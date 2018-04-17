Учиться иногда и поздно

В Госдуме задумались над возвращением советской системы распределения выпускников после окончания ВУЗа. А еще предложили ограничить право граждан РФ на получение бесплатного высшего образования: получить диплом не удастся, если вы живете не только в России или вам больше 30 лет. Если первая инициатива может быть полезна, то из-за второй к авторам законопроекта имеется ряд серьезных вопросов.

Автором поправок в закон об образовании, внесенных на рассмотрение в Госдуму накануне, стал представитель «Единой России» депутат Сергей Вострецов. Суть предложения заключается в том, чтобы ограничить возраст абитуриентов, претендующих на получение гарантированного Конституцией бесплатного высшего образования. Основной закон страны гарантирует каждому гражданину Российской Федерации право на получение бесплатного высшего образования – правда, всего один раз: за вторым дипломом – исключительно платно. Депутат предлагает ввести возрастной ценз – не старше 30 лет. Также в законопроекте предлагается ограничить возможность получить диплом бесплатно территорией проживания: будущий студент должен проживать в России.

Еще депутат предложил обязать выпускников, получивших диплом за счет бюджета, проработать по своей специальности на благо государства. Точнее, в организации, в уставном капитале которой доля государства (будь то федеральный орган, субъект РФ или муниципалитет) составляет не менее 50%. Сроки повинности разные, в зависимости от программы обучения: не менее 4 лет по программе бакалавриата, не менее 5 – для специалитета, а если выпускник закончил магистратуру – то 6 лет. В случае, если выпускник не желает работать в госучреждении после окончания ВУЗа, он будет обязан возместить в федеральный бюджет в полной мере все расходы на свое обучение.

Предлагается также формировать потребность в тех или иных специальностях на государственном уровне – через Министерство образования и науки РФ с учетом необходимости для каждого субъекта России. Регионы будут обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства граждан, которые обучались за счет российского бюджета.

Как поясняет сам автор законопроекта, сегодняшние выпускники испытывают целый ряд трудностей после окончания обучения в ВУЗе. Многие вообще не могут устроиться по выбранной специальности – причем на протяжении нескольких лет. Больше половины не могут найти работу из-за отсутствия опыта, остальных не устраивает слишком низкая зарплата либо отсутствие подходящих рабочих мест, вплоть до того, что их может не быть вовсе.

Следовательно, вернув в некотором виде аналог советской системы распределения, выпускники получат главное: гарантированный опыт работы. Который поможет им найти подходящее место работы в дальнейшем. «Сотрудничество работодателей и вузов необходимо, чтобы сократить безработицу среди выпускников. Организации должны подавать заявки по своей отрасли на тех специалистов, которые им необходимы, обеспечивать студентам производственную практику по обучаемой специальности, а взамен, получать высококвалифицированных специалистов. Так как, гражданин знающий, что после окончания ВУЗа будет трудоустроен, начнет стремиться стать высококвалифицированным специалистом и будет в этом заинтересован», - добавил Вострецов в пояснительной записке к законопроекту.

Идея-то хорошая, да вот возрастной ценз депутат решил ввести зря. 30 лет, по современным меркам – это, можно сказать, молодежь. Многие выпускники школ предпочитают сразу пойти работать, ведь далеко не все рабочие места требуют наличия диплома. И речь не только о рабочих специальностях либо о низкоквалифицированном труде. Программирование, дизайн, фоторедактура и даже журналистика – все эти специальности зачастую проще осваивать в процессе работы, а обучение в ВУЗе порой не дает нужной практики. За дипломом же можно отправиться и попозже – в сознательном возрасте учиться намного интереснее, такие студенты более ответственно подходят к учебе.

Часто можно слышать всевозможные предложения по улучшению качества российской системы высшего образования. Те, что звучат с либерального фланга вообще предлагают сделать высшее образование доступным лишь для узкого круга лиц, остальным, мол, диплом не нужен – рабочих специальностей в стране навалом, а народ массово стоит в очереди за корочками юристов. Действительно, некий дисбаланс между тем, на кого идут учиться бывшие школьники и тем, кто реально нужен стране, присутствует, и его необходимо устранить. Только не через превращение высшего образования в недоступную широким массам услугу (гарантированную Конституцией, к слову). А через возрождение еще одной системы с советских времен – качественное профессиональное образование.

На сегодняшний день аббревиатурой ПТУ пугают любящих погулять подростков, которые недостаточно усердно грызут гранит науки. А ведь полноценно работающая система профтехобразования могла бы не только дать экономике нужные рабочие руки, но и поднять престиж рабочих профессий. Тем более, что современный рабочий – это не двоечник, машущий лопатой или дергающий рубильник станка. Современное рабочее оборудование сложное, требует многих знаний и хорошей квалификации, которую можно получить не только в стенах ВУЗов. Система профтехобразования находится в глубоком кризисе, по сути, в руинах с самого момента распада СССР. Знаете, какой средний возраст рабочих в России? Около 50 лет! По Москве так и вовсе 60. Правда, загонять в ПТУ молодежь путем разного рода ограничений на получение высшего образования – ошибочный путь.

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