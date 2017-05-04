Татьяна Самойлова – самая красивая актриса советского кинематографа
Татьяна Самойлова – самая красивая актриса советского кинематографа

Всенародную любовь актрисе принесли роли в фильмах «Летят журавли» и «Анна Каренина»

4 мая в биографии Татьяны Самойловой является особым днем, 4 мая она пришла в этот мир, и в этот день, спустя 80 лет его покинула.

Татьяна Самойлова родилась в семье замечательного актера Евгения Самойлова, он снимался у талантливых режиссеров – Сергея Бондарчука, Александра Довженко и Ивана Пырьева. Советскому зрителю Самойлов известен по фильмам «Они сражались за Родину», «Щорс», «Сердца четырех», «Живые и мертвые».

По стопам отца пошла дочь Таня, но прежде кино был балет, им она занималась со школьной скамьи и весьма успешно. Мастерство юной балерины было отмечено самой Майей Плисецкой, от которой Таня получила приглашение в балетную школу при Большом театре. Но Самойлова предпочла киноискусство, пример отца был убедительным.

Татьяна поступила в Щукинское училище, где встретила свою первую любовь Василия Ланового. Он пользовался большой популярностью у студенток, но Лановой выбрал Татьяну, вскоре они поженились.

Известность, о которой Самойлова мечтала с детства, пришла мгновенно, уже второй фильм «Летят журавли» вознес ее на вершину мировой славы. Картина режиссера Михаила Калатозова рассказывала о жизни людей, в судьбы которых вторглась война.

Советские критики и партийное руководство страны встретило картину сдержанно, поступок главной героини, которая изменила жениху, ушедшему на фронт, не вписывался в нормы советской морали. Хрущев очень критично отнесся к этой роли.

Но на Западе фильм оценили по достоинству, в 1958 году «Летят журавли» получил главную награду Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь». Среди отечественных фильмов эта лента остается единственной, удостоившейся престижной награды.

Среди почитателей таланта и красоты Самойловой оказался знаменитый Пабло Пикассо. После знакомства с актрисой, художник принялся писать ее портрет, который она, правда, так и не получила. А Шарль де Голль, президент Франции посадил в честь актрисы в саду своей резиденции апельсиновое дерево.

После каннского триумфа актрисе стали поступать предложения от зарубежных продюсеров, но высшее руководство сочло неприемлемым творческое сотрудничество советской актрисы с буржуазными кинематографистами. Самойлова могла сыграть с Жераром Филиппом, но Госкино выступило против. Если бы не пресловутый железный занавес, русская актриса с яркой выразительной внешностью и прекрасной фигурой, затмила бы всех голливудских звезд.

На родине успех к актрисе пришел после фильма «Анна Каренина», фильм критикой и зрителями признан эталонной экранизацией романа.

«Созданная Самойловой героиня на многие годы останется Карениной экрана», - писала западная пресса. Каренина у многих ассоциируется именно с Татьяной Самойловой, а не с Греттой Гарбо, Вивьен Ли, Жаклин Биссет, Софи Марсо или Кирой Найтли, которые также сыграли эту роль.

Как это часто бывает в актерских судьбах, после звездного часа наступило длительное затишье, от режиссеров более не поступало интересных предложений, в последующие годы актриса появлялась в небольших ролях.

Самая красивая актриса советского кинематографа ушла из жизни в день своего восьмидесятилетия, 4 мая 2014 года.

Теги:
Места: Россия
События: культура, кино
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