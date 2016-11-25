И тебя вылечат

Громкое дело об убийстве Гюльчехрой Бобокуловой четырехлетней девочки закончилось. Итог судебных разбирательств шокировал общественность: подсудимая была освобождена от уголовной ответственности. Вместо тюрьмы ее ждет принудительное лечение в психиатрической лечебнице. Также Хорошевский суд отказал взыскать с нее возмещение материального вреда в пользу потерпевших. Если врачи решат, что Бобокуловой стало лучше – ее отпустят на волю без дальнейшего уголовного преследования. Однако по действующим соглашениям между Россией и Узбекистаном, лечение может проводиться на родине, после экстрадиции. А там – кто знает.

«Эта мера направлена на улучшение психического состояния, а не на то, чтобы человек отбывал наказание», — пояснил телеканалу 360 вердикт суда адвокат Московской коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.

«Узбекскую няню, бегавшую с головой ребенка освободили от уголовного наказания. Сейчас пару лет полечат и отпустят. Это не покемонов ловить!» - возмущаются пользователи в твиттере.

Напомним, в феврале этого года Гюльчехра Бобокулова, гражданка Узбекистана, работавшая в качестве няни в одной московской семье, дождалась, пока родители уйдут из дома, после чего задушила свою подопечную, четырехлетнюю Настю, больную ДЦП. Затем она подожгла квартиру, оставив в ней обезглавленное тело ребенка, и вышла на улицу. Бобокулова ходила возле вестибюля станции метро «Октябрьское поле» с головой ребенка в руках. Очевидцам удалось зафиксировать произошедшее на видео: перед тем, как ее повалили на землю милиционеры, Бобокулова кричала: «я ненавижу демократию. Я террористка. Я вашей смерти хочу. Вы столько нас уничтожали…» Впоследствии на суде она полностью признала свою вину, рассказав, что совершить подобное ей приказал «аллах».

Как могло получиться, что женщина хладнокровно убила спящую девочку, подожгла квартиру и отправилась гулять к метро с головой ребенка в руке, выкрикивая по пути «Аллаху Акбар» и грозилась отомстить Путину за бомбежки сирийских мусульман, и при этом избежала наказания? С одной стороны, совершить подобное дееспособный человек не мог, но, получается, все те зверства, которые творят пособники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» - тоже результат болезни? А значит, всех террористов, так или иначе связанных с ИГ, необходимо не наказывать, а лечить? Стоит, наверное, все же учесть, что нормы поведения и морали, принятые в нашем, западном обществе, сильно отличаются от тех, которые распространены среди радикальных исламистов. То, что для нас признак душевного расстройства – для адептов ИГ – единственно правильный способ отношения к неверным. Многочисленные ролики, которые распространяют в сети исламисты, тому лучший пример.

Также в ходе расследования выяснилось, что у Бобокуловой был возлюбленный – гражданин Таджикистана, он-то, если верить Бобокуловой, и внушил ей идеи исламского экстремизма. Но самая страшная деталь – то, что Бобокулова на родине, оказывается, давно была признана невменяемой. Еще в 1999 году ей был поставлен диагноз «шизофрения». С таким заболеванием найти работу в Узбекистане она не могла, а в России – просто никому не сказала. Это еще раз доказывает, что без визового режима со странами Средней Азии к нам будет приезжать кто угодно, просто умалчивая о страшных и опасных болезнях, не говоря уже о приверженности идеям исламского терроризма.

Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова разоткровенничалась перед журналистами. «Иностранцы меня часто спрашивают, в чем заключается суть, особенность России. А вот в чем: два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих, а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков». Так Захарова надеялась подчеркнуть высокие гуманистические идеалы России по отношению к украинцам, комментируя недавний инцидент с украинским судном. Известный публицист Егор Холмогоров на своей странице в Facebook перефразировал сказанное Захаровой применительно к вердикту в отношении Бобокуловой. «Иностранцы меня часто спрашивают, в чем заключается суть, особенность России. А вот в чем: несколько лет назад скинхеды убили у нас на улице таджикскую девочку, и мы посадили их на очень большие сроки, а несколько месяцев назад мигрантка из Узбекистана отрезала голову четырехлетней русской девочке - и мы её освободили от уголовной ответственности. Извините. Накипело».

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