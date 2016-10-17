За трезвую Россию!

Депутат Госдумы (ЛДПР) Иван Сухарев направил обращение на имя главы Министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова (имеется в распоряжении редакции) с предложением разработать законодательные нормы, направленные на снижение мотивации к приобретению алкогольной продукции.

В частности, парламентарий предлагает распространить на алкогольную продукцию правила, которые уже около двух лет действуют в отношении табачной продукции.

В рамках борьбы с табакокурением с 1 июня 2014 года в России вступил в силу на тот момент новый антитабачный закон, в соответствии с нормами которого сигареты были убраны из зоны прямой видимости покупателей.

До этого любому покупателю, даже тому, который не является ценителем табака, было крайне сложно не заметить ассортимент сигарет. Во многих магазинах и гипермаркетах существовали целые табачные отделы, на витринах и полках которого можно было лицезреть всё, что предлагает торговая точка. Более того, как правило, на каждой кассе, которую никак не обойти, были установлены секции с табачной продукцией.

Надо сказать, что эти отделы и секции при кассах остаются и сегодня, но тем не менее табачная продукция скрыта из визуального обзора. Многие, два года назад, скептически смотрели на эту инициативу, однако, надо признать, уровень побуждения к приобретению сигарет был ею заметно снижен.

В тоже время у нас остаётся ещё одна большая проблема – алкогольная продукция. Как год назад и пять лет назад, сегодня в магазинах существуют специальные алкогольные зоны. В них любой посетитель, в том числе и несовершеннолетний, который не имеют права приобретать алкоголь, может изучить весь ассортимент горячительных напитков.

Хотим мы того или нет, но открытые витрины и полки с алкоголем – это элемент провокации и своего рода рекламы алкогольных напитков, и от всего этого, по мнению Ивана Сухарева, стоит избавиться.

«Мы не предлагаем что-либо запрещать, мы предлагаем исключить элемент провокации. В магазинах нет возрастного ограничения на посещение, туда заходят дети и подростки, заходят люди, которые являются алкозависимыми, либо же просто находятся в стрессе, которым необходимо его снять, и яркая реклама алкогольных компаний предлагает им свою продукцию как панацею.

Стоит ли провоцировать сознание потребителя алкоголем, тогда как в отношении табака были приняты меры по сокрытию его с витрин, и это оказалось мудрым решением. Может, стоит поступить аналогичным образом и с алкоголем, исключив элемент провокации, так хорошо скрытый за яркой упаковкой сегодняшней алкогольной продукции?» – сказал депутат Иван Сухарев.

Реклама – двигатель торговли, и у этого двигателя есть зримая и невидимая часть. Есть реклама вне магазинов (баннеры, реклама в СМИ и Интернете), которая рассказывает о том, какой продукт стоит приобрести. Но есть реклама и внутри магазинов. Никто не будет спорить с тем, что способ выкладки товаров, выбор полки для него, логического расположения возле касс и даже сам внешний вид товара влияют на последующий спрос.

Если алкогольные производители по законодательству лишены права на прямую рекламу своей продукции, то в магазинах, надо быть уверенными, они максимально постараются заявить о себе.

Многие за последнее время уже отметили тот факт, что зоны выкладки алкогольной продукции в магазинах постепенно перемещаются всё ближе к зоне оплаты товара, и пройти мимо полок с водкой, коньяком или пивом невозможно.

«Идея скрыть алкоголь, как и табак, безусловно, имеет право на жизнь. Сегментирование алкоголя на полках и регламент выкладки – хоть и несколько упущенная для нашей страны позиция, но никогда не поздно вновь поднять этот вопрос. В ходе наших мониторингов и в рамках работы «Трезвой России», и в рамках работы с ОП РФ мы встречали случаи, когда, например, у кассы выложен только один сплошной алкоголь, что, безусловно, мотивирует стоящего в очереди покупателя его взять.

И есть много других примеров, когда провоцирующий фактор рекламы играет свою роль. Однако всё это нельзя считать нарушениями, ведь у нас никакого регламента по выкладке и оформлению алкогольной продукции в магазинах нет, зоны с алкоголем вполне законно остаются открытыми к доступу детей и подростков.

Поэтому данный вопрос остается весьма острой темой для обсуждения. Я уверен, что если бы депутаты обратились с ним в ОП РФ, мы бы помогли устроить общественные слушания, и уверен, что общественность поддержали бы такую инициативу», – отметил член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Власть»