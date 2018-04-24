Тина Канделаки: «Не надо жалеть себя»
Тина Канделаки: «Не надо жалеть себя»

«Русская Планета» предлагает вниманию читателей фрагмент выступления известной телеведущей и медиаменеджера («Матч ТВ») Тины Канделаки на Synergy Woman Forum

«Россия - женская  страна и так было испокон веков. Нас, женщин, на сегодняшний день, гораздо больше, чем мужчин. Мы не боимся ответственности и готовы брать её на себя в разы больше.

Но для того, чтобы мы могли и выдержать гораздо больше, нужно быть гораздо более жёсткими к самим себе. И начать с самого простого – честных ответов на простые, но при этом очень важные вопросы.  

Первый из них – кто виноват во всех наших проблемах? Понятно, что большинство людей в принципе не готовы брать на себя ответственность за принимаемые решения и их последствия – в бедах своих куда удобнее винить всякие обстоятельства, руководителей на работе, вообще неудачно сложившуюся жизнь (мол, «на роду написано»).

И тут есть, на мой взгляд, два решения:

Первое:  брать на себя всю ответственность за происходящее с нами  и честно признать, что всё, что происходит в нашей жизни, есть результат нашей деятельности.

Второе:  ясно осознать, что из любой безвыходной ситуации на самом деле выход есть, даже тогда, когда кажется, что исправить уже ничего нельзя.  Никогда не поздно начать жизнь с чистого листа. В любой момент!

На последнем хотелось бы остановиться подробнее. В России среди женщин бытует совершенно ложный стереотип, что если жизнь и карьера не состоялись к 35 годам, то уже всё, на тебе можно ставить крест, ничего в твоей жизни уже не изменится. Но это не так. Потому что и в 40 лет, и в 50, и в 60 никогда не поздно взять на себя ответственность и начать менять, никогда не поздно круто изменить свою жизнь. Но что для этого нужно сделать?

Определиться с целью.

Цели у разных людей разные, и я сама, будучи когда-то участником самых разных мотивационных тренингов, задавала коучам один и тот же вопрос: вот вы учите нас жить, но, послушайте, у нас с вами совершенно разные цели в жизни. Я совершенно искренне не могла понять - как так? Далеко не все коучи на тренингах уже тогда были заведомо успешнее, известнее и богаче меня. Чему они научат?

Но однажды один умный человек мне сказал: а с чего ты, Тина, взяла, что у всех людей цели должны быть одинаково амбициозны? Тебе нужно принять себя такую, какая ты есть и, исходя из этого, понять, куда и как тебе развиваться, кем ты себя хочешь видеть. Может быть, у тебя сейчас в подчинении два человека и ты хочешь глобально развить бизнес; может быть, у тебя проблема с лишним весом или ты просто хочешь выучить ещё один язык?

Но на пути к цели очень важно не потерять голову. Очень часто бывает так, что очень волевые и системно работающие над собой люди начинают пытаться добиться результата буквально любым способом – они не спят ночами, забывают про личную жизнь, ни о чем больше не думают, кроме как о достижении цели.

У меня самой был такой период, и я поняла, что эта тактика неправильна. Потому что при каждой неудаче на любом этапе, а уж тем более при полном провале задачи, ты чувствуешь колоссальную фрустрацию, способную не только подорвать здоровье, но и лишить мотивации в дальнейшем. Потому задачи хотя и нужно ставить амбициозные, но при этом таким образом, чтобы даже в случае неудачи можно было остаться с новым полезным опытом и знаниями и – главное – без депрессии.

Приведу пример. Я всегда критично относилась к своей фигуре, ну не дал мне Бог изначально таких данных, чтобы я могла быть высокой, длинноногой,  есть что попало и, при этом, ещё выглядеть прекрасно. Всю свою сознательную жизнь, начиная где-то с 16 лет, я борюсь с весом, всю жизнь я стараюсь похудеть до некоего идеала, но при этом я и сегодня не могу сказать, что эта цель достигнута, я всё ещё хочу совсем других результатов.

Однако сама привычка заниматься спортом во имя достижения большой цели, сформировала во мне характер. Я привыкла с очень раннего возраста заниматься чем-то системным. И это при том, что заставить себя заниматься чем-то системно само по себе очень сложно – на эту тему проводится огромное количество отдельных тренингов. Могу открыть секрет, как приучить себя к «системе» по-науке. Просто нужно начать что-то делать и продолжать это делать в течение 30 дней. Вырабатывается привычка, и тогда новое занятие перестаёт казаться сложным и нудным. Достаточно просто продержаться 30 дней – бегайте по утрам, плавайте, учите язык – что угодно. Главное – без перерыва.

Мы, женщины, должны быть безжалостны к себе, потому что общество безжалостно к нам. Мы  всегда должны быть лучше, мы всегда должны быть красивы и хорошо одеты (не обязательно дорого, но обязательно со вкусом и, само собой, опрятно). Нам не прощается многое то, что прощается мужчинам. И если мы сами не будем себя жалеть, с этой задачей - быть лучше – мы всегда справимся

Продолжение следует...

Теги:
События: общество
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