Это был теракт
Момент взрыва / фото: Youtube.com

Момент взрыва / фото: Youtube.com

Безответственный допуск к опасным работам подрядчика, который не должен был их выполнять – бесспорный акт террора.

Понятие «теракт» в сознании масс представлено вполне четким ассоциативным рядом: хмурые бородатые «моджахеды», пояс смертника и прочий узнаваемый по стилю антураж. Но столь узкое понимание проблемы справедливым не назовешь. Что такое гибель нескольких десятков иркутчан от «Боярышника»? Разве не акт террора, если отойти от устойчивых клише? А взрыв в переходе станции московского метро «Коломенская»?

Поселившийся в соцсетях обыватель, узнав подробности ЧП, облегченно выдыхает: «Слава Богу, не теракт». Да, обошлось без шахида, взорвался газовый баллон, погибших (тьфу-тьфу!) на момент этой публикации нет, десяток пострадавших. Версия – на поверхности: грубое нарушение техники безопасности в ходе проведения сварочных работ. Компания-подрядчик, которая работала над благоустройством вестибюля, от работ отстранена. Халатность, одним словом – придраться не к чему. Человеческий фактор, трагическая случайность.

Так удобно думать чиновникам, курирующим работы по благоустройству. В частности, руководству столичной подземки, которое теперь будет «принимать решение» о «целесообразности продолжения сотрудничества».  Но есть надежда, и даже не робкая, что доблестные следственные и надзорные органы на этот раз все же внесут в эту картину с условным названием «Пронесло» свое видение. И на неприятные вопросы городским чиновникам ответить придется.

Главный из них – что вообще рабочие строительной компании ООО «Рост-Е» утром 22 декабря делали в подземном переходе «Коломенской». Даже не почему они, как выяснилось, даже не уведомили представителей метрополитена о содержании проводимых работ, но вообще – на каком основании они ремонтные работы производили и с какой такой радости Московский метрополитен еще будет думать, «продолжать» с ними сотрудничество или нет.

Уже стало известно обстоятельство получения «Ростом-Е» права на проведение работ, которым заинтересовались следователи. Аукцион на право обустройства ряда вестибюлей столичной подземки был проведен еще в 2015-м году и был признан несостоявшимся, так как после отсева всех конкурентов к финишу пришла лишь одна вышеназванная компания. Даже если не брать во внимание то обстоятельство, что в конкурсе вообще принимало участие две компании. Трудно поверить, что большего числа желающих тогда не нашлось, но не будем так придирчивы, участие в конкурсе на госзаказ двух компаний де-юре приемлемо, а вот одной, которая в итоге и получает заказ, уже нет.

С этим не стали спорить на федеральном уровне, итоги конкурсы тогда были отменены, но… Победителем остался «Рост-Е». И обладателем госконтракта на сумму 872 миллиона рублей. Как такое случилось, теперь будет выяснять следствие. Ожидается, что в ближайшее время будет доброшен гендиректор компании-подрядчика Александр Ушаков, а также  главный инженер метро Дмитрий Дощатов напару с главным по инфраструктуре подземки Маратом Хатовым. 

Следственные действия, а, в дальнейшем, и суд, вероятно прольют свет на механику такого чуда, когда на почти миллиардный тендер может претендовать лишь две компании, одна из которых дисквалифицируется на финишной прямой, а ее конкурент получает все. Возможно, здесь и нет никакой коррупции – просто вот так везет людям и нехорошо им завидовать. Но относится к такой интриге снисходительно как раз и мешает случившееся ЧП, лишь чудом не обернувшееся массовыми жертвами (9:20 утра в будний день, когда случился взрыв – это вообще-то еще «час-пик», пусть и на излете). Слишком высока цена за явно подогретое «везение», не так ли?

Если, как узнаем из материалов доследственной проверки, ответственные за проводимые опасные работы даже не сочли нужным уведомить о них представителей метрополитена – это не просто деталь в канве событий недоброго утра, а характерное обстоятельство. Такое может быть объяснено лишь тем, что подрядчик находился  «на короткой» ноге с кем-то из метрополитеновского начальства. С кем именно и на каких условиях – надеемся скоро узнать.

Теракт – это не только тогда, когда безумный фанатик, прикрываясь именем Аллаха, вершит свой неправый суд. Террор – это не только про шахидов. Массовая гибель сограждан от метанола – это тоже акт терроризма, который вершат «крышующие» дельцов-подлецов солидные господа при костюмах и погонах. Взрыв в вестибюле на Коломенской – не трагическая случайность, ибо вообще не случайность, а скорее логическое завершение заурядной коррупционной цепочки, в которой вдруг что-то «пошло не так».

Бывает. Было не раз. Не должно быть. 

Теги:
События: криминал
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