Тролль – это звучит гордо!

Коллеги из оппозиционных изданий, представители «незалежных» средств массовой информации, а также антироссийски настроенной общественности из разных стран мира не первый год утверждают, что в Москве и Северной столице России существуют специально обустроенные «мумми-долы», в которых гнездятся известные каждому с детства персонажи — тролли. Эволюция, прогресс и политическая конъюнктура поставили их под ружье идеологической пропаганды.

Добрые персонажи, известные всем нам с детства по мультику «Всё дело в шляпе», снятому «Свердловсктелефильмом» по мотивам сказки Туве Янссон, тут не причем. Речь о якобы специально подготовленных бойцах идеологического фронта, которые что есть силы хвалят власть предержащих, костерят Навального, Порошенко, а также их нанимателей из Госдепа.

Порывшись в сети интернет можно даже найти изображение современного «Мумми-дола», где не покладая рук денно и нощно выстреливают, как из «Калаша», свои комментарии «специально обученные люди». Говорят, хлеб их не сладок. Шутка ли! 100 комментариев за смену при весьма скромном окладе.

Но работа есть работа. Дело подневольное. Кому мешки ворочать, кому комментарии строчить. А вот призвание – дело другое. Британские ученые из компании «Computers in Human Behaviour» рассказали, откуда берутся тролли.

Вступать в контакты для знакомства либо обмена полезной информацией — это XIX век, переписка Онегина и Татьяны. Троллина XXI века преследует совершенно иную цель — довести вас «до точки сборки» и… «обрести Нирвану» — моральное, а точнее аморальное, стало быть, удовлетворение.

Является глубочайшей ошибкой считать, что слово «тролль» имеет что-то общее со шведским «Troll» (в переводе — «волшебное создание»). Наименование этой «социальной группы», появившейся с развитием глобальной сети «Интернет», скорее близко рыбакам-тральщикам. Последние закидывают «крючок» (в нашем случае это провокационная реплика-комментарий, опубликованная в сети), который заглатывает рыба (запальчивый интернет-пользователь).

Бороться с троллингом бесполезно. В Госдуме не первый год звучат пока еще единичные реплики депутатов, предлагающих декриминализовать статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой можно привлечь к ответственности… обыкновенного пользователя, в излишне категоричной форме высказавшего свое персональное мнение.

Настоящий тролль-социопат шифрует соединение, используя VPN или TOR (а лучше – и то, и другое!). Вычислить его не так-то просто. Если же речь идет о троллинге через аккаунт в социальной сети, то в большинстве случаев он оказывается зарегистрирован с измененного IP-адреса на сим-карту, которая приобретена (или просто – получена даром) где-нибудь возле Белорусского вокзала, без регистрации паспортных данных.

Да и стоит ли ловить? Ведь всех троллей не пересажаешь. Достаточно 2-3 для острастки.

Кто же он — тролль? Каков его портрет? Британские ученые считают, что все тролли мира подразделяются на мужчин и… мужчин, которые притворяются женщинами (видимо, для того, чтобы прочувствовать «особое отношение»). Возраст матерых троллей колеблется в диапазоне от 20 до 40 лет. Оно и понятно! На пятом десятке человека (у которого, конечно же, в план-графике не указана норма комментариев за смену) начинают, как правило, беспокоить совершенно другие проблемы.

Преобладание в «троллином стане» сильной половины человечества не удивительно. Вспомните школьные годы. Мальчики лезли из кожи вон, чтобы привлечь внимание аудитории (читай – девочек, округляющих от ужаса глаза) поступками той или иной степени «асоциальности». Быть может, ребенок живет в каждом из нас до скончания нашего века? Кто знает.

Как победить тролля в дискуссии? Откройте любой из информационных сайтов с уровнем ежедневной посещаемости 100 000 +. Желательно тот, где не принято осуществлять предварительный отсев —«модерацию» комментариев. Найдите «из ряда вон выходящий» пост заправского тролля. Число дизлайков, как и количество желающих его переубедить, унизить, растоптать морально зашкаливает! Не это ли нужно троллю? Ведь тем самым он реализует свою главную — провокационную! — цель.

Что делать? На этот извечный русский вопрос под занавес нашего знакомства с «резидентами Мумми-дола» есть целых 2 ответа. Первый: не вступайте в дискуссии. Ни с кем и никогда. Ведь русская пословица «Слово – серебро, молчание – золото» придумана неспроста. Второй: оказавшись в эпицентре дискуссии и увидев, как тролль закидывает удочку «по вашу душу», кликните «Завершение работы» и ложитесь спать. Практика «нулевого реагирования» на оскорбления поможет Вам не только в виртуальной, но и в реальной жизни.

Ведь никто еще не возвысился, унижая ближнего.

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