнейшую волну оттока специалистов из страны, только за 2006 год уехало 207 тыс. граждан. Уже на тот момент за границей проживало около 3 млн. людей, родившихся в Великобритании. Более 1,1 млн. из них — специалисты высокой квалификации, учителя, врачи и инженеры. На данный момент, согласно данным Evening Standart, около 65 % молодых британцев думают о том, чтобы уехать из Великобритании, а 52 % всерьез планируют переезд. Напомню, что согласно данным Вциом из России хотят уехать всего 11% - это не только молодежь, а общая цифра всех желающих.

Может показаться, что США занимает прочные позиции по благополучию и комфорта, все хотят туда уехать, но это далеко не так. В 2015 году новостной портал «Бизнес Инсайдер» признал Россию в числе лучших стран для переезда, по этому показателю мы сильно опередили США и другие европейские страны. Удивительно, но многие действительно хотят жить в нашей стране и это не только Депардье или Стивен Сигал. Ничего удивительного в этом нет, когда пишут, что из России многие уезжают почему-то умалчивают, что есть и обратная тенденция, только из Казахстана и Украины за период 1997—2008 годов в Россию прибыло около 1,5 миллиона человек. Согласно данным УФМС гражданство РФ, вид на жительство или разрешение на временное пребывание ежегодно получают порядка 700 тысяч иностранцев (данным Росстата, в 2015 году в Россию из государств СНГ приехали более 500 тысяч человек из Центральной Азии, Молдавии и Азербайджан). Это не означает, что все они остаются жить у нас, многие уезжают, но иммиграция в России сохраняется на высоком уровне. По тем же данным Росстата из 350 тысяч, почти 300 тысяч человек убыли в страны СНГ, что означает, что это были трудовые мигранты, которые в результате кризиса потеряли работу и вернулись домой.

Стоит ли утверждать, что сегодня в России существует кризис так называемой “Утечки мозгов”? Подобные заявления ничем не обоснованы, куда более печальная картина наблюдается в странах Евросоюза, откуда студенты и профессионалы стараются уезжать в США или Канаду. Это многовековая практика Соединенных Штатов, например, в середине XIX века большинство рабочих на американских текстильных производствах были иммигрантами из Англии — бывшими работниками британских текстильных мануфактур. Вашингтон умеет привлекать нужных работников в ключевые для неё сферы, но не только из России.

Если раньше люди бежали от каких-либо угроз, то в наши дни миграция из одной страны в другую это нормальный и естественный процесс, который вызван развитием транспорта и других технологий, ничего такого страшного в этом нет.

У нашей страны есть тоже программа по привлечению специалистов, она включена в общую под название "Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" (http://government.ru/news/19785/). Благодаря этой господдержки, в период с 2014 по 2015 год, в страну приехало более 100 тысяч человек, из них 40% имеют высшее образование. В 2015 году стартовал проект по переселению научных работников, к сентябрю этого же года 44 специалиста, имеющих степени докторов и кандидатов технических, медицинских и экономических наук переехали в Россию на постоянное место жительство, всего же планируется привлечь около 450 ученых и инженеров, занимающихся наиболее актуальными научными и технологическими проблемами.

Все эти разговоры про "утечку мозгов” из России ничем не подкреплены, а цифры статистики слишком часто становятся заложниками придуманных контекстов. Тенденция оттока специалистов из страны есть, но дело обстоит не так печально, как в той же Европе. Конечно, это не значит, что государству можно упокоиться и ничего не делать, ведь создавать благоприятные условия для лучших умов и квалифицированных специалистов – это важная задача во все времена, будь то Древняя Греция или современная Россия. Но, утверждать о какой-то панике и бегстве из нашей страны тоже не правильно. Видимо, кому-то выгодно раскручивать этот миф из года в год.

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