Ушел друг Солженицына и Проханова

Незаслуженно забытый при жизни, Игорь Ростиславович последние годы нес на себе клеймо «фашиста», так же как и писатель деревенщик Распутин. Его не приглашали на эфиры, где господствовали либералы, имя Шафаревича всячески замалчивалось в девяностых, а потом, вроде, и не до него было.

А ведь именно он входил в большую тройку советских мыслителей-диссидентов наряду с Александром Солженицыным и Андреем Сахаровым.

Сахаров стал иконой демократической России, непререкаемым авторитетом для старых демократов и либералов. Проспект его имени станет местом где либералы попытаются устроить реванш и прийти к власти в России.

В отличии от академика, Солженицын шел долгой дорогой через отрицание советской истории, советских смыслов и коммунистического стиля. Его звезда вспыхнула на западе и своим светом точила основы Советского Союза. Выждав чем кончится противостояние 1991-го года он вернулся в Россию, где тут же перековался в патриота.

Патриота в которого влюбилось государство, а Ельцин сделал его иконой, пастором и официальным писателем его ельцинской России. Конечно, если бы Александр Исаевич прожил чуть дольше, он пришел бы в ужас лицом чего он стал. Но вот Шафаревич…

Его ждала совершенно иная судьба: его предпочли не вспоминать, исключить из информационной повестки. Почему?

Именно он сформулировал концепцию «русофобии» как настроения, получившее власть в России после 91-года. Он обвинил демократов и либералов именно в руссофобии сознательной, ментальной, распространенной ими через телевидение, газеты и книги. Шафаревич говорил, что – осуществляется подавление и уничтожение громадного народа.

«Власть может допустить в стране развал, например, науки или станкостроительной промышленности, - говорил Шафаревич, - Но она не может допустить развала СМИ, так как они являются одной из ее опор. Так было и раньше, так дело обстоит и сейчас. Это, как говорят математики, инвариант, то есть свойство, проистекающее из самого принципа организации СМИ. И оно будет сохраняться, пока этот принцип не изменится»

Шафаревич родился 3 июня 1923 года в Житомире. В 1940 году он окончил механико-математический факультет МГУ. В 1946 году, после защиты докторской диссертации, Шафаревич начал работу в Математическом институте имени В.А.Стеклова.

Что о нём известно? И много, и немного...

Известно, что 20 июня 1958 года (в возрасте 35 лет!) он был избран членом-корреспондентом АН СССР по отделению физико-математических наук. Известно, что он был иностранным членом Национальной академии деи Линчеи (Италия), германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», членом Лондонского Королевского общества, Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук. Известен он был и в Париже: Игорь Шафаревич был почетным доктором столичного университета во Франции.

Игорь Шафаревич с Андреем Сахаровым

Политикой он тоже занялся еще в середине прошлого века: в 1955 году подписал «Письмо трехсот». В 1968 году подписал письмо 99-ти в защиту Есенина-Вольпина. В сентябре 1973 года написал открытое письмо в защиту Сахарова. Один из участников изданного по инициативе Солженицына сборника статей «Из-под глыб» (ему принадлежат три статьи). После ареста и выдворения за пределы СССР Солженицына в феврале 1974 года написал открытые письма «Арест Солженицына» и «Изгнание Солженицына».

Неистовый русский писатель Александр Проханов вспомниает Игоря Ростиславовича, как кумира патриотических вечеров. Когда он выходил на сцену и очень спокойно произносил свои формулы, зал импульсивно реагировал - вскакивал, бурно аплодировал.

«Идеи Шафаревича абсолютно актуальны и плодотворны в наше время. Многие думают, что когда он говорил о «малом» и большом» народах, речь шла о евреях и русских. Взгляды Шафаревича были гораздо шире и глубже. Сегодня мы присутствуем при агрессии гомосексуального меньшинства, которое стремительно завоевывает мир, подчиняет своему влиянию человечество. Такое ощущение, что мы накануне гомосексуальной диктатуры. Это блестяще организованное, оснащенное современными технологиями меньшинство, обладающее влиятельным лобби в политике, культуре, информационной сфере. Оно предлагает миру другой вариант существования и мир, корчась, вопя и страдая, подчиняется давлению этого «малого народа», - с пафосом говорит Проханов.

Шафаревич ушел тихо, завершив свой земной путь без крикливой обиды, просто закрыв глаза у себя в постели. Последние годы тьма сгущалась над ним: статьи академика бралась печатать разве что газета «Завтра». Его научные труды до сих пор ждут изучения потомков. Ушел писатель большого и доброго народа. Друг Солженицына и Проханова.

Далее в рубрике