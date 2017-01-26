Трамп смог. Чем мы хуже?

Фермер и сыровар Олег Сирота ждет поддержку от государства. Он с ужасом ожидает отмену санкций, которые приведу к чудовищному заполнению прилавков иностранными продуктами, а значит и краху российского фермерства. Он говорит, что отмена санкций нанесет тяжелый удар по сельскому хозяйству, которое начало бурно развиваться в условиях санкций, поэтому предпринимать определенные шаги уже надо.

Весь масштаб катастрофы и количество разоренных фермерских хозяйств в случае их отмены мы даже не можем предположить. И это вопиющая правда

«Фермеры нуждаются в защите - мы не можем конкурировать с западными фермерами по цене и себестоимости продукции из-за гигантских дотаций в странах ЕС», - уверяет меня Сирота.

Рецепт Сироты прост, и сложен – как и его русский пармезан. Нам реально нужна одна простая вещь - подъем пошлин на сельскохозяйственную продукцию из ЕС, пусть даже с выходом из ВТО, хотя бы на 10 лет, мы от этого только выиграем.

Тогда, - говорит Олег Сирота, - мы выстоим и разовьем свое сельское хозяйство. распашем десятки миллионов брошенных гектар земли. Будем расти по 10-20% в год. Многие оппоненты конечно будут кричать - это не рыночный метод, так нельзя, свободный рынок, но посмотрите на первые заявления президента США Дональда Трампа.

«Трамп говорит, что нужно поднимать пошлины для того, чтобы развивалась американская промышленность. Нам тоже такое нужно. Чем мы хуже?», - спрашивает фермер.

Госдума готовится к снятию санкций

В Госдуме тоже готовят превентивные меры для поддержки отечественного сельхозпроизводителя.

Депутат Госдумы Иван Сухарев готовит законопроект о регулировании торговли в части ограничения иностранной продукции. В проекте закона предлагается обязать розничные сети взять на контроль процентное соотношение импортных и отечественных продовольственных товаров. Как указано в документе, доля отечественных продуктов на прилавках должна быть не менее 60%.

«Сегодня и в крупных ритейлах, - цитирует Сухарева RT, - и магазинах поменьше представлена иностранная продукция, которая ввозится через другие страны. Донецкую республику, Белоруссию. Мы по большому счету не против, но введенные против нас санкции заставили агропромышленный комплекс работать, появилась ниша для отечественного производителя. С Приходом Трампа существует большая вероятность того, что санкции снимут. Этого с ужасом ждут наши фермеры. Необходимо сейчас предпринять контрмеры, чтобы отечественный производитель не был сметен западным продуктовым потоком»

Ритейлерское лукавство

А с наших предпринимателей как с гуся вода. Так, редседатель Президиума АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли) Илья Ломакин-Румянцев считает, что для уменьшения доли импортной продукции необязательно принимать специальный закон.

«Если курсовая динамика будет такой же, как и в позапрошлом году, то, естественно, иностранных товаров станет на нашем рынке меньше. Мотивация депутата, который готовит законопроект, понятна. Я и сам полностью поддерживаю помощь отечественным производителям. Но ведь ещё много лет назад стало ясно, что протекционизм ведёт к масштабным экономическим проблемам. Поэтому вопрос о том, необходимо ли вводить подобные законы, остаётся спорным», - заявил ритейлер.

Денис Кузнецов, старший менеджер Управления по связям с общественностью X5 Retail Group, сообщил, что и без предлагаемого закона доля отечественных товаров в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» уже в 2015 году составляла 90 %. По его словам, за год ситуация не изменилась.

Все так, только вот эти показатели могут резко измениться сразу после отмены санкций. Это очевидно и ясно, как божий день. Если сейчас не заготовить базу на перед, то нас, в первую очередь наше фермерство – ожидает крах.

И прав депутат Иван Сухарев, который хочет ограничить ритейлы, чтобы удержать продукты на прилавках.

И прав сыровар Сирота, когда говорит, что надо не бояться: к черту пошлины, почему Трамп не боится?! Смелее.

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