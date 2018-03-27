Умение жить «экологично»

Компания мирового производителя косметики ручной работы Lush широко известна своими инициативами в борьбе за сохранение окружающей среды и защитой прав животных.

По мнению владельца компании ЛАШ РАША Дмитрия Азарова, - забота об экологии - это привилегия развитого и состоятельного общества. У нас же, в силу того, что экономика испытывает сложности, люди уделяют этому меньше внимания.

С 2017 года компания решила частично отказаться от упаковки своей рождественской коллекции с целью привлечь внимание людей к проблемам утилизации и переработки мусора. Тогда они специально заострили внимание на линейке «голых» продуктов, назвав это «рождественскими чудесами».

«Можно сказать, что мы боремся за экологию и за чистоту во всем мире. Ведь в день уничтожаются миллионы деревьев! В мировых масштабах производство и утилизация красивых оберток уже приводит планету к экологической катастрофе.

Мы - социально ориентированная компания, и это, если угодно, наша глобальная ориентация, которой мы гордимся. Поэтому мы будем только рады, если идею продавать товар без упаковки будут реализовывать и другие компании…», - добавил Дмитрий.

«В целом, реакция общества на проблемы сохранения окружающей среды, на мой взгляд, пока еще слабовата.

В той же Германии, например, забота о лесе возведена на уровень национальной идеи. Существует серьезная господдержка, экологическая полиция, люди получают хорошие зарплаты. Вплоть до того, что работают целые следственные отделы, которые по оставленному в лесу мусору находят виновных и привлекают к ответственности»

Дмитрий Азаров отмечает, что их компания живет по общемировому «лашевскому календарю», - поэтому у них каждый год - год экологии.

В компании действует специальный фонд - SLush фонд, работающий во всем мире. В первую очередь, он поддерживает поставщиков растительных ингредиентов, которые должны соблюдать все экологические и, что важно, этические нормы:

«Это нормально, когда каждый человек думает об экологии в каждом своем действии, начиная с того, что элементарно выключает за собой свет и воду.

В странах с высоким экологическим сознанием, - скажем, в Швеции, еще в 90 годы было запрещено прогревать машину, поскольку это загрязняет воздух. Вот вам пример настоящего «экологичного отношения» Возможно ли в России что-то подобное? Думаю, да»

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