Украинский шлях

Калейдоскопический фон Украины последнего времени: убийство в Донецке легендарного Моторолы; факельное шествие неонацистов в Киеве по случаю годовщины создания УПА; драка священников греко-католической церкви в ночном клубе.

Есть стойкое ощущение трагического конца. Еще немного и взрывная масса накопленной и разнополярной людской энергии взорвется. Как критичная изотопная масса в чернобыльском реакторе! В мозгу сверкнуло: где рванет-то?

Нештатная ситуация может мигом нарисоваться в любой части Незалежной. У людей накипело, а энергия имеет свойство выбрасываться наружу. И мало не покажется!

Логика направляет мысли на Юго-Восток, в самопровозглашенные республики. На Донбассе торжественно, при огромном многолюдстве похоронили народного героя, командира легендарного подразделения – батальона «Спарта» Арсения Павлова, более известного под псевдонимом «Моторола». Донбасс скорбит.

В результате террористического акта погиб один из тех, кто отстаивал независимость Донецкой народной республики с самого начала, право проживающих здесь людей говорить на родном языке и иметь собственное мнение. Моторола – один из символов Русской Весны, которая всколыхнула души русских людей, зажгла луч надежды на обновление, на кристаллизацию в монолит единой нации.

Но весна как-то быстро прошла и чаяния людей поугасли, взоры потускнели. Хочется верить, временно. Она…Звезда пленительного счастья, как писал поэт, еще взойдет! С поправкой на сегодняшний день, Звезда Единства! И не на обломках «как бы государства», а в истории новой, великой страны напишут имена ее героев, таких как Моторола!

Донбасс – горячая точка на территории формально, по международным канонам, единой страны Украины. Пока. Жовто-блакитное платье может порваться в неожиданном месте. Например, на Западе. В пик донбассовских баталий в 2014-м и 2015-м именно на Западной Украине нежданно-негаданно проявился сепаратизм.

Западенцы не очень громко, но все ж отчетливо заговорили об особом статусе Галичины, по сути, потребовав автономии. О том же давно мечтают русины, составляющие большинство населения Закарпатья. Галичане сравнительно недавно включены в состав «украинского народа». Субэтнос, веками формировавшийся в отрыве от остальных украинцев.

Менталитет его разительно отличается от менталитета жителей Восточной Украины. Сами украинцы до майданных событий обижались на галичан, кои их считали недостаточно «чистыми».

Главную роль в том, сохранится Украина как единое государство или нет, сыграет экономика. В конце 80-х и начале 90-х идеологи незалежности пытались обосновать тезис: Украина кормит Союз! Республика будто бы давала союзному государству гораздо больше, чем получала. Прошедшие четверть века, постсоветские реалии, словно лучи Солнца, разгоняющие с восходом тьму ночи, опровергли иллюзии самостийности. На Украине в советское время создали развитую промышленную и сельскохозяйственную базу.

Нередко строили предприятия в ущерб освоению территорий в Российской Федерации. К примеру, ДнепроГЭС и КРАЗ - «перенесенные» проекты из России на Украину. Автомобильный завод планировали поначалу в Ярославской области, а ГЭС хотели поставить на Волге. Украина в советский период в каком-то смысле процветала, получая сырье из России за копейки, а рынком сбыта ее продукции был весь Советский Союз.

Правящий в Киеве режим рвется в Европу. Что ждет украинцев там? Какую продукцию собрались они поставлять чванливым европейцам? Сало? Вареники? А может, горилку? О том всерьез не задумываются. Главная задача: насолить России, а отнюдь не экономические интересы территории под названием Ридна Украйна!

Идеология открыто довлеет над экономикой. Режим позиционирует Украину как форпост западного мира на границе с клятыми москалями. Многие украинцы, запав на печеньки в красочной заокеанской обертке, с аппетитом сжевали лукаво состряпанную из дурмана начинку. Вкус недопоняли, не раскусили обманку.

На радостях от брошенного на них снисходительного взгляда заезжей долларовой тетушки. Запамятовали о героическом прошлом, об общих сражениях и победах славян восточных, единого, вполне реального народа по имени Русь!

Киевский режим кормит население на первый, не очень вдумчивый взгляд, кайфовыми, но, в сущности, первоапрельскими идеями. Умы хлопцев и дивчин майданных повернуты на «тысячелетние» этномифы, кои, словно градусы, рассудок туманят. Действия же власти прозаично приземлены.

Новые гетманы под шумок о «внешней угрозе» распродают страну с ее уникальными еще со скифских времен черноземами. Рано или поздно, народ очнется от наркотического зелья в виде идей Шухевича-Бандеры и, взглянув, суровой правде в глаза, выберет свой путь. Но это будет другая Украина. В каких границах, при каком населении, с какой экономикой, один Бог ведает!

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