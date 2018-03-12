Умер Олег Табаков

Он был из тех актеров, которые воспитаны на известном далеко не каждому театральном принципе: «Причиной неявки артиста на спектакль может быть только смерть». Осенью, невзирая на плохое самочувствие», Олег Павлович выходил на сцену, стремясь отдать этот долг зрителю, приобретшему билеты, всеми правдами и неправдами.

Он превозмогал боль, о которой так и не рассказал никому. Может быть, только врачам. Они делали ему до спектакля и в антракте обезболивающие уколы. Порой начало немного задерживали. И все, кто пришел целенаправленно «на Табакова», ждали, затаив дыхание: «Придет? Или нет?».

Но когда 82-летний артист все же появлялся на сцене, набитый до отказа зрительный зал взрывался аплодисментами.

Свои последние спектакли Олег Павлович играл в кресле. Он больше не мог стоять на сцене. Не мог идти. Ему требовалась помощь для того, чтобы выйти на подмостки, услышать, как затихает гул зрительного зала и наступает полная тишина. Затем блистательно (пускай, сидя, да хоть бы и лежа – аудитория все равно бы рукоплескала!) отыграть свою роль, а затем, превозмогая эту проклятую боль, дойти до автомобиля… Со стороны казалось, что Олег Табаков хочет умереть на сцене – там, где прошла его жизнь.

В дни его последней осени каждый шаг становился испытанием. Однажды прямо на пороге театра Олег Павлович пошатнулся и едва не упал. Его подхватили сопровождающие. На лице актера возникла удивленная растерянность, сменившаяся досадой. Блистательный мастер сцены не ожидал, что по завершении этого последнего (или как говорят актеры – «крайнего») спектакля его ноги словно откажутся уходить из храма Мельпомены, где прошла его творческая жизнь.

Мы так и не решились попросить у него в тот раз автограф, понимая, как ему тяжело. Бесконечно тяжело.

Фото: Олег Табаков. Октябрь 2017. Последний выход из театра.

Зритель был благодарен Олегу Табакову за этот нечеловеческий героизм, за талант, который не иссяк с годами. И когда появились кошмарные сообщения о госпитализации актера, мы искренне желали ему здоровья и возвращения, а еще долголетия!

— Я болен, - сухо отвечал на звонки Олег Павлович, а затем раздавались гудки... Он не пытался играть роль «умирающего бодрячка», потому что предпочитал быть честным с людьми и со своим зрителем.

Врачи ставили диагнозы. Один страшнее другого! Сначала — воспаление легких, затем — тяжелейший сепсис, причиной которого, как сообщалось, стали зубные импланты.

«Как же так?! Уж кто-кто, а Олег Табаков, подаривший зрителю столько ролей, мог бы претендовать на лучшее в стране и за ее пределами лечение!» - появлялись гневные сообщения в комментариях к статьям. Хотя были и злые языки, глумливо намекавшие о том, что, дескать, «пора и честь знать».

Что ж, у актера, славящегося своим непростым характером, как у любого творческого человека и руководителя главнейшей драматической сцены в стране, безусловно, были не только почитатели, но и «доброжелатели». И было их немало.

«Я долгожитель и производитель!» - улыбался прожитым годам и наступающей вслед за ними неизбежности Олег Табаков. И ни разу не лгал. Ведь он родился в 1935-м, в семье врачей, которая была бесконечно далека от театрального творчества.

Саратовский паренек вынес все тяготы закалившей его на долгие годы войны, окончил Школу-студию МХАТ и прожил удивительно счастливую и бесконечно разнообразную творческую жизнь, в которой ему с одинаковым успехом удавалось блестяще играть и роль наивного Сережки в «Чистом небе»…

Кадр из фильма «Чистое небо»

и стремительно-восторженного Николая Ростова в «Войне и Мире»…

Кадр из фильма «Война и мир»

и ревниво-напыщенного Людовика в «Трех мушкетерах»…

Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

и уморительно-смешного владельца «салуна» в «Человеке с бульвара Капуцинов» с его пророческой репликой: «Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все».

Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

А чопорная мисс Эндрю — олицетворение домашней тирании?..

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свиданья!»

А утонченный Шеленберг из «Семнадцати мгновений весны»?..

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Кстати, в первом советском сериале Олегу Павловичу удалось воплотить настолько обаятельный образ врага, что родственники легендарного нациста, избежавшего Нюрнбергского процесса и умершего своей смертью после войны, присылали благодарственные письма на «Мосфильм», отмечая, что – сам не зная того! – актер в деталях воплотил подлинный образ «дяди Вальтера».

Поколения детей любили и будут любить голос Олега Павловича, озвучившего Кота Матроскина.

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Так верилось, что наступит лето, и мы отметим его 83-й день рождения, еще раз насладившись игрой Мастера в одной из новых работ.

Как жаль, что этого уже никогда не будет. Но каждая из ролей Олега Табакова — шедевр, остающийся в наших сердцах.

Интернет-издание «Русская Планета» приносит самые искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова.

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