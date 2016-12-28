Теракта не было
Теракта не было

Крушение Ту-154 — следствие технических неполадок и ошибок экипажа

Самый главный вопрос, который волновал сердца и умы россиян последние дни: был ли взрыв на борту упавшего в Черное море Ту-154. Оснований для подтверждения версии о теракте было предостаточно: разбросанные обломки и фрагменты тел на несколько километров, недавнее освобождение Алеппо, всеобщая ненависть боевиков разных мастей к России и естественное желание испортить нашим гражданам празднование Нового года.

Теракт невольно кажется самым простым и одновременно логичным объяснением трагедии, произошедшей ранним утром 25 декабря. Однако, судя по последним сообщениям внушающих доверие СМИ, взрыва на Ту-154 не было, и причина крушения кроется в сочетании нескольких факторов.

Посадка на воду

Версию о теракте практически сразу исключил глава думского комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров, хотя объяснение этому было весьма прозаичное: дескать, борт Минобороны, российский аэропорт… Вы, о чем говорите, господа хорошие? Верилось в такое твердое убеждение с трудом, но позже заявление Озерова было подкреплено фактами.

Также в первые часы после катастрофы настораживало, что ФСБ на официальном уровне и через источники в федеральных СМИ полностью отрицала вероятность диверсии. Уровень доверия россиян к представителям власти, мягко говоря, невысокий и было странным, что версия о теракте была сразу отброшена.

Картина крушения стала проясняться благодаря показаниям очевидцев.

Несколько невольных свидетелей катастрофы рассказали примерно одно и то же. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ наблюдал, как Ту-154 стал стремительно снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить посадку. Самолет шел на невысокой скорости с задранным вверх носом. Лайнер задел хвостовой частью воду, которая тут же отвалилась, и затонула в море, сообщает «Коммерсант».

Жительница Сочи Ирина Авдеенко рассказала телеканалу «Дождь», что во время прогулки по пляжу слышала, как из адлерского аэропорта взлетает самолет. «Моторы работали нормально. Я краем глаза увидела — самолеты же с огнями летают — прямо над морем яркую вспышку, точнее, не вспышку, а свет от фар самолетных и потом уже брызги, причем очень большие», — отметила девушка. Она добавила, что в момент падения Ту-154 двигатель уже не работал.

Из показаний очевидцев следует:

— взрыва на борту самолета Минобороны не было, иначе его бы услышали, наверное, тысячи людей;

— по каким-то причинам у лайнера могли отказать двигатели сразу после взлета;

— у пилота не было возможности вернуться в аэропорт, видимо, из-за совершенно непредсказуемой и крайне сложной технической ситуации, которая не позволяла набрать высоту;

— командир экипажа мог пойти на вынужденный риск и попробовать посадить самолет на воду;

— при попытке приводниться Ту-154 подвергся гидроудару: у машины отвалился хвост, а потом она развалилась на части.

Здесь важно дополнить, что посадкам на водную поверхность пилотов специально не обучают. Считается, что у молодых пилотов велик соблазн попробовать это сделать на тренажерах, что может привести к формированию «вредной привычки». Техника безопасности предписывает пилотам в самых экстренных ситуациях стараться дотянуть до ближайшей взлетно-посадочной полосы.

Вода часто кажется мягкой, но это очень обманчивое впечатление и случаев удачных посадок единицы. Идеальными условиями посадки на воду являются отсутствие ветра и волн, и близость к берегу, то есть морское пространство — априори создает огромный риск. Как показывает практика, через несколько минут после удачного приводнения самолет неизбежно начинает тонуть.

Пассажирам и экипажу необходимо как можно скорее выбираться на крылья из аварийных выходов и ждать помощи извне. Счет идет буквально на секунды и если спасатели не прибудут на место крушения в течение примерно 5-10 минут, будет поздно. Несложно догадаться, что у людей, находившихся на Ту-154, не спасло бы даже чудо. Шансы выжить в декабре в шести километрах от берега были ничтожно малы.

Неисправное крыло

Источники агентства ТАСС приходят к выводу, что, вероятно, летчики намеревались посадить лайнер на воду. Лайнер упал на скорости 510 км/ч (средняя скорость во время полета составляет 900 км/ч), пытаясь совершить маневр вправо. По информации агентства, Ту-154 летел с сильно задранным носом, как и указывают очевидцы.

Собеседник ТАСС говорит о том, что пилоты выключили механизацию, которая увеличивает подъемную силу крыла, то есть они не пытались набрать высоту. При этом лайнер столкнулся хвостом о воду, когда совершал маневр вправо (видимо, имеется в виду измененный курс на север). Аэродинамика воздушного судна такова, что задранный вверх нос (положительный угол тангажа) мог привести к потере подъемной силы.

Резкое снижение высоты Ту-154 сразу после взлета объясняет тот факт, что самолет сразу пропал с радаров. В первой новости появившейся утром 25 декабря в СМИ было, как раз, указано, что борт просто исчез из наблюдения. Позже, когда примерный квадрат «пропажи» лайнера стали прочесывать с воздуха, по маслянистому пятну на воде стало понятно, что он затонул.

Целый ряд СМИ со ссылкой на якобы расшифрованную запись первого черного ящика утверждают, что к падению самолета привели проблемы с закрылками, которые являются частью механизма крыла. Эта версия объясняет потерю подъемной силы крыла, о которой сообщает ТАСС. Закрылки используются при наборе высоты, посадке, торможении и полете на малых скоростях, то есть они снижают и регулируют взлетную и посадочную скорость.

Если закрылки убираются или, наоборот, выдвигаются неравномерно, то самолет начинает кренить, и он может стать неуправляемым. При этом, как указывают эксперты, многие пилоты не знают, что делать в такой ситуации, ведь падение машины может произойти в любой момент. Судя по продолжительности записи черного ящика, один из пилотов обращался к командиру менее одной минуты.

Из имеющейся информации можно подчерпнуть, что катастрофа стала следствием технических неполадок и ошибок летчиков, которые могли неправильно рассчитать необходимый угол тангажа, из-за чего Ту-154 летел с задранным к верху носом и в итоге рухнул в воду. Также дополнительным фактором, усугубившем ситуацию, мог стать «перегруз»: на борту лайнера была различная «гуманитарка», и один из пилотов якобы жаловался, что судно «тяжелое».

Теги:
Места: Россия
События: происшествия
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