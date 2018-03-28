И целого глобуса мало

В Киеве снова возмущаются строительством Крымского моста, заявляя, что он приносит незалежной многомилионные убытки. Но самому факту строительства все же рады: мост нужен, так как поможет в будущем связать украинский Крым с украинской же Кубанью. Подобными заявлениями Украина лишний раз подтверждает простую истину: страна в ее нынешнем виде может существовать лишь за чей-то счет – соседей, подачек со стороны ЕС да заокеанских подарков.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что строящийся Россией мост через Керченский пролив приносит Украине огромные финансовые потери. «Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», - тут же добавил министр. Логика железная: надо бы России и лично Путину, наоборот, спасибо сказать, за то, что деньги на строительство столь полезного для патриотичных мечтаний сооружения идут не из украинского бюджета. Но нет – по мнению Омеляна, Россия все делает неправильно, и даже не согласовала с Киевом строительство моста.

Немногим ранее интерес к Крымскому мосту проявили и в Меджлисе крымских татар, который эвакуировался с территории ставшего российским Крыма и угодил в список запрещенных в РФ террористических организаций. По мнению меджлисовцев, сам факт проезда по Крымскому мосту – преступление против территориальной целостности Украины, власти незалежной обязаны фиксировать каждый проезд и применять соответствующие санкции. Правда, как это сделать, если и Крым, и Кубань – русская земля, в Меджлисе не уточнили.

Покоя украинцам не дает не только мост и Крым, но и территория за ними. Речь о Кубани: благодатной южной России, где, разумеется, Украиной никогда и не пахло – по крайней мере, в нынешнем виде уж точно. О том, что Украине нужно непременно «вернуть» себе Воронежскую область, а также Брянскую, Ростовскую, Краснодарский край, регулярно говорят самые разные украинские политики – буквально все, кому не лень. В частности, глава Донецкой области Украины Павел Жебривский заявлял, что Украина обязана вернуть «свои» земли, которые на данный момент находятся в составе Российской Федерации. «Там украинская сущность, украинская ментальность», - добавил Жебривский.

«Мы — украинцы — обязательно вернем оккупированные Московией Донбасс, Крым, Кубань и другие украинские этнические земли. Мы обязательно победим в изначальной войне добра и зла. Потому что мы — непобедимы! Потому что с нами правда, а следовательно, с нами Бог!» - это обещал своим сторонникам еще один украинский деятель, бывший глава запрещенного в России радикального движения «Правый Сектор» Дмитрий Ярош. Правда, прежде, чем мечтать о желто-синем стяге над курортами Краснодарского края, необходимо вернуть границы Украины по состоянию на 2014 год, то есть – вернуть Крым и Донбасс. И уже после этого украинским военным предстоит поучаствовать в захвате российских территорий. «Но, возможно, это уже будет другое поколение украинских солдат», - добавил Ярош.

Имеют ли вообще украинцы право претендовать на южнорусские земли? Главный аргумент чубатых патриотов – существовавшая в XVII веке так называемая Слобожанщина, или Слободская Украина. Правда, нынешние украинские политические деятели от чего-то забывают, что термин «Украина» в то время обозначал всего лишь граничащие с Польшей окраинные территории Российской Империи, а не самостоятельное государство. Тот факт, что эти земли, включая нынешнюю Воронежскую область, действительно были заселены выходцами с территории нынешней Украины, был лишь следствием того, что население бежало от власти поляков туда, где спокойнее – то есть под крыло России. Назывались они тогда малороссами, и как отдельнаую, вне русского этноса нацию, себя не определяли.

Более того: даже тот бардак, который творился на территории нынешней Украины в начале XX века, когда и зародился современный украинский национализм, не привел к тому, чтобы какая-либо часть бывшей России оказалась в составе новообразований, возникших на месте рухнувшей империи. Были попытки Грушевского, одного из идеологов украинского национализма, приписать к Украинской народной республике земли на юге России, но это осталось лишь мечтами: никаких международных прав УНР не имела и вскоре была ликвидирована, оставшись жить лишь в фантазиях нынешних укропатриотов.

Собственно, именно на это и рассчитаны все эти заявления. Крым и Донбасс Украине не вернуть – а тешить патриотические чувства радикально настроенных граждан нужно, иначе они начнут грызть саму Украину. Пугает только то, что в самой Украине к подобным идеям отмороженные националисты всерьез готовятся: например, открывают боевые лагери по обучению детей и подростков, где с младых ногтей внушают молодым украинцам мысль о том, что у России можно и нужно что-то отнять. Так что России украинский вопрос надо бы успеть решить до того, как это поколение вырастет.

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