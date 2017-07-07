Без теплого лета и качественного отдыха

Сезон отпусков, который находится сейчас в самом разгаре, стал серьезным испытанием для россиян. Первая причина — в похудевших кошельках, а вторая — в прохладной и ненастной погоде, которая стала нормой для регионов и без того не очень обласканных солнечными лучами.

В этом году граждане РФ оказались перед непростым выбором: ехать в Европу — дорого, в Турцию — опасно, в Египет — нельзя, а в Крым и на черноморское побережье — откровенно говоря, пока не очень хочется. Да, есть альтернативные «неморские» варианты, но и они не впечатлят обывателя обилием выбора поездок по вменяемым ценам.

Причина бед российского туриста заключается не только в финансовом состоянии. За последние годы объективно вырос спрос на внутренний туризм: граждан РФ вновь стала привлекать родные заповедные (и не очень) уголки. Однако опция качественного и недорого отдыха по-прежнему остается закрытой.

Единственным относительно положительным событием в этом году стало «открытие» Турции. Россиянам приходится забывать про террористическую опасность, «давить» обиду за сбитый самолет и снова смотреть на турецкий берег как на практически единственную возможность получить доступный и качественный отдых.

В 2014 году большие надежды возлагались на Крым, но на полуострове уже в 2015 году удивительным образом поднялись цены на продукты и жилье, а сервис остался на прежнем уровне. Большие деньги из Москвы принесли какое-то специфическое понимание отдыха на горячо любимом полуострове. Крымнаш и потому за один лишь лозунг каждому патриоту нужно оставлять на новой территории, как можно больше денег.

Тиски экономического кризиса, пожалуй, как никогда, делают актуальным вопрос недорого и качественного отдыха внутри страны. Граждане испытывают понятное желание хотя бы на недельку отрешиться от насущных проблем и отправить детей в нормальные летние лагеря. Однако, к огромному сожалению, даже в тучные 2000-е годы адекватная система массового отдыха в РФ так и не была создана.

Без лагеря

Наиболее вопиющая ситуация сложилась в системе детского отдыха. В конце мая в большинстве детских садов прошли «выпускные». В школу шести- и семилетним ребятишкам идти только 1 сентября, а отправить их в лагерь оказалось невозможно.

Небогатые российские семьи привыкли пристраивать детей в пришкольные лагеря, который фактически представляют собой те же детские сады. Но малолетние «выпускники», естественно, пока не зачислены в школы и потому учебные заведения не горят желанием брать на себя ответственность за малышей. (В пришкольные лагеря стараются набирать учеников этих же школ).

Печально обстоит в России дело с загородными (стационарными) детскими лагерями. Помимо общей деградации системы детского отдыха после распада СССР, огромное влияние оказала прошлогодняя трагедия в Карелии. Проведенные проверки обнаружили огромные изъяны в безопасности и в санитарно-гигиенических условиях. Были закрыты, прежде всего, небольшие оздоровительные учреждения. Сегодня в необъятной стране стационарных лагерей насчитывается около 800 единиц.

Данные о количестве детских лагерей (пришкольные и стационарные) сильно разнятся. По оценке Росстата, количество подобных учреждений в РФ с 2012 года уменьшилось с 47,9 тысячи до 45,2 тысячи. Министр образования Ольга Васильева ранее приводила цифру в 50,5 тысячи по состоянию на 2016 год. Сейчас на сайте Минобрнауки опубликована информация о 42 тысячах летних лагерей.

29 мая в Совете Федерации прошло заседание Координационного совета при президенте РФ по реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей». На нем вице-премьер Ольга Голодец озвучила данные о 44 тысячах лагерей, где смогут отдохнуть 7,5 миллиона ребятишек. При этом председатель верхней палаты Валентина Матвиенко заявила о 52 тысяч учреждений для летнего отдыха, из них только 5% лагерей являются стационарными.

Разброс в оценках количества лагерей из уст официальных лиц лишний раз свидетельствует о хаосе, который воцарился в этой сфере. С большой вероятностью разные цифры, которые приводят Росстат, Минобрнауки, правительство и Совет Федерации, объяснятся тем, что в нашей стране тысячи лагерей существуют в ведомостях чиновников и о реальном положении дел никто ничего толком не знает.

В любом случае сокращение летних учреждений негативно отражается на ситуации в массовом детском отдыхе. В 2016 году, если отталкиваться от статистики Миноборнауки, летом отдохнули 7 миллионов ребятишек, а в 2017 году лагеря примут 5,35 миллиона детей. Прогнозы на 2018 год делать, наверное, рано, но, судя по текущей тенденции, родители столкнутся с еще более серьезными проблемами.

Без моря

Большое недоумение вызывает цена, которую в России требуют за отдых. Наше социальное государство не может обеспечить нормальный отдых, как взрослым, так и детям. По информации аналитической компании BusinesStat, средние расходы родителей на детские лагеря составляют 36 тысяч рублей в год на одного ребенка. Напомним, что средняя зарплата в РФ (которую не получает подавляющее большинство граждан) составляет примерно ту же сумму.

С 2012 года стоимость путевок подскочила на 40,5%, а в 2021 году BusinesStat прогнозирует, что средняя стоимость отдыха на одного ребенка достигнет 48 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что средняя цена за ежедневное пребывание в лагере в 2016 году составила 2 151 рублей. Драйверами роста стоимости путевок являются растущие тарифы на услуги ЖКХ, цены на продукты питания, стоимость аренды и содержания зданий, индексация заработной платы.

К поражающей воображение статистике BusinesStat стоит добавить, что аналитики проводили подсчет, отталкиваясь от стоимости путевок в стационарные лагеря и, вероятно, брали за основу расходы на поездки на Черноморское побережье. Отправить ребенка в пришкольный лагерь или расположенную в своем регионе базу отдыха обойдется, конечно же, в разы дешевле. Оценка BusinesStat скорее касается действительно качественного и полноценного отдыха, который, несомненно, заслуживают российские дети.

В этом году взрослые, как и их чада, оказались в практически безвыходной ситуации. Идеальный вариант для российского обывателя — это all inclusive на морском побережье. Однако российское Черное море не завлекает подобными предложениями. Отдохнуть 7 дней с комфортом неподалеку от пляжа можно за 35-45 тысяч рублей, но вопрос с питанием граждане должны решать самостоятельно. За эту же сумму соскучившиеся по русским турецкие отели готовы кормить гостей до отвала.

В этом материале не будет призыва отправляться на отдых за рубеж или из патриотических соображений наслаждаться курортами Крыма и Краснодарского края, пренебрегая здравым смыслом и собственным кошельком. Каждый россиянин волен решать этот вопрос, как ему вздумается, и любовь к Родине здесь ни при чем.

Другое дело, что в нашем государстве сформировалось хамское и потребительское отношение к собственным гражданам и не поддающееся осмыслению желание не создавать условия для качественного отдыха на родных просторах и берегах.

Средний статистический москвич проводит за границей не меньше времени (а может и больше), чем в регионах РФ. Наша прекрасная страна с великолепной природой на протяжении четверти века бездарно проигрывает конкуренцию зарубежным курортам.

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