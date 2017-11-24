Умер Николай Годовиков. «Актер-рецидивист»

Любимые всеми нами актеры нередко попадают в приключения, благодаря которым их судьбы являются еще более драматичными, чем у их героев.

Вчера в своей квартире был найден мертвым человек, который вошел в историю советского кино слету! Фразой: «Гюльчатай, открой личико», адресованной одной из жен грозного Абдуллы, Николай Годовиков завоевал симпатии зрителей, которые и сегодня с удовольствием пересматривают картину 1970 года «Белое солнце пустыни».

Увидеть «личико» симпатичной турчанки Петрухе так и не удалось. Под паранджой скрывался грозный муж, заколовший юного красноармейца штыком от винтовки.

Жизнь человека, воплотившего один из лучших трагикомичных образов нашего кино, была полна драматических перипетий. Мало кто знает, что Николай Львович трижды бывал в «местах не столь отдаленных». В своих интервью он – великолепный рассказчик! – часто делился воспоминаниями об одной сыгранной роли и нескольких отсидках, которые «проторили» актеру Годовикову очень кривую дорожку, так и не выпрямившуюся до конца.

Родился Николай в первый день 1950 года в ленинградской рабочей семье. Его папа был простым электриком, а мама днями пропадала на заводе. Удивительно ли, что в таких предлагаемых обстоятельствах ребенка «воспитывали» извилистые питерские улочки и подворотни, стены которых отирали ребята не самого лучшего воспитания?

Колю быстро научили курить, а когда он чуть-чуть подрос «друзья» угостили спиртным. Дома без конца пилила мама, но повлиять на ребенка и подростка, вкусившего «запретный плод», не могла. По настоянию родителей Коля, уже состоявший на учете в детской комнате милиции, после 8 класса пошел доучиваться в физико-математический техникум.

В кино из милиции…

В один прекрасный день Коля и его дружки собирались, «интереса ради», сходить на пробы. Заглянув по пути в магазин, «молодой талант» увидел, что продавщицы нет на месте, и решил «испытать удачу»: один из лежавших на прилавке лотерейных билетов перекочевал в его карман, что не ускользнуло от внимания окружающих.

— Дяденька милиционер, - практически рыдал подросток в отделении. – Я больше не буду.

— Все вы так говорите, - буркнул в ответ неулыбчивый «страж порядка», заполняя протокол. – А потом Сберкассы на Невском грабите.

— Това-а-арищ старший лейтенант, - продолжал Коля растирать натуральные слезы по лицу. – Я не нарочно… Так получилось…

— Тамбовский волк тебе «товарищ старший лейтенант». У тебя приводы были? Были! Окажешься в детской колонии – там тебя научат уму разуму.

—Мне нельзя в колонию, мне на съемки пора…

— На какие съемки? – оторвался на секунду от протокола милиционер, удивленно посмотрев на Годовикова.

— Я в кино сниматься буду…

И парнишка не соврал. С легкой руки разжалобленного участкового, который доставил его на съемочную площадку, «воришка» оказался одним из актеров легендарного фильма о детях с трудной судьбой. Назывался он «Республика ШКИД». Кольке Годовикову досталась не одна, а сразу две маленьких роли – «шкидовца» и беспризорника. С ними он справился блестяще.

Кадры из фильма «Республика ШКИД»

Помните ли вы фильм «Женя, Женечка и Катюша», главную роль в котором сыграл Олег Даль? Пересматривая эту картину, можно увидеть и Николая Годовикова. Этот эпизод едва не стоил молодому актеру жизни! Во время дубля, когда давали пулеметную очередь, с шеста сорвался запал, ударивший молодому парню в ногу и чуть не сделавший его инвалидом. Обошлось!

Но, конечно же, самой известной ролью Николая Львовича стал полюбившийся зрителю Петруха из фильма «Белое солнце пустыни». Так уж случилось, что в момент съемок Годовиков — в самый первый раз! — едва не совершил свое «обратное путешествие» — с киносъемочной площадки в тюрьму.

Пропало оборудование. Стоило оно даже по тем временам бешеные деньги! Подозрение пало на Петруху, криминальный «шлейф» которого тянулся за ним хвостом. Но как-то всё… «рассосалось».

Никто не заставлял Годовикова надевать кирзовые сапоги. Он решил это сделать сам, как только отснялся в «Белом солнце…». Премьеру смотрел уже в армии, вместе со своими однополчанами, «угоравшими» от смешных моментов и грустившими, когда Петруху убивал злой басмач.

А в это время, режиссеры, «влюбившиеся» в образ невинно убиенного паренька, слали в войсковую часть «эшелоны» писем с приглашениями. Обо всем этом сам рядовой Годовиков не знал: приглашения пылились в нижнем ящике стола у начштаба, который широко улыбнулся после дембеля Николаю, протягивая стопку уже пожелтевших от времени конвертов:

- На, актер, иди, снимайся!

Николай повернулся кругом и молча вышел шагом марш.

Демобилизовавшись, он женился на девушке, которая была старше него на 4 года. Приглашений из кино больше не поступало, и «Петруха» брался за любую черную работу, которая подворачивалась под руку. Грузил, слесарил, даже фрукты варил на одной из ленинградских кондитерских фабрик.

Семейная жизнь, как говорят, не сложилась, наступила полоса скитаний по питерским коммуналкам, не стало работы. Когда ее не было целых 4 месяца «подоспел» первый срок. Впервые Годовиков был осужден по знаменитой 209-й статье УК РСФСР – «Тунеядство».

Артист рассказывал, что срок ему «подсуетил» участковый, который позарился на его 25-метровую комнату. Милиционер жил со своей семьей в куда более скромных условиях и даже не скрывал от Николая, что хочет заполучить его жилплощадь.

Сегодня купить регистрацию можно в каждом переходе. В советские времена все было иначе: вернувшийся из мест лишения свободы человек не имел права прописаться по старому адресу в течение трех лет.

Годовиков уехал в город Приозерск, где трудоустроился на целлюлозно-бумажную фабрику.

Смерть всегда была рядом. Годовиков признавался, что любил «гульнуть». И однажды некий питерский «кабальеро», приревновав артиста к одной из его пассий, разбил о голову Годовикова бутылку, вогнав образовавшуюся «розочку» в его грудь.

Ранение было из разряда тяжелейших. Поразить легкие и сердце человека можно лишь «умеючи», но Николай выжил. Вот только трудоустроиться после этого было не так-то просто.

Молодого парня не долечили. Раны гноились. Из швов торчали нитки. Ну, кто такого возьмет? Безденежье, безработица, подорванное здоровье привели его в тюрьму второй раз. Теперь уже за реальное преступление, на которое от безысходности и отчаяния решаются не только матерые воры, но те, кого жизнь загнала в нелепую ловушку.

Вместе с подельниками Николай Львович «бомбил» квартиры богатых людей, за что снискал себе «славу», пусть не актера, но хоть Робина Гуда! На актерскую биографию Годовикова во Владимирской колонии строгого режима никто не обращал внимания. Он и не кичился прошлым. Да и помнил ли о нем, находясь в окружении, мягко говоря, «специфического контингента»?

Впрочем, для реализации актерских способностей нашлось место даже здесь. Заключенные с удовольствием наблюдали за выступлениями «звездного сокамерника» в тюремном клубе… А там и 2,5 года, запрошенные добрым прокурором, истекли.

Самая серьезная попытка вернуться в профессию состоялась только в перестроечном 1987 году, когда пошатнулись устои и на человека с судимостями стали смотреть чуть-чуть иначе. Какой актер не мечтает стать режиссером? Годовиков попробовал сделать это, поступив в Ленинградский Культпросвет, однако… на горизонте «маячил» его третий срок.

То была великая эпоха перемен. И, оказавшись в тюрьме в третий раз, Годовиков вышел на свободу в совершенно другой стране. Кино переживало «черт знает какой период». На экраны хлынул поток кооперативных фильмов. Но постаревшего, хоть и любимого все еще зрителями актера, не звали и туда.

Обрастая семьями и детьми, встречаясь и прощаясь, Годовиков строил питерское метро, как всегда, не чураясь любой подработки.

В 1997 году, когда Николаю Львовичу было уже 47, в его квартире раздался звонок:

— Не хотите сыграть роль бомжа? – прозвучал вопрос ассистента режиссера, и сердце, предвкушавшее «Камера! Мотор!», забилось сильнее.

Ну, а кого могли предложить уже немолодому, потрепанному жизнью и основательно уставшему человеку после такого «перерыва» в профессии? Ясное дело – не Гамлета.

Фото из т/с «Улицы разбитых фонарей»

Так начнется это странное возвращение Николая Годовикова в совершенно другое кино. Он будет нуждаться и, время от времени, радоваться новым предложениям сыграть малюсенькие роли бомжей и путевых отходников, присяжных и докторов, комендантов и… даже следователей! Вот только в большинстве случаев имен у этих героев не будет.

Недаром говорят: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Мало кто знает продолжение этой фразы: «Ибо воды в ней всегда разные».

Когда была опубликована новость о смерти Николая Годовикова, многие не поверили. Не поверили в то, что актер, исчезнувший куда-то с экранов, до сих пор был жив. Настолько незаметной и тихой была в последние годы его жизнь. И личная. И кинематографическая.

На пенсию, которую отмерило государство Николаю Годовикову, достойно жить было, конечно же, нельзя. Лишь доживать век в одной квартире с собакой, радуясь визитам дочери и внуков, которые любили и не забывали отца и деда.

Вчера утром ему стало плохо. Но «Скорую помощь» Николай Львович вызывать не стал. Может быть, понял: всё…

Около 15.00 его пришел навестить зять. Скулила собака в зловещей тишине.

Замечательный актер с очень непростой судьбой уже не дышал. По предварительным данным смерть наступила в результате болезни, которую в последнее время принято называть «звездной». Слишком уж часто уносит онкология жизни любимых нами артистов. Трое из них ушли в этом ноябре. Самом смертельном и зловещем месяце 2017 года. Такая жизнь.

А ты говоришь: «Павлины».

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