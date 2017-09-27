Турсезон в «Русской Арктике»: больше рейсов и россиян
Ледокол «50 лет Победы» у скалы Рубини – одного из крупных птичьих базаров Земли Франца-Иосифа. Фото Николай Гернет

Ледокол «50 лет Победы» у скалы Рубини – одного из крупных птичьих базаров Земли Франца-Иосифа. Фото Николай Гернет

Количество туристов, посетивших парк «Русская Арктика», растет из года в год

Летом 2017 года национальный парк «Русская Арктика» посетили туристы из 36 стран. Подробные итоги прошедшего сезона в парке подвели к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.  

Традиционно больше всего посетителей национального парка было из Китайской Народной Республики – 209 человек. Особенностью этого сезона стал троекратный рост количества туристов из России: летом 2017 года «Русскую Арктику» посетили 205 россиян – это 18% от общего количества посетителей.

Ранее количество наших соотечественников не превышало 6%. Рост связан с проведением юбилейного рейса на атомоходе «50 лет Победы» к 40-летию достижения Северного полюса ледоколом «Арктика».

Выросло количество туристов из Швейцарии – 146 человек (это в 1,5 раза больше, чем в 2016 году). Достаточно много было граждан Франции – 77 человек, что связано с организацией рейса на теплоходе Sea Spirit французской компанией Grands Espaces. Почти в 2 раза больше было гостей из Тайваня – 34. Впервые «Русскую Арктику» минувшим летом посетил гражданин княжества Монако.

По-прежнему среди арктических туристов преобладает возрастная группа от 51 до 70 лет. Меньше всего посетителей «Русской Арктики», которым до 30 лет – их менее 10%. Впервые в этом году был посетитель, которому всего 1 год, это был русский пассажир одного из рейсов на Северный полюс. По-прежнему мужчин Арктика привлекает больше, чем женщин.

Напомним, что всего территорию национального парка «Русская Арктика» летом 2017 года в 11 круизных рейсах посетили 1 142 человека.

Рост по сравнению с турсезоном 2016 года, когда на Земле Франца-Иосифа и севере Новой Земли побывали 954 человека, составил 20%. В этом году в «Русскую Арктику» заходили круизные суда, следовавшие по трём маршрутам. Все рейсы сопровождали госинспекторы национального парка.

Справка:

Национальный парк «Русская Арктика» учрежден распоряжением Правительства РФ 15 июня 2009 года. В летние сезоны 2011-2016 годов арктические круизы с посещением Земли Франца-Иосифа и северной оконечности Новой Земли были организованы компаниями Quark Expeditions LTD, Poseidon Expeditions, Oceanwide Expeditions, Hapag Lloyd cruises и другие. За эти годы «Русскую Арктику» посетили 5,5 тысяч туристов из более, чем 60 стран.
Количество посетителей в 2013 году – 639 человек; в 2014 году – 738 человек; в 2015 году – 1225 человек; в 2016 г. – 954 человека.

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