Трудом и Верой

История современного Первовая берет свое начало в 1886 году. В этот день, ровно 131 год тому назад чикагские рабочие организовали забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня Протест закончился столкновениями с полицией и многочисленными жертвами. Но уже через три года Парижский конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном праздновании дня 1 мая в память о борьбе американских рабочих против капиталистов и эксплуататоров.

Европейские коммунисты впервые отметили 1 Мая в 1890 году в Варшаве, а год спустя состоялась первая "маевка" в Санкт-Петербурге. Впрочем, до прихода большевиков к власти день этот в Российской Империи не имел статуса государственного праздника и лишь при большевиках миллионы рабочих втпервый майский день начали выходить на демонстрации. И до 1997 года включительно красный день в календаре - 1 Мая - торжественно именовался Днем международной солидарности трудящихся всех стран, после чего был переименован в идеологически нейтральный "Праздник весны и труда".

Сегодня у обывателя - не только российского - этот праздник ассоциируется с демонстрациями, массовыми гуляньями под теплым майским солнышком, приподнятым настроением, чувством единения с другими людьми и, конечно, хотя и не везде, выходным днем. Впрочем, историки лишь ухмыляются, когда слышат, что именно пролетарскому движению XIX века мы обязаны сегодня дополнительным выходным днем.



На самом деле, еще жившие на месте современной Италии более 3000 лет назад племена поклонялись богине Майе, в честь которой третий весенний месяц и был назван маем. Дабы умилостивить эту богиню плодородия и обеспечить результативность весенней посевной, пращуры устраивали пышные торжества, где пьяное веселье перемежалось человеческими жертвоприношениями и оргиями.

Тут, справедливости ради, надо указать на явное отсутствие прямой связи между теми празднованиями и смыслом, что в Первомая вложил мировой пролетариат - нигде мы не найдем прямых свидетельств, что день своей забастовки чикагские рабочие подобрали специально, чтобы "продолжить традицию" древнеитальянских племен. Тем более, об этом не будем говорить мы, живущие в России, ведь наш Первомай берет свои корни еще... в эпохе Петра I, гуляния сперва устраивались находящимися на службе иностранцами, проживавшими в Немецкой слободе, но скоро - по воле Императора - стали повсеместными.

Ну а после 1917 года Первомай вошел в число главных государственных праздников, установленных большевиками, которые в решении своем опирались отнюдь не на опыт древних европейцев или директивы Петра. Первомай укрепился как день Пролетариата всех стран, который со всех открыток призывали "соединяться".

Но... Стать чисто "пролетарским", большевистским торжеством Первомаю помешало Чудо. О котором уже сегодня можно прочитать в ряде источников, в дошедших до наших дней свидетельствах тех, кто видел оное воочию.

В первый советский Первомай, - гласит одно из них, - на Красной площади в Москве на глазах тысяч людей было явлено чудо Божие: красное полотнище, закрывавшее икону Святителя Николая на Никольской башне Московского Кремля, неожиданно, без посторонней помощи, рассеклось сверху донизу, а полоски материи стали отрываться и падать вниз. И открылся старинный образ чтимого всей Русью Святителя Николая Можайского: левая рука с крестом была отстрелена во время большевицкой бомбардировки Кремля, правая с мечом грозно занесена.

"Досадная" накладка тогда не "омрачила" торжества, хотя в архивах остались свидетелтсва о принятых мерах... Впрочем, как наш читатель знает из дальнейшей истории своей страны, Православная вера, преодолев все гонения, прекрасно ужилась с верой в торжество Мирового Пролетариата. И то явление сквозь красное полотнище образа Святителя Николая было тому ярким предзнаменованием.

С Праздником вас, дорогие читатели "Русской Планеты"!

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