У истоков Дня чекиста: об истории служб госбезопасности России

Начало последней декады декабря на протяжении вот уже почти века было и остается праздничным для всех сотрудников органов государственной безопасности России. В 1995 году 20 декабря первый российский президент Борис Ельцин подписал указ об установлении профессионального праздника — Дня работника органов безопасности Российской Федерации. Но задолго до этого официального шага День чекиста, как его называли и называют практически все, кто празднует эту дату, неофициально отмечали во всех соответствующих подразделениях.

Формально День работника органов безопасности привязан к дате создания первой советской спецслужбы — Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Декрет о ее создании как раз и был издан Совнаркомом 20 декабря 1917 года. С тех пор эта дата и стала сначала неформальным, а последние два десятка лет — официальным праздником. Праздником, который отмечают не только работники ФСБ, но и выходцы из его предшественника — КГБ СССР: сотрудники Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальных программ и других.

Но нельзя же всерьез полагать, что до появления ВЧК в России не существовало никаких органов госбезопасности! Конечно, существовали — и чекисты, что бы ни говорили большевики о необходимости «разрушить весь мир насилья», начинали свою работу не на пустом месте. Больше того: преемственность советских спецслужб по отношению к российским оказалась явно подчеркнутой с самого первого дня! Ведь местом дислокации ВЧК в Петрограде стал дом 2 по улице Гороховой — то есть тот же дом, в котором до 4 марта 1917 года квартировало петербургское Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Да-да, то самое Охранное отделение, которое революционеры презрительно называли «охранкой», но которого при этом боялись как огня…

«Тысяча лучших слуг» на страже Московского царства

Как только возникает государство — сразу же возникает и необходимость заботиться о его безопасности. Эту аксиому прекрасно понимали еще в эпоху античности, и с течением времени она находила все новые и новые подтверждения. Соответственно, чем сложнее было государственное устройство страны, тем сложнее становилась и система его органов безопасности. Идея о нескольких спецслужбах, которые позволяют главе государства получать за счет их конкуренции более полную и объективную информацию, родилась далеко не ХХ веке, а гораздо раньше!

Что касается России, то прообразом отечественных органов государственной безопасности можно считать знаменитую «тысячу лучших слуг», указ о создании которой Иван IV Грозный подписал в октябре 1550 года. По-другому это подразделение именовалось «царев и великого князя полк» и состояло из 1078 боярских детей. Одновременно с этим полком в Москве был создан и особый стрелецкий полк для охраны первого русского царя. Именно эти полки и стали первыми формальными структурами госбезопасности, поскольку занимались вопросами не столько военных угроз Московскому царству, сколько выявлением и ликвидацией угроз внутренних.

«Опричники». Художник — Николай Неврев

Когда Иван Грозный окончательно превратился в самодержавного правителя, на смену «тысяче лучших слуг», многие из которых успели перебежать на сторону противника, опасаясь царского гнева, пришли опричники. Но не только они отвечали за безопасность России: часть функций органов госбезопасности была возложена на созданные царем приказы. Например, Разрядный приказ занимался рассмотрением «воровских» и «разбойных» дел (в отличие от нынешних дефиниций этих преступлений, в XVI веке воры и разбойники проходили скорее по ведомству госбезопасности), а Счетный отвечал за борьбу с хищениями из казны.

Увы, ничем не ограниченная в своих полномочиях опричнина, подчинявшаяся одному лишь Ивану IV, не смогла эффективно выполнять функции органа государственной безопасности. Потому и сменилась трагическая, неоднозначная, но очень важная для становления России эпоха Грозного печально знаменитым Смутным временем, и лишь восшествие на российский престол будущего императора Петра I вернуло страну на нормальный путь развития. При нем же появились на Руси и первые настоящие органы госбезопасности.

Спецслужбы гнезда Петрова

В наследство от отца, царя Алексея Михайловича, будущему первому русскому императору достался созданный в 1653 году Приказ тайных дел — как считают историки, первая по-настоящему специальная служба в стране, занимавшаяся государственной безопасностью. Но дальновидный царь Петр с самого начала сделал так, чтобы при нем за госбезопасность отвечали несколько подобных служб. В частности, всем, что касалось деятельности иностранцев и выезда россиян за рубеж, ведала Коллегия иностранных дел. Ей, как нетрудно догадаться, доводилось заниматься и перлюстрацией писем, и надзором за «немцами», многие из которых могли оказаться иностранными шпионами — да и в реальности были ими, ведь тогда подобное занятие совершенно не считалось чем-то зазорным. А непосредственно внутренней безопасностью государства при Петре занимались две структуры: Преображенский приказ и Тайная канцелярия.

Преображенский приказ возник еще в 1686 году и первоначально занимался управлением Преображенским и Семеновским полками. Лишь после 1702 года царь вменил в обязанность этому приказу ведение дел о «слове и деле государевом», то есть о преступлениях против государственной власти. Поэтому подчинялся Преображенский приказ непосредственно Петру I, а руководил им знаменитый князь-кесарь Федор Ромодановский.

«Начальник Тайной канцелярии А. С. Ушаков допрашивает княжну Юсупову». Художник — Николай Неврев

Ему же доверил царь и созданную в феврале 1718 года в Петербурге Тайную канцелярию, которая первоначально занималась одним-единственным делом: следствием о государственной измене царевича Алексея. Чуть позже в ведение этой канцелярии, располагавшейся в Петропавловской крепости, передали из Преображенского приказа и другие политические дела особой важности. А вскоре Петр, решив, что руководить и направлять деятельность одновременно двух спецслужб ему уже трудно, объединил приказ и канцелярию под одной крышей — Преображенского приказа, после воцарения Екатерины I переименованного в Преображенскую канцелярию.

Ее преемницей стала созданная в 1731 году на руинах Тайной канцелярии — Петр II ликвидировал спецслужбу, распределив ее обязанности между Верховным тайным советом и Сенатом — Канцелярия тайных и розыскных дел. Ей вменялось в обязанности вести оперативную разработку и следствие по делам о злоумышлениях против государя и его семьи и против самого государства как такового (дела о «бунте и измене»). Просуществовала Канцелярия тайных и розыскных дел до 1762 года, пока не была ликвидирована манифестом Петра III. Вместо нее император повелел создать при Сенате новую спецслужбу, ведавшую госбезопасностью, — знаменитую Тайную экспедицию.

Тайна как главное оружие

Новой спецслужбе, поначалу называвшейся Особой канцелярией и сменившей свое название уже при Екатерине II, по наследству перешли функции не только обеспечения внутренней безопасности государства, но и контрразведывательные. Причем впервые в российской практике Тайная экспедиция ввела практику выявления иностранных агентов с помощью собственных заграничных сотрудников. Именно с их помощью экспедиторы — а именно так стали именоваться сотрудники новой службы — получали сведения и о шпионах, и о тех, кто был ими завербован в России.

Но все-таки главной задачей Тайной экспедиции стала именно внутренняя безопасность страны. В то время под этим понимались восстания и заговоры против правительства, измена и шпионаж, самозванство, выступления с критикой правительственной политики и действий царя, членов царской семьи или представителей царской администрации, а также деяния, наносящие ущерб престижу царской власти. Среди множества дел, которые довелось вести экспедиторам Тайной канцелярии, были и такие громкие, как восстание Емельяна Пугачева и деятельность Александра Радищева — автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву», дело масона-журналиста Николая Новикова и самозванки княжны Таракановой, а также следствие по делу секретаря Коллегии иностранных дел надворного советника Вальва, обвиненного в шпионаже.

Примечательно, что большинство этих дел курировал, а то и непосредственно руководил их расследованием самый, пожалуй, знаменитый глава Тайной экспедиции — ее обер-секретарь Степан Шешковский. При нем, как описывали это современники, экспедиторы канцелярии «знали все, что происходит в столице: не только преступные замыслы или действия, но и даже вольные и неосторожные разговоры». А слава его как руководителя Тайной канцелярии была настолько широка и одиозна, что, как рассказывали очевидцы, когда Александру Радищеву сообщили, что его делом займется лично Шешковский, писатель буквально рухнул в обморок.

Степан Шешковский. Источник: Собрание Михалковых в имении Петровское Рыбинского уезда Ярославской губернии

Любопытно, что Екатерина II очень хорошо понимала, насколько влияет на результативность деятельности подобных служб госбезопасности такой флер страха и таинственности. Не случайно официально на содержание Тайной канцелярии выделялось всего 2000 рублей в год, которые тратились на выплату жалования экспедиторам, а реальные расходы на работу канцелярии и те поручения, которые она получала от Сената и непосредственно от императрицы, держались в строжайшей тайне. Этому в немалой степени способствовало и размещение штаб-квартиры спецслужбы — в Петропавловской крепости, надолго ставшей символом политических репрессий в стране.

Третье отделение как итог восстания декабристов

Тайная канцелярия просуществовала до 1801 года, после чего распоряжением нового императора Александра I была ликвидирована. В 1807 году вместо нее были созданы Особый комитет, который иногда называли еще Комитетом охранения общей безопасности, и работавшая параллельно с ним Особая канцелярия. Существовавшая сначала при Министерстве полиции, а потом при Министерстве внутренних дел, эта канцелярия занималась, по сути, тем же, чем и ее предшественница, разве что не вызывала в обществе такого иррационального страха — и действовала менее решительно. В результате чего и проморгала подготовку восстания декабристов в 1825 году, после которого на престол взошел император Николай I.

Новый самодержец сразу оценил преимущества, которые дает власти эффективно действующая служба госбезопасности. И вскоре в России появилась по-настоящему активно работающая спецслужба: 3 июля (по старому стилю) 1826 года Особая канцелярия Министерства внутренних дел была преобразована в Третье отделение Его Императорского Величества канцелярии. Руководителем новой службы стал генерал-адъютант Александр Бенкендорф, которому за десять дней до этого император доверил должность шефа жандармов с переподчинением ему же недавно созданного в стране Отдельного корпуса жандармов.

Так в России появилась первая настоящая служба госбезопасности, обладавшая всеми современными атрибутами такой структуры. В ее ведении находились такие вопросы, как «все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей Полиции; сведения о числе существующих в государстве разных сект и расколов; известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам и пр., коих разыскание и дальнейшее производство остаются в зависимости министерств: финансов и внутренних дел; сведения подробные о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему предметы распоряжения; высылка и размещение людей подозрительных и вредных; заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заключения, в коих заключаются государственные преступники; все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в пределы государства прибывающих и из оного выезжающих; ведомости о всех без исключения происшествиях; статистические сведения, до полиции относящиеся». Как видно, круг обязанностей Третьего отделения вкупе с Отдельным корпусом жандармов практически перекрывает и все те дела, которыми сегодня занимается Федеральная служба безопасности.

От Охранного отделения — к ВЧК

В таком виде Третье отделение, задумывавшееся как структура, которая не только оградит государство от внутренних опасностей, но и поможет ему освободиться от взяточников и казнокрадов — а такого рода преступников уже тогда относили к числу угроз государственной безопасности! — просуществовало до 1880 года. Увы, этих целей оно не достигло, и потому в царствование императора Александра III было переподчинено свежесозданной Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Когда же через полгода прекратила существование и эта комиссия, Третье отделение было расформировано окончательно. На его месте возникло 3-е делопроизводство Департамента государственной полиции (позднее — просто полиции) МВД России.

Здание штаба Отдельного жандармского отделения, где после 1838 года помещалось Третье отделение, на набережной реки Фонтанки. Фото: wikipedia.org

Преемник Третьего отделения, сохранивший даже его номер, до 1898 года именовался «секретным делопроизводством Департамента полиции» и занимался политическим розыском (то есть надзором за политическими организациями и партиями и борьбой с ними, а также с массовым движением), а также руководил всей занятой в этом процессе внутренней и заграничной агентурой и ведал охраной императора и высших сановников. Собственно, основными инструментами Третьего делопроизводства как раз и были охранные отделения — та самая охранка.

Что интересно, сами охранные отделения возникли существенно раньше, чем структура, которой они в итоге и были подчинены. Первое подобное отделение появилось в Санкт-Петербурге в 1866 году после первого покушения на императора Александра II. Называлось оно Отделение для производства дел по охранению общественного порядка и спокойствия в Санкт-Петербурге. Вторым в ноябре 1880 года возникло Московское охранное отделение, а третьим — Варшавское.

В декабре 1907 года по всей России насчитывалось 27 охранных отделений — и это был пиковый показатель. После того как революционная активность 1905–1907 годов понемногу сошла на нет, а революционеры предпочли организовывать рабочий класс на борьбу из-за пределов страны (с тех пор это вообще стало традицией отечественной оппозиции — так и безопаснее, и, главное, комфортнее), их число вновь стало снижаться, и к 1917 году в России осталось всего три Охранных отделения: те самые Варшавское, Московское и Санкт-Петербургское. Местом дислокации последнего как раз и был тот самый дом 2 по улице Гороховой, где 20 декабря 1917 года поселилась первая советская спецслужба по обеспечению государственной безопасности — знаменитая ВЧК.

Хронология органов госбезопасности СССР и Российской Федерации

Феликс Дзержинский. Фото: logsoku.com

20 декабря 1917 года

Постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР. Ее первым председателем был назначен Феликс Дзержинский.

6 февраля 1922 года

ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.

2 ноября 1923 года

Президиум ЦИК СССР создал Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР.

10 июля 1934 года

В соответствии с постановлением ЦИК СССР органы государственной безопасности вошли в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР под названием Главного управления государственной безопасности (ГУГБ).

3 февраля 1941 года

НКВД СССР разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Наркомат государственной безопасности (НКГБ) СССР.

20 июля 1941 года

НКГБ СССР и НКВД СССР вновь объединены в единый наркомат — НКВД СССР.

14 апреля 1943 года

Вновь образован Наркомат государственной безопасности СССР.

15 марта 1946 года

НКГБ преобразован в Министерство государственной безопасности.

5 марта 1953 года

Принято решение об объединении Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности в единое МВД СССР.

13 марта 1954 года

Создан Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР.

6 мая 1991 года

Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин и председатель КГБ СССР Владимир Крючков подписали протокол об образовании в соответствии с решением Съезда народных депутатов России Комитета государственной безопасности РСФСР.

26 ноября 1991 года

Первый президент России Борис Ельцин подписал указ о преобразовании КГБ РСФСР в Агентство федеральной безопасности РСФСР.

3 декабря 1991 года

Президент СССР Михаил Горбачев подписал закон «О реорганизации органов государственной безопасности». На основании этого закона КГБ СССР упразднялся, а на его основе на переходный период создавались Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время — Служба внешней разведки РФ).

24 января 1992 года

Борис Ельцин подписал указ об образовании Министерства безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых АФБ РСФСР и МСБ.

21 декабря 1993 года

Борис Ельцин подписал указ об упразднении МБ РФ и о создании Федеральной службы контрразведки (ФСК) Российской Федерации.

3 апреля 1995 года

Борис Ельцин подписал Закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации», на основании которого ФСБ является правопреемником ФСК.

Источник: официальный сайт ФСБ Российской Федерации

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