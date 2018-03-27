Как умирал Мавроди

Когда мы говорим о вечных ценностях нам очень хочется произносить высокопарные слова «вера», «надежда», «любовь», разглагольствовать о добре и зле, искусстве и философии. Сергей Мавроди на пальцах (и, конечно же, бесценных акциях МММ!) доказал всем нам, что поистине вечны, неискоренимы и межнациональны алчность, глупость и страсть в легкой наживе.

Около часа ночи, 26 марта, случайный прохожий по имени Николай (имя изменено) обратил внимание на уже немолодого и очень скромно одетого человека на автобусной остановке. Мужчина вначале сидел на лавке, прижав руку к левой половине груди. Он всматривался в ту сторону, откуда должен был показаться один из последних на сегодня автобусов. Затем встал, сделал несколько шагов, словно отчаявшись дождаться, оперся о мачту освещения.

«Пьяный?» - мелькнула в голове Николая мысль. Но на пьяного пожилой человек был не похож. И лицо… это лицо было таким знакомым. «Вот только где я его видел?» — силился вспомнить Николай. Затем бросил окурок в урну и решился спросить.

— Вам плохо?

Мужчина удивленно обернулся. Его лицо, несмотря на мороз, было покрыто каплями пота. Срывающимся голосом он произнес всего два слова…

— Сердце… Слабость.

Николай достал мобильный телефон. В потемках, как лучик надежды, загорелся экран.

— Диспетчерский центр «Скорой помощи». Чем можем помочь? – раздался на том конце провода женский голос.

А еще через 10 минут мужчина лежал в тепле, в машине «Скорой Помощи». Молодая врач сосредоточено смотрела на шприц в своей руке, готовясь сделать ему укол.

Простое человеческое участие, проявленное Николаем, не позволило ему умереть на улице, у заплеванной урны, в сугробе не растаявшего снега так никогда и не наступившей в его жизни последней настоящей весны.

— Шестьдесят седьмая ГКБ нас берет! – обернулась фельдшер.

— Рядом же Боткинская?!

— А берет шестьдесят седьмая…

67-я ГКБ, конечно, больница хорошая. Но не центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева – это точно. «Скорая» промчалась по Беговой, выскочила на Хорошевскую эстакаду и теперь неслась по Звенигородке.

Больной лежал, прикрыв глаза.

— Вы меня слышите? – рука врача легла на его запястье. Пульс был неровный и замедленный.

— Да.

— Где вы находитесь, понимаете?

— Да.

— Ваша фамилия, имя, отчество, полных лет.

— Мавроди Сергей Пантелеевич, шестьдесят два года…

Услышав фамилию, ставшую еще 25 лет назад нарицательной, ему не поверили. Невозможно было представить, что легендарного основателя сломавшей жизни многих людей финансовой пирамиды вот так вот запросто могут подобрать в час ночи на остановке, а не где-нибудь у дверей собственного дома на Кипре или хотя бы за рулем роскошного автомобиля, в ста метрах от коттеджа на «Рублевке».

8 километров до улицы Саляма Адиля по ночной Москве, свободной от пробок, «Скорая» покрыла за 10 минут. Врачи 67-й больницы, среди которых, вполне возможно, были бывшие вкладчики МММ, боролись за жизнь Сергея Пантелеевича всю ночь.

Утром он умер, вполне возможно, перед смертью вспомнив, как почти 50 лет назад, мрачно глядя в глаза родителям юного Сережи, пожилой кардиолог сказал:

— У вашего мальчика комбинированный порок сердца. Боюсь, что он не дотянет до совершеннолетия.

Врач ошибался. Сережа Мавроди… этот необычайно болезненный и не перспективный с точки зрения советской медицины школьник чуть позже станет КМС (и даже чемпионом Москвы!) по самбо. Мавроди не только дотянет до совершеннолетия, но и протянет еще полвека, «натянув» поколение людей, которые после распада Советского Союза остались с ним по разные стороны баррикад.

А дело было вот как.

В 1991 году мы стали не нужны собственной стране и системе, которая приказала нам продуктивно трудиться на благо достижения идеалов совершенного иного, нежели было указанного в программе партии и правительства, но, все же, не менее «призрачно-светлого» капиталистического будущего.

Некоторые понуро побрели на родные заводы и полезли в шахты, чтобы вылезая иногда на свет Божий, округлять глаза, глядя на многократно возросшие цены в магазинах, и стучать касками по планете, требуя выплаты зарплаты.

Другие… те, чьи имена сейчас можно отыскать, перелистывая подшивку журналов «Forbes», с гипертрофированным энтузиазмом обрели себя в новой жизни. Обрели с той силой, потенциал которой позволил им в 90-е стать истинными, а не какими-то там номинальными, избранными в ходе референдума, руководителями России.

Самым невероятным, самым загадочным и, как ни парадоксально, любимым махинатором первой половины 90-х был Сергей Мавроди. Вспомним эту эпоху!

Достигший сегодня пика разрыв между бедными, получающими девять тысяч пенсии и отдающими за коммуналку семь, и богатыми слоями населения был еще острее ощутим тогда, в начале эпохи, которую впоследствии назовут лихими 90-ми.

Братва аккуратно укладывала друг друга штабелями в могилы, ставшего вдруг доступным для отбросов общества Ваганьковского кладбища. Бизнесмены расхаживали в объективе прицелов нанятых для них конкурентами киллеров и прикладывали к уху трубки, которые были обильно намазаны востребованным и поныне ядом «Новичок».

На фоне всего этого «великолепия», русский народ обреченно вздыхал, просматривая один «забугорный» сериал за другим и мечтая о совершенно другой, лучшей жизни. Веру в нее президент и правительство с реформами Гайдара вселить, по понятным причинам, не могли.

А ведь на 50 000 в феврале 1994-го, действительно, было ничего и не купить, как это было вполне справедливо озвучено в первом ролике МММ.

Модель воплощения заветной мечты о легком обогащении россиянам предложил прохиндей-романтик Сергей Пантелеевич Мавроди, создавший финансовую пирамиду «МММ».

Учителям и врачам, пенсионерам и рабочим Мавроди дарил то, что не могла подарить им ельцинская власть: надежду на персональный успех, веру в лучшее. На экране возник легендарный Леня Голубков, по профессии — экскаваторщик.

— Халявщик ты, Ленька! Оболтус и халявщик, - убеждал его старший брат Иван, шахтер из Воркуты за бутылкой водки «Столичная». – Ты забыл, чему нас отец с матерью учили? — сверкая мастями, негодовал он. — Честно работать! А ты тут бегаешь, суетишься, акции покупаешь. Халявщик!

Но Ленька, роль которого исполнил ставший звездой экрана Владимир Пермяков, смотрел на родственника гордо:

— Ты не прав, брат! Я не халявщик, брат! Я свои деньги честно зарабатываю. И вкладываю в акции, которые приносят прибыль. Ты захотел построить завод? Один ты не построишь! А если мы все вложимся, то мы построим его! Завод, который будет давать нам прибыль, кормить нас. Я не халявщик, я партнер! – с невыразимой укоризной завершал тираду он.

Спустя многие лет Пермяков будет вспоминать, что Мавроди очень нравилась эта реклама, которая, по сути, была кичевым экспромтом.

Глядя на эти шедевры, сегодня можно посмеяться над нашим смешным и нелепым прошлым, над верой в то, что, вложив свои условные три рубля непонятно во что, по сути, в бумажки, можно получить три миллиона, став едва ли не совладельцем заводов, дворцов, пароходов.

Приходило ли нам в голову, что ухватить тот вожделенный кусок пирога, на который претендовал каждый из людей, носивших деньги в офисы МММ, можно, лишь основательно облапошив тех, кто окажется в этой очереди крайним? Ведь не придумали, не изобрели еще те дрожжи, на которых до столь гигантских масштабов разрастаются пироги.

Конечно, нет! Об этом и не хотелось думать после первых «заносов» стремительно обесценивающихся рублей в «МММ-закрома», где стоимость акций быстро выросла в 127 раз.

Если общую надежду и волю американского народа в предлагаемых обстоятельствах капиталистической реальности выражала философия свободы личности и предпринимательской деятельности, то массовое сознание вчерашних детей рабочих, уязвленных падением советского строя, могла отогреть лишь совсем уж сказочная реальность. И она наступила!

Зачем открывать свое дело, стоит ли думать о собственном бизнесе, если его отожмут, а тебя убьют? Есть уникальная возможность вкладывать и получать, не делая ничего, словно Емеля на печи. И действительно! Есть ли у нас хоть одна сказка, где у героя получается в жизни все «не по щучьему веленью»? Нету. Поцеловал жабу – стал богатым и счастливым. Нашел ларец? Двое из ларца обеспечат твою жизнь. Выловил рыбку? Она все устроит. Щуку? Еще лучше! Сел на печь? Не слезай с нее, это не печь, а Lexux. Поехали-и-и!

Простодушное стремление народа к нашей альтернативной — русской! — мечте позволило Сергею Пантелеевичу по оценке экспертов получать доход в размере $50 млн в день. При мыслях о создателе МММ воображение рисовало картины его роскошной жизни, но… когда в июле цена акций вновь спустилась к символической отметке в 1000 рублей, а 4 августа 1994 года все неожиданно завершилось штурмом офиса на Варшавке, реальность оказалась другой.

Наличностью облапошенных вкладчиков забили 17 грузовиков. Она ушла в направлении, которое так никогда и не стало известным.

А затем… «стражи порядка» решили нанести визит вежливости Мавроди, который категорически отказался открывать непрошенным гостям.

Что ж! Доброму молодцу и окно дверь. Постучавшие в окошко «стражи порядка» обнаружили, что живет серый кардинал новороссийской экономической реальности в самой обыкновенной московской квартире. Ее стены были оклеены не стодолларовыми купюрами, а… бабочками. Посреди всего этого великолепия восседал сам улыбающийся Мавроди в своих феноменальных тапочках поверх носков и цветастой рубашке. Ни дать, ни взять – русский Емеля греческого розлива.

— Ура-а-а! Мавроди, мы с тобой! – скандировали собравшиеся у дома создателя финансовой пирамиды, когда его выводили. И было ясно, что народ, скорее, поверит в то, что вороватая власть наступила на горло заливистой финансовой песне, позавидовав успехам Сергея Пантелеевича, чем признает, что закопал деньги «Поле чудес» в Стране Дураков.

Фото: КП

Инерция народной поддержки Мавроди, у которого не нашли ничего, кроме бревенчатого домика и снегохода, советского телевизора «Рубин» и библиотеки на полторы тысячи томов, привела к ошеломляющим последствиям! Задержанный вскоре освободился, став народным избранником. Какое время – такие кумиры! Осенью 1994 года, став депутатом Государственной Думы он поздравил россиян на правах президента МММ – этой альтернативной реальности, в сущности, делавшей в точности то же, что делало молодое российское государство – перераспределявшей блага между богатыми и бедными.

У кого при этом дележе справедливости было больше – до сих пор не понятно.

Не явившись ни на одно заседание, Мавроди был лишен мандата спустя в год. И, поняв, что дело пахнет керосином, растворился в пространстве. Его объявили в розыск. Сначала в России, потом во всем мире. Но поиски затянулись на годы. Повторно задержат Мавроди лишь 2003-м. Все это время он будет спокойно проживать на съемной квартире в Хамовниках. Суд отправит его в места не столь отдаленные на 4,5 года, освободив (с учетом времени, проведенного в СИЗО) уже через несколько месяцев.

Он выйдет и создаст еще не одну финансовую пирамиду, доказав на деле, а не на словах, что идеи мгновенного и ничем не обоснованного обогащения живут в Белоруссии, где ему не дали развернуться, странах Африки и вообще по всему миру.

Ушлый Пантелеевич, мир его праху, таки сумел поиметь навар с доверившихся ему жителей ЮАР, Уганды, Конго и других стран, на которых произвела неизгладимое впечатление реклама, обещавшая 30% с каждого вложенного доллара. Разумеется не в год. В месяц. Бедненько? Мы получали по 50%. Патриотизм на лицо!

Возможно ли сегодня представить себе очереди за акциями МММ? Какой абсурд! Конечно же, нет. Мы – люди ученые. Развитие технологий позволяет нам никуда не ходить, а открыть кошелек с магическим образом растущими в цене биткоинами онлайн, и перечислять туда всю зарплату.

Кстати, депутат Госдумы Дмитрий Митрофанов, общавшийся с Сергеем Мавроди лично, говорил о том, что последний вынашивал идею о создании цифровой валюты еще на заре интернета – в 90-е! Его опередили.

Ну, что, россияне? Воздадим дань памяти Мавроди и – айда?

Мог бы Мавроди.

Но он умер.

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