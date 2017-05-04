Как убивали Наталью Вавилину

Девять дней тому назад, 26 апреля, за минуту до смерти, Наталья Вавилина вышла из машины у подъезда своего дома по Алтуфьевскому шоссе, коротко простившись с личным водителем. Через несколько часов, уже после того, как всё будет кончено, Игнат (имя изменено по просьбе источника в следственном комитете) расскажет полицейским, что заметил, как изменилось поведение Натальи в последние дни ее жизни. Удрученность, подавленность женщины, которая практически не занималась уголовной практикой, предпочитая отстаивать интересы своих клиентов в гражданских процессах, бросились в глаза не только ему, но и матери, а также дочери Вавилиной, с которыми убитая проживала в благоустроенной квартире на севере Москвы.

Водитель профессиональным телохранителем не был. Он вообще не исполнял охранные функции, лишь изредка провожая Наталью до дверей квартиры, когда было нужно поднести пакеты. Если бы совладельца адвокатского бюро, зарегистрированного в одном из особняков на Арбате, сопровождал — хотя бы! — водитель-охранник, не говоря уже о «личнике» (персональном телохранителе), он обязательно обратил бы вниманием на тот момент, который запечатлела камера наблюдения, «стреляющая» на вход в подъезд. Мужчина ростом немного выше среднего, в бейсболке и солнцезащитных очках, придержал дверь, которая не успела закрыться за Натальей и, опустив голову, вошел вслед за ней.

Не обратив ни малейшего внимания ни на этот факт, ни на стоящий у подъезда «Ниссан», номера которого наглухо были заляпаны грязью, водитель уехал. А Наталья?

В просторном тамбуре ей предстояло сделать примерно 7 шагов и миновать 5 ступеней, ведущих к лифту. Вошедший вслед за ней убийца (обойдемся без набившего оскомину слова «киллер») опустил руку под куртку и сжал рукоять пистолета: цель была на линии огня, но неожиданно слева, из небольшой рекреации, раздался задорный смех мальчишек. В подъезде играли соседские ребята, один из которых, увидев соседку, расплылся в улыбке: «Здрасьте!». Наталья ответила кивком головы и стала подниматься по лестнице к лифту.

Интересный факт: камеры, которые были также и в подъезде, могли бы запечатлеть этот момент, но убийца (либо его «ассистент»), побывал здесь накануне, предусмотрительно залив их краской. Но вот мальчишки! Убийство одного человека, пускай женщины, пускай с отягчающими - по заказу, это 15-20 лет тюремного заключения. А ликвидация вдобавок двух несовершеннолетних свидетелей, которым вздумалось поиграть в подъезде в этот совсем не поздний вечер, когда на улице было еще светло, — пожизненное, даже при очень добром прокуроре.

Именно поэтому, едва бросив взгляд на не заметивших его ребят, убийца быстро «переиграл» ситуацию. Стрелять в лифте? Этого не станет делать даже идиот. Во-первых, рикошет, при всем желании, исключить нельзя. Во-вторых, застрять между этажами вместе с жертвой, блокировавшей бы движение лифта вверх в момент падения на пол… Всё очевидно.

Но нельзя было и подниматься вместе с Натальей на 11-й этаж, где ей могли совершенно случайно распахнуть двери пожилая мать или дочь. Вместо одной женщины, при неудачном стечении обстоятельств, пришлось бы расправиться с двумя, если не с тремя. И убийца решил сымпровизировать на ходу.

Скорей всего, бросив взгляд на странного человека, который в этот совсем не солнечный день надел кепку и (!) солнцезащитные очки, Наталья увидела, как нарочито равнодушно он поглядывает на электронные цифры табло, спускавшегося вниз лифта: 10, 9, 8, 7. Дрогнуло ли внутри? Этого мы уже не узнаем. Обратный отсчет завершился. Он вошел вслед за ней.

- Вам какой? – быть может, спросила она.

- Десятый, - вполне возможно ответил убийца.

Если бы преступнику не повезло в этот день «хронически», и на 10-м были пассажиры, наверняка, от затеи пришлось бы отказаться, но… двери открылись и, мгновенно оценив обстановку (долгожданная безлюдность!), убийца схватил Наталью и, преодолев слабое сопротивление, (угрожая оружием, так как соседи слышали только хлопки, но не крики) выволок ее из лифта. И лишь затем произвел два выстрела.

Выполнив заказ, он спустился вниз, спокойно вышел из подъезда, сел в машину и уехал. Вернись Наталья домой хоть немножечко раньше, вполне возможно совершению преступления помешало бы присутствие участкового полицейского, который приблизительно в это же время (с 19 до 20) «профилактировал» проблемного подростка в этом же доме, на этом же злосчастном 10-м этаже.

Кому было выгодно убийство 40-летней женщины, произошедшее на Алтушке? Возможно, ответ на вопрос дадут профессионалы. Не исключено, что будет задержан исполнитель. Кто знает! Вдруг случится чудо, и будут найдены заказчики. Но Наталью не вернешь. Однако у каждого, кто не верит в сказку о том, что «лихие 90-е безвозвратно канули в Лету», возникает вопрос: «Как уберечь себя от рук преступника?». Ведь для того, чтобы стать жертвой заказа, необязательно быть Джоном Фицджеральдом Кеннеди, попавшим в капкан заговора правящих теневых кругов.

Вспоминая свою более чем скромную биографию журналиста и киносценариста, я могу даже навскидку припомнить ситуации, когда мне и моей семье угрожали физической расправой.

Как-то раз во время работы в одной из «банановых» республик бывшего союза, властям не понравились мои заметки, критикующие работу вышедших за грань закона правоохранителей. В другой раз «встречей с прекрасным» угрожал продюсер, укравший у меня сценарий 24-серийного телесериала и впоследствии терпеливо разъяснявший, что будет со мной и моей семьей, если я не откажусь от претензий на авторство.

Так есть! В одночасье, мы можем перестать устраивать друзей, родных, партнеров по бизнесу. Не обидевшие в жизни и мухи прохожие могут стать жертвами уличных хулиганов, грабителей, гостей столицы, давно чувствующих себя хозяевами, которым не понравился наш взгляд, очки, одежда, манера говорить.

«Как быть?» — спрашиваем мы друг у друга, понимая, что приставить к каждому гражданину полицейского, к счастью, не выйдет. «Что делать?» — есть ли ответ на этот извечный русский вопрос?

Для того чтобы отправлять всех в нокаут, необходимо быть Чаком Норрисом. Но для того чтобы в минуты опасности существенно уменьшить шансы «охотников» или любителей легкой добычи расправиться с нами или завладеть нашим имуществом, по мнению экспертов, нужно выполнять ряд нехитрых правил.

Итак! Прежде всего, анализируйте и контролируйте положение вещей всегда и везде. Речь идет не только о перемещении на улице, в транспорте, в темном переулке, традиционно открытом подъезде, но и о здравой оценке ваших дел. Освойте элементарное «прогнозирование» ситуации, оцените систему координат и конфликтов, которые время от времени возникают у каждого члена не всегда благожелательно настроенного по отношению к нам микросоциума.

Как правило, если речь заходит о банальном ограблении или уличной краже, прежде чем перейти к «решительным действиям», преступник оценивает внешний вид жертвы. Наша одежда, обувь, аксессуары, наличные суммы денег, засвечиваемые в магазине или при расчете за билет в электричке, находятся под постоянным «присмотром» сторонних лиц. Ради достижения своей цели они пойдут на многое.

Бодрствуйте! Бдите! Наушники от плейера в ушах на людной улице и выход на «тета-уровень» в вагоне метро – далеко не лучшее решение. Наблюдайте за людьми, которые вас окружают, прислушивайтесь к своему «шестому чувству». Просчитывайте ходы. Опережайте злоумышленника хотя бы на 1 шаг.

Незамедлительно выходите из вагона метро или салона наземного транспорта, если что-то показалось вам подозрительным, или интуитивно вы перестали ощущать себя в безопасности. Внезапно возникший внутренний дискомфорт, похожий на страх – не обязательно признак невроза. Так может работать интуиция. Не носите все деньги в одном кошельке, забросив рюкзак или сумку за плечо или вовсе – на спину, а лучше – не носите большие суммы денег вовсе. Мы живем в век технологий, когда пластиковая карточка или мобильный телефон являются куда более безопасным платежным средством, чем «бабушкин» кошелек с добросовестно снятой «под ноль» зарплатой или вкладом в ридикюле.

Почуяв неладное, заметив слежку, не паникуйте, старайтесь понять: оказались ли вы в объективе внимания случайных преступников, представляете интерес для специальных служб, находитесь в поле зрения профессионала, которому поручено ваше физическое устранение. В экстренной ситуации найти защиту у стражей порядка, дежурных, охранников различных маркетов и учреждений и даже случайных прохожих можно далеко не всегда. Но ваши шансы на выживаемость увеличиваются в разы, если потенциальный нападающий «понял, что вы поняли» его намерения и взываете к общественности.

Соблюдайте правила безопасности, находясь в квартире. Посмотрите в глазок не только, когда кто-то пришел и настойчиво звонит в дверь, но и когда намереваетесь покинуть пределы своей квартиры. Вас могут ожидать на лестничной площадке. Запомнившийся мне на всю жизнь боец «Альфа», участвовавший в 90-е годы в ряде контртеррористических операций, советовал для начала «прикрыть» дверной глазок рукой: «Выстрела нет? Можно посмотреть», - улыбаясь, рассказывал он о своей годами наработанной и крайне полезной привычке.

Услышав за дверью «Полиция!» - не спешите открывать. Попросите нагрянувших сотрудников назвать фамилии, должность и ведомственную принадлежность, перезвонив в отдел и поинтересовавшись причинами оперативного интереса. Если «за вами пришли», но дверь не вылетела с петель от удара кувалдой, сотрудники полиции с пониманием отнесутся к вашей бдительности.

Знайте! Вход в любое из существующих помещений и выход из него, — это ситуация, которая таит в себе повышенную скрытую опасность! Распахнув двери подъезда, многие входят в него, не задержавшись хотя бы секунду на пороге и… совсем не обратив внимания на то, кто находится внутри либо на то, кто следует за тобой! В ситуации, когда вы осознаете, что вам угрожает опасность, присутствие в любом из помещений (подъезд, тамбур, лифт) сомнительных лиц, должно вызвать, как минимум, настороженность, как максимум, решительные действия, лучшее из которых – запрос подмоги у дожидающихся дома близких, вызов полиции либо… приведение оружия в боевую готовность.

Прислушайтесь к себе и ответьте, готовы ли вы психологически владеть оружием, а точнее (!) учиться им правильно обладать, при необходимости, неся предусмотренную законом ответственность за его применение? Сегодня в московских оружейных магазинах в свободном доступе находятся электрошоковые устройства и газовые (аэрозольные, струйные, аэрозольно-струйные) упаковки (баллончики), эффективность которых недооценивать всё же не стоит. «Это лучше, чем ничего!» — говаривал человек, в совершенстве владевший приемами рукопашного боя и считавший, что противостоять врагу с оружием всегда лучше, чем без оного.

В определенных предлагаемых обстоятельствах может сгодиться продающийся свободно и без разрешения с 18 лет пневматический пистолет. Хотя он и не предназначен для самообороны, но почти полное сходство с боевым оружием может сыграть в вашей судьбе как положительную, так и отрицательную роль (спровоцировать применение в отношении вас боевого оружия, если вы сразу не сделали несколько метких выстрелов дробинами 4,5 мм в глаза нападающего, заставив его ретироваться).

Потратив немало времени и усилий, собрав справки, можно приобрести огнестрельное оружие ограниченного поражения, которое еще вчера было записано в законе «травматическим», а в простонародье во все времена зовется резким, как пощечина, словом «травмат». Выстрел из «Осы» в лицо сродни удару боксера-тяжеловеса. И далеко не каждый сможет оправиться от последствий. Это нужно помнить.

Не забудьте! Просто приобрести оружие и положить его в карман, кобуру или сумку – ничтожно мало для обеспечения своей безопасности! В неумелых руках несведущего в законах человека всё тот же травматический пистолет является инструментом, способным отправить его за решетку, а в худшем случае — на тот свет. Вспомним студентку «Плешки» Александру Лоткову, подвергшуюся вместе с друзьями нападению на станции метро «Цветной бульвар» 26 марта 2012 года и получившую три года колонии.

Нападавшие, успевшие добежать с заявлением до райотдела, крайне быстро становятся потерпевшими! В нашей стране (как, впрочем, и во многих других уголках земного шара, считающихся более развитыми) в 95 % случаев оказывается прав тот, кто первый написал заявление в полицию. Выстрелил в целях самообороны? Будь готов к разбирательству, которое затянется на месяцы или годы. И как тут не вспомнить русскую поговорку «Закон, что дышло, как повернул – так и вышло»? Хотя на ум немедленно приходит и другая мудрость: «Лучше пусть трое судят, чем четверо несут».

Опыт владения гражданским оружием самообороны (и применения его в экстремальных и сопряженных с угрозой для жизни ситуациях) позволяет однозначно свидетельствовать о том, что спецсредства, которыми располагаете вы, должны применяться мгновенно, время на извлечение должно составлять менее одной секунды. Тренируйтесь, памятуя, что валяясь «где-то в кармане» или «на дне сумочки», баллончик, шокер или «травмат» лишь отнимут у вас драгоценные секунды, которые можно… потратить на бегство. Впрочем, имея выбор, стрелять (читай – противоборствовать) или уйти от конфликтной ситуации, убежать, скрыться, сменить номер телефона, взять билет и уехать, лечь, при необходимости, на некоторое время «на дно» — всегда выбирайте последнее.

В любой ситуации держите себя в форме. Драться или спасаться бегством, применять оружие или обращаться за помощью в органы? Интуиция не утратившего контроль над положением вещей человека подскажет ему правильное решение. Но хорошая физическая подготовка, которой вы уделяете хотя бы 1 час в день, а также стремление к непрерывному и всестороннему развитию помогут вам выйти из любой сложной ситуации, сохранив достоинство и самое ценное, что есть у каждого человека, – жизнь.

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