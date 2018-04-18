Telegram разделит судьбу LinkedIn

Telegram за последний год оказался далеко не единственной «глобальной» проблемой России, на борьбу с которой государственные органы бросили все силы. С «благодарностью» мы вспоминаем историю, когда всенародная защитница наших духовных ценностей Наталья Поклонская методично предавала анафеме фильм «Матильда».

Общество искусственно разделилось на защитников и приверженцев «сущего срама» - картины о похождениях молодого Николая II, снятой на деньги налогоплательщиков. Экспрессия противоборствующих сторон была настолько велика, что в какие-то моменты казалось: начнется гражданская война. Кое-кто из верующих, чьи чувства были особенно уязвлены, после хорошего возлияния, действительно, чуть было не начал жечь и взрывать кинотеатры.

В отстаивании святости Государя народ сплотился так рьяно, истово, что казалось, будто других проблем не существует вовсе. Все хорошо с рублем, мы слезли с нефтяной иглы, побороли коррупцию. В России исчезла пропасть между бедными и богатыми.

Но в октябре отзвучала «Матильда» с ряженными под русских немцами. И уже навеки позабыта. Тренд на происки врага, пытавшегося подобраться сквозь призму искусства, тоже почти исчерпал себя. И восполнить эту брешь, через которую стали, словно ржавчина, проступать наши куда менее пафосные, но более насущные проблемы, вдруг стало нечем.

Подоспел Павел Дуров, который долгие годы вызывал многочисленные вопросы не только у власти, но и у рядовых россиян.

Преуспевший молодой человек всю жизнь мозолил глаза не только властям, но и усердно троллил народ. Дуров жестко критиковал отечественную реальность, швыряя из окна своего питерского офиса пятитысячные купюры и получая удовольствие от созерцания того, как бедный российский люд, ползая на коленях, вырывает друг у друга деньги из рук.

Фото: соцсети

Лишившись «ВКонтакте», Дуров решил поразить нашу Россию самым страшным из вирусов, который может нанести урон русскому человеку. Вирусом свободы.

Однажды, даже не в 1991 году, а в середине 80-х, нам дали свободу. Сначала аккуратно приоткрыли этот ящик Пандоры, а затем распахнули его. Что получилось – то получилось. Испив чашу свободомыслия до дна, пересчитав потери лихих 90-х, русские и те народы, которые соседствуют с нами под одной крышей, выбрали новую власть. Она предложила вместо свободы порядок.

В иерархии российского общества ничего не изменилось. Кто-то торчал на Кипре. Кто-то, словно булгаковский Шарик, в помойке, надеясь до заката отыскать косточку, оставшуюся от трапезы господ, покушавших где-нибудь в «Твин Пигз» или «Bosco Café». Но, пройдя через безвременье, многие отчаянно вожделели «твердой руки».

Мыслимо ли сосуществование в одной системе координат, будь то Россия или Занзибар, «твердой руки» и каких-то островков свободы, куда эта рука могла бы не дотянуться? Абсурд.

И бесстрашные бойцы контртеррористических подразделений ФСБ брали на абордаж офисы, принадлежавшие Дурову. Их руководители направляли письма ведомству с требованиями передать ключи шифрования, а Дуров и его люди ребячливо демонстрировали им то, что власти любого уровня демонстрировать ни в коем случае нельзя: языки и «длинные носы».

Mortal Combat

В то, что полюбившаяся народу и стремительно набравшая популярность на фоне препирательств с государственными органами «Телега» может продолжить работу после блокировки «Роскомнадзора» многим верилось с трудом. Но в то, что больше не будет у россиян этого удобного мессенджера с «облачными» и «секретными» чатами, вообще не хотелось верить.

И мы смотрели за этой схваткой, затаив дыхание, так, как смотрят остросюжетное кино с хорошо прописанной драматической ситуацией. Личность Дурова приобретала некий ореол мага и чародея, способного противостоять огромной махине – государству. Кто победит? Симпатии разделились «фифти-фифти».

И вот «час Х» настал. Таганский суд 13 апреля постановил удовлетворить ходатайство «Роскомнадзора».

В спешном порядке официальные лица, а также инстанции, вещавшие на Telegram? покидали запрещенный и, все-таки, бесконечно удобный мессенджер. Они мигрировали в соцсети и «Там-тамы». За одни лишь прошедшие сутки в непримиримой и упорной борьбе было блокировано… что угодно, но только не сам Telegram.

Вылетели «в трубу» миллионы IP-адресов облачных хостингов, прекратили существование проекты, точкой «дислокации» которых стала свободолюбивая платформа, создатель которой ставил конфиденциальность превыше безопасности.

К слову, меньше всего за прошедшие 5 дней пострадали террористы и наркодиллеры, ведь чаты как работали, так и продолжают работать, более того, «Роскомнадзор» уже заявил, что не имеет никаких претензий к гражданам, продолжающим использовать этот сервис.

С вопросами, почему Telegram работает и проиграет ли государство в борьбе с Дуровым, мы обратились к ведущему программисту компании «BelTech, Inc» Андрею Кушниру.

«Русская Планета» (РП): Андрей, почему Telegram еще жив?

Андрей Кушнир (АК): Когда впервые заговорили о блокировке телеграмма в России, Павел Дуров отреагировал на это добавлением настроек прокси в приложении. Прокси — это промежуточный сервер, который используется, когда недоступен прямой маршрут. К примеру, из России стал недоступен сервер telegram.org, однако какой-то другой сайт все еще доступен. Этот другой сервер может выступать в роли посредника. Приложение отправляет данные к этому серверу, а тот сервер перенаправляет его уже на telegram.org, и то же самое происходит в обратном направлении.

РП: VPN действует аналогичным образом?

АК: Да. С его помощью шифруется весь трафик вообще. Провайдер не в состоянии определить, какие данные пересылаются и куда именно они идут. Единственное, что он может отследить, это то, что есть какое-то зашифрованное соединение с каким-то сервером. До того, как стало известно решение суда, многие пользователи Telegram успели поделиться друг с другом настройками прокси. Однако недавно вышла новая версия, которая, скорее всего, делает это автоматически. И вполне возможно, эти настройки меняются каждый час незаметно для пользователя. Для того чтобы заблокировать такой чат, нужно блокировать каждый из прокси-серверов, которые могут быть использованы.

Более того, уже давно известна технология peer-to-peer, которая позволяет каждому чату обмениваться актуальным списком прокси друг с другом. К примеру, вы включили телефон, но Telegram помнит список прокси, который уже успел заблокировать «Роскомандзор». На помощь приходит запущенный Telegram друга, который успел обновить этот список. Он и делится с вами новым списком. И вы снова в сети.

РП: Удастся ли «Роскомнадзору» заблокировать Telegram окончательно? Каковы перспективы?

АК: Ситуация располагает говорить лишь о сегодняшнем дне. Если бы Павел Дуров не улучшил способ автоматического обхода блокировок, то пользователей стало бы меньше. Часть из них просто не стала бы искать способ настройки чата, другая часть устала бы постоянно его перенастраивать. Со временем количество пользователей в России бы упало. Остальные ушли бы из-за того, что все знакомые пользуются другими мессенджерами. Так что старания надзорного ведомства принесли бы мгновенный результат, если бы не сопротивление Дурова. Заблокировать окончательно? Это возможно хоть сейчас. Но для этого надо просто перекрыть внешний интернет в России. Надеюсь, они на такое не решатся.

РП: Сейчас «Роскомандзор» потребовал исключить Telegram из Google Play и AppStore. Как вы считаете, магазины приложений пойдут на это?

АК: Скорее всего, согласятся на удаление приложения. Вспомните, как в начале прошлого года аналогичное требование было выдвинуто по части LinkedIn. App Store и Google Play удалили это мобильное приложение из российских версий магазинов. Аналогичную «коррекцию» делают для Китая. Но по состоянию на данный момент Telegram все еще доступен на GooglePlay и AppStore, и, скачав обновление, можно получить свежий список прокси и без друзей.

РП: Что будет с Telegram после исключения из «ассортимента» магазинов?

АК: Установленные приложения перестанут обновляться через магазины, если сам мессенджер не научится подгружать последнюю версию в обход Google Play и App Store.

Но есть ли сомнение, что и здесь Дуров что-нибудь придумает?

Вопрос риторический.

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